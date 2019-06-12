Подпишись и выиграй 250 рублей!

2019-06-12T17:26:02+03:00
Общество
КП Беларусь

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Кстати, количество купонов, присланных от одного читателя, не ограничено. Так что подписывайтесь на любимую газету, заполняйте купоны и пусть вам сопутствует удача! А мы обещаем: постараемся оставаться для вас хорошим собеседником, рассказывая то, что вам действительно интересно!

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Срок начала рекламной игры: 04.06.2019 г.

Срок окончания рекламной игры: 31.07.2019 г.

Правила проведения рекламной игры опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 30.05.2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3556, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 23.05.2019 г. ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Индекс 220034 г. Минск, ул. Платонова, 1 Б, к. 401 (4-й этаж). УНП 100742707.

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