Эксперты о белорусских зарплатах: «Если в Швеции стоимость жизни отличается в три раза, то получаемая на руки зарплата - почти в 10 раз»

Одна из основных зарплатных задач, которые сейчас ставит перед собой правительство, - это повысить заработки тех, кто получает немного. Речь в первую очередь о бюджетниках, тех же медиках и педагогах. Зарплаты для них уже увеличились с 1 мая, второе повышение в этом году запланировано на сентябрь. Причем для этого, по оценке Минфина, придется дополнительно изыскать порядка 200 млн рублей.

По мнению экспертов журнала «Финансы, учет, аудит», который издает Министерство финансов, поднимать зарплаты самым малооплачиваемым категориям работникам нужно в том числе и для того, чтобы они не уезжали на заработки за границу. Не помогает в борьбе с этим явлением даже относительно невысокие расходы внутри страны.

- Жить в Беларуси действительно дешевле, чем в большинстве стран Европы. Однако относительная экономия при приобретении продуктов питания, услуг, аренды и коммунальных платежей компенсируется существенной разницей в размере доходов. Например, если в Швеции стоимость жизни отличается в три раза, то получаемая на руки зарплата - почти в 10 раз. Затраты в Польше сравнимы с белорусскими, но жалованье отличается в 4 раза, - приводят примеры эксперты журнала.

Скажем, средняя зарплата врачей в феврале 2019-го составила порядка 540 евро в месяц в пересчете. Это чуть меньше 6,5 тысячи в год. При этом в Нидерландах врач зарабатывает 105 тысяч евро в год, во Франции - 82,5 тысячи, в Финляндии - 61 тысячу. При знании языка подтвердить диплом нашим медикам не составит труда. Причем, что характерно, если раньше на заработки уезжали в первую очередь в Россию, то теперь трудовые мигранты смотрят и в сторону западных соседей.

- Литва за 9 месяцев 2018 года выдала белорусам более 6 тысяч виз, дающих право на трудоустройство, Польша в 2017 году утвердила 58 тысяч приглашений от местных работодателей, - констатируют эксперты.

При этом в факте трудовой миграции есть и несколько положительных моментов. Во-первых, это улучшает ситуацию с безработицей в стране. Количество белорусов, работающих за границей, авторы журнала оценивают минимум в 300 тысяч человек.

- Фактический уровень безработицы в четвертом квартале 2018 года составил 4,8% от численности рабочей силы по методологии Международной организации труда. Однако какими станут эти цифры, если предполагаемые сотни тысяч человек вернутся в страну? - задаются вопросом эксперты.

Во-вторых, многие трудовые мигранты переводят деньги в Беларусь своим семьям, а это положительно сказывается на росте потребления внутри страны. И в-третьих, если речь идет именно о временной миграции, то обратно вернутся более квалифицированные специалисты с опытом работы за рубежом, что в итоге положительно скажется на наших предприятиях.

Однако минусов у миграции все-таки больше.

- В первую очередь следует говорить о дефиците рабочей силы, вымывании мозгов из страны с последующим неминуемым технологическим отставанием, падении спроса, давлении на Фонд соцзащиты, растрате бюджетных средств в пустоту, - говорят эксперты. - Решение вышестоящих проблем невозможно без создания благоприятных условий для жизни, в том числе за счет повышения зарплаты.