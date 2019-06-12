«Я просто медленно умирал. И почему-то искренне поверил всему, что мне говорила врач»

На сайте kp.by мы публикуем все поздравления. А накануне профессионального праздника медицинских работников - 15 июня - самые трогательные истории будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии». И каждый медработник, которого поздравят наши читатели, получит персональный подарок от «Комсомолки» и партнера нашей акции - сети «Зеленая аптека» - на адрес медицинского учреждения, где он работает.

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Хочу поздравить с Днем медицинского работника свою дорогую и любимую маму Малиновскую Валентину Степановну! Сегодня ее трудовой стаж - 40 лет! Сначала мама работала в Городской инфекционной клинической больнице, а теперь уже 28,5 года трудится в Детской инфекционной клинической больнице. Причем более 12 лет занимала должность старшего фельдшера-лаборанта и руководила большим женским коллективом, от работы которого зависят диагнозы малышей! Мое поздравление и благодарность всему коллективу больницы. Там работают преданные своей профессии люди! Всем деткам и их родителям желаю крепкого ЗДОРОВЬЯ! Дорогая моя мамочка, будь здоровой и счастливой! Мы тебя очень любим!

Полонейчик Юлия Сергеевна.

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С большой благодарностью и уважением поздравляю участкового врача УЗ «ВОДКЦ» г. Витебска Терентьеву Евгению Ивановну, которая была с нами долгих 25 лет и помогала нашей семье растить сначала сына, потом дочь. Профессиональных успехов, творческого долголетия, крепкого здоровья!

Авсянникова Д.Ю.

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С профессиональным праздником поздравляю Субботину Людмилу Васильевну, врача-гинеколога медицинского центра «Медея» г. Гомеля. Скольким женщинам вы помогли излечиться от мучительных болезней, скольким дали возможность стать мамой! Пусть ваша работа всегда помогает и дарит надежды всем, а вам приносит огромное моральное и материальное удовлетворение, душевную гармонию и счастье.

С уважением, Елена Чумакова.

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Есть просто врач, а есть - с талантом! И это Старовойтова Татьяна Борисовна, врач общей практики Светлогорской центральной районной поликлиники. Спасибо вам за внимание и сопереживание больному, за помощь. Вы замечательный врач, грамотный специалист, умный профессионал. Сердечные поздравления и благодарность за ваш врачебный талант. Желаю дальнейших профессиональных успехов и достойного вознаграждения за нелегкий труд. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, добром и счастьем.

Поздравляю всех медицинских работников города Светлогорска c профессиональным праздником! Пусть здоровье вас никогда не подводит, пусть сердце всегда стучит радостным стабильным ритмом. Успеха вам в работе, всегда точных диагнозов. Благодарных, здоровых пациентов. Высокой оценки вашего непростого, ответственного труда.

Дробная Елена Георгиевна.

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Искренние поздравления с Днем медика медицинской сестре детской поликлиники г. Молодечно Мажуть Татьяне Олеговне! Идут года, меняются врачи, растут и взрослеют дети! И только забота, профессионализм, внимание нашей медсестрички остаются неизменными! Благодаря вам, Татьяна Олеговна, выросло не одно поколение здоровых детей! Здоровья вам, терпения, успехов и исполнения всего задуманного!

От имени родителей детей микрорайона Геленово г. Молодечно - Казакевич Светлана Петровна.

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От всей души поздравляем с Днем медика Мавричева Виктора Юрьевича, заведующего онкохирургическим отделением №4 1-й городской клинической больницы г. Минска. Огромное спасибо за его заботу о пациентах, за спасенные жизни и надежду. Спасибо за золотые руки и сердце. Низкий вам поклон за ваши знания, за ваш талант. Спасибо, Виктор Юрьевич, что вы у нас есть! Успехов вам в вашем нелегком, но благородном деле.

Калинина Татьяна Александровна.

