«Некоторые думают, что им помогут только импортные лекарства, но белорусские ничуть не хуже»

Таблетки красиво упаковываются в блистеры, инструкция попадает в каждую пачку, а раствор - в полимерный контейнер… И это уже завершающий этап того, как на фармацевтическом заводе появляются лекарства. «Комсомолка» отправилась на производство белорусско-голландского предприятия «Фармлэнд» в Несвиж, чтобы посмотреть, какие стадии проходят различные препараты перед тем, как окажутся на аптечных полках.

Компании «Фармлэнд» в прошлом году исполнилось 20 лет. За это время она успела пройти путь серьезного развития. Теперь из 26 белорусских фармацевтических компаний «Фармлэнд» входит в пятерку лучших по значимости и объему производства. А производство здесь и вправду очень широкое: таблетки, инфузионные растворы (которые вводятся в кровоток), биологически активные добавки и многое другое.

В прошлом году белорусско-голландскому предприятию исполнилось 20 лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Только твердых лекарственных средств (это таблетки, порошки, капсулы, пилюли) «Фармлэнд» выпускает 64 наименования, еще практически столько же - растворов. Тяжело найти область, которую не охватывает предприятие. В Несвиже производят антибактериальные, кардиологические, мочегонные, противоаллергические, противогрибковые, противопростудные препараты, антидепрессанты… А в прошлом году появился новый дженерический препарат для лечения вирусного гепатита С.

- Это очень важное событие! Дженерик - это лекарственное средство, в котором содержится активное вещество, идентичное оригинальному, запатентованному первоначальным разработчиком лекарства, - объясняет заместитель генерального директора по производству Александр Ширковец. Раньше белорусы покупали индийские дженерики за пять тысяч долларов. Когда появились белорусские, стоимость снизилась раз в пять. Эта разработка уже упростила жизнь многим людям с гепатитом. В прошлом году один из препаратов поставили на поток.

Александр Ширковец - заместитель генерального директора по производству предприятия «Фармлэнд».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НА КОНЦЕНТРАТЕ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА МНОГО НЕ ЗАРАБОТАТЬ: ЗДЕСЬ ЦЕЛЬ - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

- Когда провизор в аптеке предлагает альтернативу - белорусское или импортное, покупатель, если есть деньги, часто выбирает второе. Почему?

- Во-первых, белорусская фармацевтическая промышленность серьезно заявила о себе только в последние 5 - 7 лет. А раньше у нас было 5 - 6 предприятий на всю страну. Теперь их в 5 раз больше, - анализирует Александр Ширковец. - Маркетинговая активность зарубежных компаний на протяжении многих лет сформировала у потребителя стереотип, что импортное - значит хорошее. Хотя отличий может не быть совершенно: по эффекту белорусские препараты ни на грамм не хуже импортных, а цена ниже. Мы - белорусский производитель и стараемся осуществить импортозамещение. Все препараты проходят клинические испытания, поэтому в их качестве можно не сомневаться. Однако некоторые держат в подсознании: импортное лекарство мне обязательно поможет, а отечественное - нет.

На заводе производят не только лекарственные средства. Здесь и энтеральное питание - его потребляют лежачие пациенты, которые не могут употреблять принимать обычную пищу, для восполнения белков, жиров и углеводов. Энтеральное питание активно закупает госпитальный сектор, но можно найти и в аптеках - для тех пациентов, которые находятся дома и нуждаются в специальном сбалансированном питании.

Еще один препарат, который спасает жизни людям, - концентрат для гемодиализа, которым промывают искусственную почку.

- На этих препаратах большого бизнеса не сделаешь: заработок от них небольшой, - говорит Александр Ширковец. - Но главная цель - помочь пациентам.

Еще одно направление - витаминно-минеральный водный напиток для спортсменов, который они используют после активных тренировок. Кстати, в преддверии Европейских игр на завод приезжали оценивать производственную деятельность для этого препарата. Возможно, спортсмены, которые приедут соревноваться, будут поддерживать свое здоровье и состояние именно этими напитками.

Производит компания и косметику.

- С 2014 года тут стали выпускать косметику на основе гилауроновой кислоты. К примеру, сыворотки-мезококтейли различного действия и для всех типов кожи, - говорит еще об одном направлении Александр Ширковец. - Я сам лично отметил ажиотаж - повышенное внимание женщин к этим препаратам. Кто попробовал, приходит снова. Это говорит о том, что помогает. Сейчас мы думаем сделать аналогичные по составу инъекции, но пока изучаем этот вопрос.

Со всеми препаратами работают в стерильных условиях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЗАВОД ГОТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 450 000 ЛИТРОВ ПЛАЗМЫ В ГОД, А ЗАГОТАВЛИВАЕТСЯ В 9 РАЗ МЕНЬШЕ

Несколько лет назад у «Фармлэнд» появилось еще одно направление - построили плазмазавод за 23 миллиона долларов. Здесь готовы перерабатывать 450 тысяч литров плазмы в год и закрыть все нужды страны. Но есть сложность: в Беларуси заготавливается 50 тонн, не хватает сырья и пока что плазму мы импортируем, потому что продукция из плазмы жизненно важная.

Что такое плазма? Это жидкая часть крови. Но если сравнивать донорскую кровь и донорскую плазму, кровь переливают, а из плазмы производят лекарственные средства. Они используются для восполнения в случае кровопотери - при ожогах, травмах; для восстановления иммунитета - при трансплантации органов, после химиотерапии, при наследственных заболеваниях, таких как гемофилия.

- Ни в советское, ни в постсоветское время в Беларуси не было высокотехнологичной переработки плазмы, - рассуждает заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Вадим Сенчук. - Похожая ситуация и в России, и в Казахстане, и в Польше. Беларусь ежегодно импортирует продукции из плазмы на 22 миллиона долларов. Мы решили, что можем производить сами (из белорусской плазмы) и полностью осуществить импортозамещение. Идем к этому, процесс не быстрый.

Так лекарственный раствор попадает в полимерный контейнер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вадим Сенчук говорит и еще об одной проблеме.

- Бюджетные затраты государства на заготовку каждого литра плазмы крови составляют 200 - 220 долларов, из них 140 - 150 долларов - это суммарные выплаты донорам. Мы построили несколько плазмацентров и готовы финансировать заготовку плазмы при условии, что затраты на ее заготовку сократятся вдвое и будут соответствовать европейскому уровню.

CП ООО «Фармлэнд». УНП 101431475