2019-06-12T13:46:15+03:00
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КП Беларусь

Один из основателей «Ляписа Трубецкого» в коме

Предполагается, что гитариста Руслана Владыко жестоко избили и ограбили
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Из комы музыкант до сих пор не вышел. Фото: личный архивИз комы музыкант до сих пор не вышел. Фото: личный архив
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Трагическая история произошла с Русланом Владыко (в группе с легкой руки Сергея Михалка у него было прозвище Пан) в ночь с 4 на 5 июня, однако обнародовать информацию коллеги решили только сейчас. На одного из основателей легендарной группы «Ляпис Трубецкой» напали и, по всей видимости, ударили чем-то тяжелым по голове, а затем ограбили. С записи видеокамер можно увидеть, как он выходит из одного столичного бара. А уже через час его нашли без сознания, без телефона и барсетки. Руслан находится с 6 июня в реанимации одной из минских больниц с черепно-мозговой травмой, ему проведена операция. Ситуация тяжелая, из комы музыкант до сих пор не вышел, он находится на искусственной вентиляции легких.

- Я поддерживаю связь с родственниками Руслана. К сожалению, врачи пока не дают прогнозов относительно улучшения его состояния. Увы, нет определенности и с напавшими на музыканта, - сказал нам экс-продюсер группы «Ляпис Трубецкой» Евгений Колмыков.

Группа Trubetskoy, в которой он выступал после того, как распался «Ляпис Трубецкой», сейчас в гастрольном туре, Руслана подменяют другие музыканты. Но коллеги надеются на лучшее и верят, что Пан выздоровеет и вернется в строй.

ДОСЬЕ «КП»

Руслан Владыко был одним из основателей группы «Ляпис Трубецкой» и ее участником в течение 25 лет. А после распада в 2014 году остался в группе Trubetskoy с вокалистом Павлом Булатниковым.

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