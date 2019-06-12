В мае подорожали картошка и мороженое, а ювелирка и лаки для ногтей, наоборот, подешевели к свадьбам-отпускам

Уровень инфляция в мае составил 3%, это значит, что в среднем все цены стали на 3% выше, чем в апреле. При этом еда подорожала в среднем на 1%, услуги - на 4%, а непродовольственные товары - на целых 6%.

В топе подорожавших и подешевевших товаров оказались овощи - именно на них цены в мае изменились заметнее всего. Дороже стали типичные осенние овощи - лук, свекла, картофель, чеснок и перец. А вот помидоры и огурцы, которые созревают раньше, скинули в цене. В целом вышло, что овощи подешевели - минус 12%.

Больше всего удивила цена на лук, которая подскочила аж на 40%. Статистику по луку подпортил лук-севок, которого на прилавках уже почти не сыскать. Например, на Комаровском рынке в мае он стоил 13 рублей за маленький стаканчик. На втором месте в топе подорожаний - морковь (+35% к цене), на третьем - перец (+24%). К отпускам и Европейским играм на 7,7% подорожали и международные поезда. Не вошли в наш топ, но прибавили в цене 3% бензин и подключение к интернету, а мороженое и хозяйственное мыло прибавили 2% к стоимости.

В топе самых подешевевших продуктов наконец-то оказались огурцы, сбросившие более трети цены за месяц. Сейчас они стоят около всего 1,5 рубля за кило, в то время как в феврале их стоимость доходила до 10 рублей. На втором месте - помидоры, которые стали дешевле почти на треть.

Остальные подешевевшие продукты идут от них с большим отрывом. Яйца, попавшие в топ-3 подешевевших товаров, стали стоить меньше на 7,4%. К сезону свадеб и выпускных подешевели ювелирные изделия и лаки для волос и ногтей. Сало, сгущенка, водка и пиво тоже стали стоить чуть меньше.

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