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Хочу поздравить с Днем медицинского работника своего коллегу, белорусского практикующего специалиста-травника по традиционной китайской системе оздоровления Ганьсуйского университета ТКМ и фармакологии Валовеня Игоря Евгеньевича, который не просто помог устранить многие мои болезни и восстановить здоровье, а в буквальном смысле спас мне жизнь. Несмотря на то, что я сам являюсь врачом официальной медицины, но к 56 годам у меня накопилось много заболеваний из-за систематического нарушения режима дня и питания: повышенное артериальное давление, заболевания суставов, остеохондроз, эмоциональное выгорание на работе, снижение жизненных сил, а затем и стойкое нарушение потенции и предынсультное состояние. Игорь Евгеньевич в течение двух лет непрерывно и целенаправленно занимался восстановлением моего здоровья. Нелегко было перестроить в 56 лет на новый лад свою жизнь и привычки. Но благодаря неусыпному вниманию Игоря Евгеньевича, его терпеливой настойчивости, глубоким теоретическим знаниям и значительному клиническому опыту, причем не только в традиционной китайской, но и в официальной медицине и даже психоанализе, а также искренней вере и решительным действиям с моей стороны, мои болезни со временем отступили. Я вновь почувствовал себя энергичным, полным сил человеком и настоящим мужчиной.

От всего сердца поздравляю Игоря Евгеньевича с профессиональным праздником и искренне желаю ему физического и душевного благополучия, здорового долголетия, творческих успехов и вдохновения для самого важного дела на земле - спасения жизни людей.

Котляров Юрий Дмитриевич, врач-терапевт с 34-летним клиническим стажем, преподаватель Днепровского медицинского института традиционной и нетрадиционной медицины, г. Днепр, Украина.

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Благодарю от всей души и поздравляю врача от Бога - акушера-гинеколога поликлиники №2 г. Могилева Белокурскую Валентину Николаевну. Благодаря ей я поверила, что смогу стать мамой, хотя прогнозы были неутешительные. Все ее советы и рекомендации нам помогли. Валентина Николаевна вела мою беременность, и сейчас моему главному чуду в жизни уже два года. А я не устану желать Валентине Николаевне долгих лет жизни, отменного здоровья и побольше счастливых мамочек! Для меня вы ангел-спаситель! Низкий поклон за вашу работу, за теплое и внимательное отношение! Вы моя удача!

Живица Татьяна Васильевна.

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От всей души поздравляю ревматолога Минского диагностического центра Ермак Аллу Алексеевну, много сделавшую для установления правильного диагноза и лечения моей мамы. Алла Алексеевна лечит не только препаратами, но и добрым словом, с большим вниманием относится к пожилым людям, всегда излучает уверенность в положительном результате лечения. Высокопрофессиональный подход и доброжелательность делают общение с ней поистине целительным. Желаем ей здоровья, благополучия и успехов в работе.

Крутько Юлия Валерьевна.

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Поздравляю с профессиональным праздником замечательного хирурга, ортопеда-травматолога Климовича Геннадия Семеновича. Замечательный доктор работает в Городском клиническом центре травматологии и ортопедии 6-й клинической больницы в Минске, в отделении хирургии кисти. Спасибо за ваш труд! Поздравляю все ваше отделение. Вы замечательная команда.

Зарянкина Елена Юрьевна.

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Поздравляю с профессиональным праздником замечательного врача, заведующего хирургическим отделением 4-й Минской городской больницы им. Н.Е. Савченко Дороха Николая Николаевича. Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

Зубкевич Елена Викторовна.

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Поздравляю с Днем медицинского работника стоматолога 5-й городской детской поликлиники г. Минска Красуцкую Анастасию! Оставайтесь такой же заинтересованной в своей работе и в здоровье пациента. Получайте удовольствие от своей работы и почаще счастливо улыбайтесь! Успехов, профессионального признания и удачи в работе!

Груздина Екатерина Кирилловна.

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От всего сердца хочу поблагодарить заведующего травматологическим отделением Пинской центральной больницы Дятла Владимира Васильевича! Благодаря этому замечательному доктору, который сделал мне операции по замене тазобедренных суставов, у меня снова есть возможность ощутить многие радости жизни: играть с внуком, выращивать овощи на грядке, ухаживать за любимыми цветами, ходить в гости, летать на море, да и просто самостоятельно и без боли надевать штаны, носки, обувь. От души желаю ему здоровья, благополучия, добра и долгих лет жизни в окружении любящих людей!

