Fashion Idea Festival - время ярких fashion-идей!

Ежегодный проект Белорусской палаты моды посвящен поддержке творческих нестандартных фэшн идей молодых и прогрессивных дизайнеров и брендов. Тренд, о котором сейчас говорит весь модный мир - «Ответственная мода» пришел и в Беларусь в широком смысле: использование локального сырья, стилизация и переработка старых вещей, натуральные ткани, ручной труд и многое другое. Так все участники фестиваля поделятся с гостями своими идеями на актуальные социальные аспекты посредством языка моды и искусства.

На этот раз организаторы подготовили 5 тематических площадок с захватывающими интерактивными зонами, fashion-маркетом и показами!

#FASHIONMARKET

В зоне Fashion Market гости фестиваля смогут познакомиться с уникальным продуктом креативных дизайнеров со всей Беларуси, одежду и аксессуары которых не так просто найти в Минске: Tarakanova, Scapegoat 404, Gravity, Paula, Fashion Dolls, Khmelenko Ruslan, Historia Naturalis и многих других. Также на площадке будет организована специальная зона Fashion Stock - распродажа старых коллекций от белорусских брендов, членов Белорусской палаты моды. Все средства от продажи пойдут на благотворительность.

#FASHIONSTUDYCENTER

Днем в главном зале Галереи Ў состоится блок бесплатных мастер-классов от ведущих fashion-инсайдеров из Беларуси и Европы - Fashion Study Center. Своим неповторимым опытом с гостями поделятся:

• Марина Парфенович - основательница школы дизайна “Parfenovich Sisters”, мастер-класс “Французский метод моделирования одежды”.

• Мартин Робертс - креативный директор Fashion Scout, всемирно известной платформы для продвижения молодых дизайнеров в Великобритании, мастер-класс о том, как подготовить бренд для работы на международном рынке моды.

• мастер-класс от компании швейной фурнитуры "Sergio Stefano" о том, как грамотно подобрать нужную фурнитуру к дизайнерскому изделию.

• серия мастер-классов по мобильной фотографии от HUAWEI. Со всем расписанием образовательной программы можно ознакомиться на сайте fashionfaestival.by

#FASHIONSHOW

Вечером на площадке фестиваля пройдут показы коллекций известных дизайнеров, где каждое шоу - это своя неповторимая история ответственной моды. Известная по теме социальной моды дизайнер Екатерина Тикота вместе с брендом HUAWEI представит проект TIKOTA UNIQUE, объединяющий линии одежды TIKOTA MAMA и TIKOTA INCLUSIVE.

Наталья Кострома представит новую коллекцию “Недра”, вдохновленную новыми технологиями, а бренд Fashion Dolls презентует коллекцию “Армия любви” о сильной женщине, коллекция посвящена женщинам-героям Республики Беларусь, погибшим во время Великой Отечественной войны. Свои новые коллекции представят молодые дизайнерские бренды GRAVITY и DEMIDOVICH. Хэдлайнерами программы показов станут приглашенные дизайнеры из Великобритании и Латвии - Laima Jurca (Латвия), Leanne Callon и Aurélie Fontan (Великобритания).

Особым событием фестиваля станет финал конкурса молодых дизайнеров, желающих заявить о себе в рамках темы SUSTAINABLE FASHION - New Names Belarus Fashion Week. Источником вдохновения для конкурсантов послужили такие социальные темы, как трагедия на Чернобыльской АЭС, трудности людей с ограниченными возможностями и даже собака из Серебрянки! В состав жюри конкурса входят Янина Гончарова, Ольга Барабанщикова, Ольга Рачко, Полина Воронова, Юлия Лазарева и руководитель международного проекта по продвижению fashion-пионеров FASHION SCOUT – Мартин Робертс. Главный приз – участие в Belarus Fashion Week.

#STREETSTYLE

Во время фестиваля будет проходить конкурс на лучший стритстайл образ, победители которого получат подарки от дизайнеров, членов Белорусской палаты моды.

#FASHIONMOVIE

В рамках фестиваля креативных идей состоится ночной показ фильма “Fashion Revolutionaries” - серия из 7 короткометражных фильмов об инновационных историях 7 практикующих по всему миру дизайнеров, художников, архитекторов и креативных предпринимателей. Фильм создан международной ассоциацией Fashion Revolution и Британским Советом Моды и Дизайна.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.fashionfestival.by

Вход на мероприятие: бесплатный, действует аккредитация на показы.

Место проведения: галерея современного искусства "Галерея ", г. Минск, ул. Октябрьская,19