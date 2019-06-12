Абитуриенты сдали первое ЦТ: «Вы пишете не для нас, а для машины»

11 июня больше 22 тысяч абитуриентов пришли сдавать централизованное тестирование по белорусскому языку, следующий тест - по русскому - 13 июня. Мы отправились в БГУ, чтобы понаблюдать за вчерашними школьниками и поговорить с ними.

Перед тестами внутренний дворик БГУ оживает. Здесь можно услышать много советов: тянуть бумажку с номером места лучше с закрытыми глазами, а если будет десятый вариант (часто абитуриенты говорят, что он самый сложный), сразу не расстраиваться. И ручку выбирать нужно ту, которая не мажет.

Перед тестами внутренний дворик БГУ оживаетФото: Павел МАРТИНЧИК

Здесь можно услышать много советовФото: Павел МАРТИНЧИК

В аудиторию заходить можно только с пропуском, паспортом и ручкой. Все остальные вещи - или родителям, которые ждут у корпуса, или в гардероб. На физфаке, где будут писать ЦТ, оставить просят и проездной из кармана, и солнечные очки, которые на голове, и фитнес-браслет.

В аудиторию заходить можно только с пропуском, паспортом и ручкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Черная гелевая ручка - это же почти символ ЦТ. Только ею можно заполнять бланк с ответами. Когда покупаю ручку на вокзале, в киоске сообщают, что я этим утром не первая с вопросом о таком товаре, обычно такого ажиотажа не бывает. У большинства абитуриентов на столе по две ручки с новенькими стержнями. За 10 минут до начала теста выясняется, что одна девушка пришла с ручками с синими чернилами. Когда ей сообщают, что компьютер не считывает синий стержень, девушка становится растерянной и грустной.

- Вы пишете не для нас, а для машины: с ней не договоришься! - убеждает абитуриентов один из организаторов.

ВОДУ МОЖНО ПРИНЕСТИ, НО ТОЛЬКО В БУТЫЛКЕ БЕЗ ЭТИКЕТКИ

Тест начинается в 11 утра, но умирать от жары в аудиториях можно уже с 9.30 - в кабинет пускают за полтора часа до начала теста. В каждой аудитории писать тест начнут в свое время - начало и окончание теста укажут на доске.

Тестирование начинается в 11 утраФото: Павел МАРТИНЧИК

У нас время начала - 11.44. До этого организационные моменты: как заполнять бланк, исправлять ошибки и вести себя в случае извержения вулкана и возникновения цунами.

В день, когда абитуриенты писали ЦТ, синоптики говорили о рекордах за 80 лет, а журналисты сравнивали, что даже в Африке было прохладнее. Абитуриенты от жары спасались по-разному.

- Если кому будут нужны дополнительные черновики, говорите - мы вам дадим, - предупреждают преподаватели.

- Уже нужны! - абитуриентка просит еще один черновик до начала теста: из первого листа с печатью «приемная комиссия» девушка сделала веер.

В кабинет пускают за полтора часа до начала тестаФото: Павел МАРТИНЧИК

В аудиторию, оказалось, можно принести воду. Но для этого нужно снять этикетку, чтобы бутылка была прозрачной и на ней не было никаких подсказок. Правда, бутылку надо оставить на столе преподавателей. Там же стоит и общая вода - на 50 человек 2 литра и 6 стаканчиков. Самых смелых, которые решили выпить общей воды и взять стакан на рабочее место, предупреждают:

- Стаканчики спускаем на пол! Чтобы не разлить на бланки. А то будет счастье и вам, и соседу.

На улице яркое солнце. Чтобы увидеть что-нибудь в телефоне, приходится прятатьсяФото: Павел МАРТИНЧИК

У нас не было ни зазвонивших телефонов и будильников, ни выходов покурить. На следующий день мы узнаем, что на тесте по белорусскому никто не провинился и не был удален. Кстати, у нас в аудитории даже через 15 минут никто не сдал листик. Самый быстрый абитуриент справился за 45 минут. Этого времени, справедливости ради, вполне достаточно, чтобы разобраться с тестом.

ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В аудиторию, оказалось, можно принести воду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На ЦТ по белорусскому языку было зарегистрировано более 22 тысяч человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«БУДУ ХОДИТЬ, ПОКА НЕ ПОЛУЧУ 100 БАЛЛОВ»

Близняшки с необычными именами Вивика и Ангелика приехали из горпоселка Бегомль вместе с мамой Жанной. Чтобы быть на месте вовремя, девушки проснулись в 5 утра. На вопросы, каково это, после такого раннего подъема писать тесты, сестры серьезно отвечают:

- В принципе, если знаешь, то нормально, - говорят. - У нас в школе большинство русский сдает. Хотя по белорусскому была такая учительница хорошая! Мы не зубрили правила, она все объясняла на интересных примерах.

Вивика и АнгеликаФото: Павел МАРТИНЧИК

Родителям ждут своих детей у корпуса БГУ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Друзья Оксана и Егор - уже студенты. Оксана окончила два курса филфака, Егор проучился год на филфаке, а потом перепоступил на журфак. А тесты сдать решили, чтобы проверить себя.

- Я буду каждый год сдавать, пока не наберу сто! - смеется Егор. - Если ЦТ отменят, а сотню я так и не наберу, будет, конечно, скучно жить в июне, но как-нибудь найду чем развлечься.

Пока Егор развлекается еще и экзаменами - на следующий день после ЦТ у него экзамен по русской литературе.

Оксана и ЕгорФото: Павел МАРТИНЧИК

Во время тестирования в Беларуси было жарче, чем в Африке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда большинство абитуриентов уже вышли, одиноко у входа Наталья ждет сына.

- Я надеюсь, что его не потеряла, потому что и телефон, и сумку он оставил у меня, - говорит Наталья. - Чувствую, скоро уже из дома позвонит. А живем-то мы в Дзержинске. Но вообще, это моя была установка - сидеть до последнего. Нам физик сказал, чья попа дольше сидит, та имеет лучший результат.

Наталья дала сыну установку - оставаться до последнего. Он так и сделалФото: Павел МАРТИНЧИК

Для абитуриентов сейчас самая горячая пора.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скоро пришел и абитуриент. Вариант, говорит, шестой, но они же все одинаковые.

- А дроб няправільны? Альбо правільная? - уточняет.

Мама сходу отвечает, что в белорусском у этого существительного мужской род, а в русском - женский. Парень вздыхает. У него была другая версия…