2019-06-12T16:22:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Такой жары в Минске не было с 1937 года

Из-за аномальной жары оранжевый уровень опасности объявлен до конца недели
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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До конца недели объявлено штормовое предупреждениеДо конца недели объявлено штормовое предупреждениеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Такого зноя, как в нынешнем июне, давно не помнят здешние места. Особенно жарким выдалось 11 число: во вторник минские термометры показывали +32,2°C . Прежний максимум был в 1937 году: +30,1ºС.

Невероятный зной накрыл и регионы. В Бресте с 2010 года держался рекорд +32,0°C, а 11 июня воздух прогрелся уже до +32,2°C. Температурный максимум 2010 года обновился в Гродно: столбик термометра показывал +30,8°C. Новым значением смог похвастаться и Могилев: +31,7°C, что на 1,2°C больше, чем в 1968 году! Термометры в Жлобине устрашали отметкой в +32,8°C. Последний рекорд там продержался 9 лет: +31,9°C.

В связи с высокой температурой и отсутствием осадков в 46 регионах страны введен запрет на посещение лесов. До конца недели объявлено оранжевое предупреждение. Но, вероятно, что эта цифра еще не предел: жара в Беларуси сохранится до конца недели. Изменения можно посмотреть на онлайн-карте Минлесхоза.

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