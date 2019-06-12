Неудачливый угонщик так и не смог завести машину и оставил в ней все свои документы и банковские карточки

Угнать машину не смог даже с третьей попытки угонщик-неудачник из Светлогорска. Да еще и оставил в салоне чужого авто свою сумку с документами - по этим уликам злоумышленника быстро вычислили, мало того - доказали причастность и к предыдущим преступлениям.

Два предыдущих раза 20-летний парень хотел угнать автомобили, но не смог довести дело до конца. И вот недавно он гулял с друзьями в деревне Хутор под Светлогорском. Молодые люди парились в бане, пили алкоголь - настала ночь, и жителю райцентра надо было возвращаться домой. Пешком до города идти не хотелось, а тут как раз по дороге, на деревенской улице, парню попался на глаза старенький «Фольксваген Гольф». Доехать до дома он решил на чужом авто.

- Вскрыв дверь, забрался внутрь салона, разобрал замок зажигания и попытался завести авто. Но не получилось. Парень хлопнул дверью и пошел домой. А наутро хозяйка иномарки увидела, что дверь повреждена, в замке зажигания вырваны провода, и сообщила об этом в милицию. К тому же в салоне своей машины она нашла чужую борсетку с документами: паспортом, военным билетом и банковскими карточками, принадлежащими одному и тому же мужчине, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Найти горе-угонщика для милиционеров труда не составило. Сейчас Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.