Беспощадно громил врага минометным огнем

На долю участника Великой Отечественной войны, подполковника гвардии в отставке Ивана Куприяновича Масловского, выпало немало трудностей, в том числе и годы войны: сначала оккупация, а затем бои с врагом на фронте.

Родился наш герой 23 марта 1925 года в украинском селе Штормово Ново-Айдарского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области в семье Куприяна и Мокрины Масловских. Когда началась война, Ивану было всего 16 лет. Отец - Куприян Гаврилович, ушел на фронт, а 21 июня 1942 года попал в плен и содержался в стационарном лагере для военнопленных Шталаг II H (302), погиб 1 февраля 1943 года…

После освобождения от немецко-фашистской оккупации села Штормово, в начале февраля 1943 года, в Красную Армию были призваны 11 молодых человек. Позже станет известно, что из них выжили только трое, в том числе и Иван Масловский. Ребята прошли беглую недельную подготовку, научились стрелять из карабинов и были направлены в первый бой - на помощь пехоте. Затем были трехмесячные курсы младших командиров, после которых Иван Масловский снова попал в бой. В должности командира 1-й минометной роты 133-го гвардейского стрелкового Гданьского Краснознаменного ордена Суворова полка 44-й гвардейской Барановичской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии он участвовал в освобождении родной Украины. С тяжелыми боями прошел через Беларусь и Польшу до Германии, а Великую Победу встретил близ города Барт.

Фото: личный архив.

Читая выписки из наградных листов на Ивана Куприяновича, я узнаю всё больше и больше о его легендарной судьбе, о той доблести и отваге, которую он проявил в годы военного лихолетья: «...командира расчёта 82-мм миномётов 2-й миномётной роты гвардии сержанта Масловского Ивана Куприяновича за то, что он своим миномётным огнём громил немецких захватчиков, под деревней Павловкой уничтожил 1 мотоциклет и 2-х немцев» - за этот бой фронтовик был награжден первой медалью «За отвагу».

Вторая медаль «За отвагу» нашла героя в этом бою: «...миномётчика 2 миномётной роты гвардии красноармейца Масловского Ивана Куприяновича за то, что во время наступательных боёв в районе деревни Загорная 5.7.1944 года огнём своего миномёта уничтожил вражеский станковый пулемёт вместе с расчётом, который вёл сильный огонь и не давал возможности продвижения вперёд нашим подразделениям, тем самым обеспечил дальнейший успех боя».

Орден Красной Звезды Иван Куприянович получил за бои в 1945 году: «...тов. Масловский в боях за село Мощена-Панская огнем из своего миномета, поддерживая наступающую пехоту, уничтожил 1 станковый пулемет противника и подавил огонь одного вражеского миномета. В боях за высоту 129,5 тов. Масловский уничтожил 2 ручных пулемета и до 15 немецких солдат».

Сегодня парадный пиджак Ивана Куприяновича украшают около трех десятков наград, среди которых ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды, две медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

Роман Зинченко , г. Минск.

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