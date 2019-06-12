Подпишись и выиграй 250 рублей!

Все, кто оформит подписку на II полугодие или III квартал, получат шанс выиграть в рекламной игре «Реальные деньги» 250 рублей.

Принять участие в розыгрыше просто: вырежьте и заполните купон из газеты и с копией подписной квитанции отправить в редакцию по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, с пометкой «Реальные деньги», до 9 июля 2019 г.

Ответим на ваши вопросы:

Телефон: 8 (017) 284-68-58

Viber: 8 (029) 6-400-155

ПОДРОБНО ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ ЗДЕСЬ

Кстати, количество купонов, присланных от одного читателя, не ограничено. Так что подписывайтесь на любимую газету, заполняйте купоны и пусть вам сопутствует удача! А мы обещаем: постараемся оставаться для вас хорошим собеседником, рассказывая то, что вам действительно интересно!

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КОМСОМОЛКУ» ЗА 3 МИНУТЫ МОЖНО ЗДЕСЬ

Рекламная игра «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

Срок начала рекламной игры: 04.06.2019 г.

Срок окончания рекламной игры: 31.07.2019 г.

Правила проведения рекламной игры опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 30.05.2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3556, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 23.05.2019 г. ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Индекс 220034 г. Минск, ул. Платонова, 1 Б, к. 401 (4-й этаж). УНП 100742707.