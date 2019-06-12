Рекламная игра «Реальные деньги»

Сведения об организаторе рекламной игры:

Закрытое акционерное общество «БелКП-ПРЕСС»

Место нахождения организатора рекламной игры:

220034, г. Минск, ул. Платонова 1б, к. 401 (4 эт.) Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «БелКП-ПРЕСС» выдано Мингорисполкомом 17.12.1999 г. на основании решения №1355, УНП 100742707

Контактный телефон (код): (017) 284-68-58

Сайт: kp.by

Сведения о рекламной игре:

Наименование рекламной игры: «Реальные деньги»

Срок начала рекламной игры: 4 июня 2019 года

Срок окончания рекламной игры: 31 июля 2019 года

Территория проведения рекламной игры Республика Беларусь

Наименование товара, в целях стимулирования реализации которого проводится рекламная игра: Газета «Комсомольская правда» в Белоруссии» (индивидуальная подписка на еженедельный выпуск «толстушка» или ежедневный выпуск, включая «толстушку») на 2-е полугодие 2019 г. или 3 квартал 2019 г. (июль-сентябрь 2019 г.)

Телефон для справок (код): (017) 284-68-58

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

1. Участниками рекламной игры могут быть физические лица, оформившие индивидуальную подписку (на общих основаниях либо льготную) на газету «Комсомольская правда» в Белоруссии» (еженедельный выпуск «толстушка» или ежедневный выпуск, включая «толстушку») на 2-е полугодие 2019 г. или 3 квартал 2019 г. (июль-сентябрь 2019 г.) по любому подписному индексу в РУП «Белпочта», РУП «Белсоюзпечать» (в том числе в Брестском, Гродненском и Витебском филиалах РУП «Белсоюзпечать»), ОАО «Могилевсоюзпечать», на сайте kр.bу.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КОМСОМОЛКУ» ЗА 3 МИНУТЫ МОЖНО ЗДЕСЬ.

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

2. В одиннадцати выпусках газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 04.06.2019 г., 05.06.2019 г., 06.06.2019 г., 11.06.2019 г., 12.06.2019 г., 13.06.2019 г., 18.06.2019 г., 19.06.2019 г., 20.06.2019 г., 25.06.2019 г., 26.06.2019 г. публикуется купон. Участнику рекламной игры необходимо из любого указанного выпуска газеты вырезать один купон и заполнить его. В купоне участнику необходимо указать: фамилию, полное имя и отчество (без сокращений), место жительства, контактный телефон в международном формате (код страны - код города или сети - номер телефона).

Для участия в рекламной игре участнику необходимо прислать копию квитанции или чека об оплате подписки и заполненный надлежащим образом оригинальный купон на адрес редакции: 220005, г. Минск, а/я 192, с пометкой «Реальные деньги» с 4 июня по 8 июля 2019 г. включительно (срок определяется по дате почтового штемпеля получения). Письма, полученные Организатором позднее 8 июля 2019 г., к участию в рекламной игре не допускаются.

Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные участниками рекламной игры, и за достоверность сведений, указанных при заполнении купона.

Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неограниченное количество раз.

3. Для контроля за проведением рекламной игры ЗАО «БелКП-ПРЕСС» создаёт комиссию по проведению рекламной игры в составе пяти человек. Комиссия следит за проведением рекламной игры, проводит розыгрыш, оформляет результаты розыгрыша протоколом, решает спорные вопросы при проведении рекламной игры.

Состав комиссии по проведению рекламной игры:

4. Комиссия по проведению рекламной игры проверяет поступившие купоны на соответствие их настоящим правилам. Купоны, заполненные неразборчиво, либо не заполненные полностью, к участию не допускаются.

5. Призовой фонд сформирован за счёт денежных средств Организатора рекламной игры. Состав и размер призового фонда указан в таблице 1 п. 5 правил.

Таблица 1. Состав и размер призового фонда

Размер призового фонда составляет: 6 694,50 (Шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) белорусских рубля 50 копеек.

6. Розыгрыш призов проводится в 11.00 9 июля 2019 г. в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: Минск, ул. Платонова, д.1Б, 4 этаж, к.407.

Розыгрыш проводится комиссией по проведению рекламной игры в следующем порядке: все поступившие в срок и надлежащим образом оформленные конверты помещаются в лототрон и путём случайного вытягивания конвертов разыгрываются призы. Всего определяется 25 победителей, каждый из которых получает денежный приз в размере 250 белорусских рублей и денежное вознаграждение в размере возмещения подоходного налога за приз в размере 17,78 белорусских рублей.

7. Победители будут уведомлены о выигрыше призов заказным письмом и телефонным звонком до 16 июля 2019 г.

Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с участником в случае предоставления участником недостоверной контактной информации.

8. Для получения приза победитель лично должен приехать в офис ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, к. 407 с 10.00. до 17.00. в рабочие дни по 31 июля 2019 г. (включительно) или 27 июля 2019 г. с 10:00 до 12:00, предварительно связавшись с Организатором рекламной игры по телефону (017) 284-68-58.

8.1. Для получения приза победитель обязан предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь), а также подписать все необходимые документы, связанные с получением приза.

8.2. В случае если участник, признанный победителем, не является за получением приза в указанный в п. 8 настоящих Правил срок либо с победителем не удается связаться и уведомить его о выигрыше из-за некорректных контактных данных, указанных им в купоне, либо если победителем был представлен письменный отказ от получения приза, либо если Организатор выявил факты нарушения победителем требований настоящих правил приз остается в распоряжении ЗАО «БелКП-ПРЕСС».

8.3. Организатор не оплачивает участникам рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту получения приза.

9. Если победитель не может забрать приз, он должен уведомить об этом организатора до 25 июля 2019 г. В этом случае организатор обязуется до 31 июля 2019 г. перечислить причитающуюся победителю сумму приза почтовым переводом посредством услуг РУП «Белпочта» на адрес, указанный в купоне участника, предварительно уведомив победителя об осуществлении пересылки денежных средств. Почтовый перевод осуществляется за счет средств Организатора.

10. Результаты розыгрыша являются окончательными.

11. С момента передачи приза участнику к последнему переходят все риски и обязательства, связанные с владением и пользованием денежными средствами.

12. Организатор при выдаче выигрышей победителям рекламной игры признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача призов производится путём передачи приза победителю за минусом суммы денежного вознаграждения в размере возмещения подоходного налога.

13. Результаты проведения рекламной игры будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» до 22 июля 2019 г.

14. Правила проведения рекламной игры будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» до начала рекламной игры.

15. Ознакомиться с правилами проведения рекламной игры, а также получить ответы на все интересующие вопросы по проведению рекламной игры можно в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1Б, к. 407 либо по телефону (017) 284-68-58 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

16. Принимая участие в рекламной игре, все участники соглашаются с тем, что в случае победы в игре их имена, отчества и фамилии, фотографии и иные персональные данные могут быть обнародованы и использованы Организатором бесплатно в любых рекламных и (или) информационных материалах.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3556, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 23.05.2019 г.