С уважением, Перещук Евгения Константиновна, г. Пинск.

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Хочу вспомнить в этот день замечательного человека и великолепного доктора, благодаря которому я полноценно живу 20 лет. Это врач Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Шалковский Иван Ильич. Сейчас его уже нет с нами. Спасая наши жизни, он сам умер от онкологии. Светлая память вам, Иван Ильич! Большое спасибо за все, что вы для меня сделали!

С уважением, Елена Давидович.

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Поздравляю с Днем медицинского работника свою любимую тетю Пранович Наталью Александровну! Она работает медицинским статистиком в Республиканском научно-практическом центре отоларингологии. Статистика - важная часть медицины. Пускай добро и удача тебя всегда сопровождают. Успехов тебе и профессионального процветания! Отменного здоровья и счастья!

Груздина Екатерина.

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Почти 10 лет назад - 27 июля 2009 года - в 7-м вагоне на 7-м месте поезда Москва - Минск я случайно познакомился с доктором-реабилитологом и педиатром из Барановичей Светланой Аркадьевной. Я не должен был ехать в тот день, тем более в том вагоне. Как, впрочем, и доктор. Тем не менее в силу разных случайностей мы оказалась в нужное время и в нужном месте.

Дело в том, что по какому-то непонятному на тот момент поводу я носил с собой в портмоне небольшой клочок бумаги, на котором был номер телефона... именно Светланы Аркадьевны. Записал я его из любопытства за два года до этой встречи, после того как к ней на лечение приезжал мой отец из Вологды.

Неожиданная встреча в поезде стала поворотной в моей судьбе. К тому времени мое здоровье было полностью загубленным - я просто медленно умирал. Не знаю почему, но я искренне поверил всему, что мне говорила в тот вечер в поезде Светлана Аркадьевна. И в первую очередь тому, что нельзя сдаваться, пока человек жив. Впоследствии она познакомила меня с врачами из Китая, которые в течение двух лет боролись за мою жизнь и вытащили меня из очень непростой и тяжелой ситуации. Низкий поклон им за это, и в первую очередь Ли Луцзы из Пекина и Чжан Чжуну из Гуанчжоу.

Хочу заметить, что меня настолько увлекла традиционная китайская медицина, что я начал изучать ее профессионально. И спустя пять лет в рамках программы «Один пояс, один путь» стал первым белорусским доктором, который получил диплом специалиста ТКМ Ганьсуйского университета традиционной китайской медицины. Сегодня я уже сам помогаю восстанавливать здоровье пациентов в разных странах мира. А Светлана Аркадьевна в 2010 году из доктора превратилась в мою венчанную супругу! Искренне желаю ей, моему «случайному» спасителю, активного долголетия, благополучия, преданных пациентов и... продолжения совершения благородных поступков, с помощью которых она помогает многим людям!

Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником!

Побеждающий других - силен!

Побеждающий себя - МОГУЩЕСТВЕН!

С уважением и благодарностью, Игорь Валовень, эксперт по здоровому образу жизни, медицинский журналист, практикующий специалист-травник по традиционной китайской системе оздоровления Ганьсуйского университета ТКМ и фармакологии, член Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, член Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов, член Российского общества урологов, волонтер ОО «БелАПДИиМИ» и ОО «БелОИ».

Дорогие читатели!

Предлагаем вам красиво и душевно поздравить с Днем медицинского работника людей, которые сыграли в вашей жизни значимую роль. Многие из нас пережили ситуации, когда именно от компетентности медика, его ответственности, отношения к пациенту зависел исход сложной операции, успех лечения, правильный диагноз и возможность жить дальше. Такие случаи запоминаются на всю жизнь, и благодарность людям, которые сделали все возможное для вас или ваших близких, бесконечна. И «спасибо», сказанное им даже много лет спустя, никогда не будет лишним. Тем более если это сделать на всю страну!

Расскажите, кого и за что вы хотите поблагодарить и поздравить с этим праздником - врача, младший и средний медицинский персонал, медицинский центр.

Поздравления можно оставить, заполнив форму, или отправить на электронную почту doc@phkp.by - по 14 июня 2019 года.