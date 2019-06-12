Обувь лето-2019: фотообзор самых модных новинок обуви для жары

Какую обувь носить в жару, чтобы чувствовать себя комфортно и стильно одновременно? Ведь лето - это не всегда только отпуск, море и солнце. Еще это и рекордная жара, которая для многих людей становится серьезным испытанием. И, конечно, многое зависит от одежды и обуви, которые мы в жару носим. Одежда в этот период должна быть легкой, лучше отдать предпочтение натуральным материалам, хлопку и льну.

А летняя обувь должна быть в первую очередь комфортной, так как именно летом мы наиболее активны. Чтобы не ограничивать себя в действиях летом, выбирайте такую обувь, в которой вы сможете свободно и комфортно двигаться. Кроме того, лучше выбирать модели из натуральной кожи, чтобы ноги могли дышать.

Но ведь любой женщине даже в жару хочется выглядеть модно и элегантно. Поэтому и обувь должна быть красивой и стильной.

И именно такую - модную и комфортную летнюю обувь - предлагают магазины немецкой обуви CAPRICE. Огромный выбор не оставит вас равнодушными. Модели летней коллекции подчеркнут достоинства ваших ножек, делая их еще более привлекательными.

А с 14 по 28 июня вы сможете купить любую понравившуюся вам пару обуви со скидкой до 50%! ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА мужской и женской обуви.

Старая цена - 188 руб. / цена со скидкой - 150 руб.

caprice.by Туфли MYM EXCLUSIVE

Старая цена - 170 руб. / цена со скидкой - 136 руб.

caprice.by Босоножки от Caprice

Старая цена - 211 руб. / цена со скидкой - 169 руб.

caprice.by Легкие босоножки

Старая цена - 188 руб. / цена со скидкой - 150 руб.

caprice.by Комфортные кроссовки для работы и отдыха

Старая цена - 204 руб. / цена со скидкой - 163 руб.

caprice.by Туфли от SZYDLOWSKI

Старая цена - 199 руб. / цена со скидкой - 159 руб.

caprice.by Легкие босоножки для ваших ножек!

Старая цена - 91 руб. / цена со скидкой - 73 руб.

caprice.by Стильные босоножки от SZYDLOWSKI

Старая цена - 199 руб. / цена со скидкой - 159 руб.

caprice.by Cтильная пара от TAMARIS

Старая цена - 199 руб. / цена со скидкой - 159 руб.

Старая цена - 164 руб. / цена со скидкой - 98 руб.

Старая цена - 157 руб. / цена со скидкой - 94 руб.

Старая цена - 178 руб. / цена со скидкой - 89 руб.

И это еще не все. В магазинах CAPRICE выгодная рассрочка на всю обувь: по карте «Халва», «Магнит» и по «Карте покупок» - 3 месяца.

Кроме того, в фирменных магазинах CAPRICE представлена обувь немецких, польских и турецких брендов ценовой категории средний и средний плюс. В их числе Tamaris, Marco Tozzi, Rieker, S.Oliver, Baldowski, Szydlowski, MYM, TRIO, Domeno.

Спешите за отличной обувью по выгодным ценам!

Предложение ограничено товарными запасами!

Ждем вас по адресам:

Посетите сайт и интернет-магазин CAPRICE: www.caprice.by

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях: Instagram, Facebook

Реклама.