«Комсомолка» разыгрывает среди подписчиков 6 250 рублей!

Подписная кампания в разгаре, и в ближайшие дни у наших читателей есть возможность оформить подписку по выгодным тарифам.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КОМСОМОЛКУ» ЗА 3 МИНУТЫ МОЖНО ЗДЕСЬ

Читатели звонят в редакцию часто и по самым разным поводам, но есть звонки, которые точно повлияют на наши редакционные планы.

- Напишите, пожалуйста, подробнее об этих Европейских играх – а то реклама повсюду, а что это за мероприятие для обычного горожанина, непонятно…

- А вы не могли бы продлить ваш конкурс «Награда моего деда»? Так хочется в нем поучаствовать, а в нашей семье есть семейная история о подвиге и страшных днях войны…

- Расскажите обо всех льготах, которые есть у пенсионеров в нашей и соседних странах, а ты мы поспорили – есть ли у соседей бесплатный проезд для пенсионеров…

Конечно, расскажем! Нам ведь очень хочется, чтобы нас читали - всей семьей, всем подъездом, всей улицей… Быть для вас давним собеседником - большая честь. И большая радость осознавать, что вы много лет подряд делаете свой выбор - читать, обсуждать, спорить, задавать вопросы, подсказывать новые темы для журналистов и редакторов, порой критиковать и все-таки оставаться с нами.

В разгаре - подписка на «Комсомолку» на второе полугодие. Вы целых 6 месяцев были с нами - не стоит изменять этой хорошей привычке. Ведь сейчас лето, а значит, вам обязательно нужны советы, как не разориться на отпуске, какая диета и физическая нагрузка лучше помогут подготовиться к пляжному сезону и как укрепить здоровье до осени, чем занять детей во время каникул, как получить знатный урожай на любимой даче… И, конечно, много хороших историй, которые развлекут вас в летний отдых и раскрасят ваши будни.

И еще один повод подписаться на «Комсомолку». Все, кто оформит подписку на II полугодие или III квартал, получат шанс выиграть в рекламной игре «Реальные деньги» 250 рублей.

Принять участие в розыгрыше просто: вырежьте и заполните купон из газеты и с копией подписной квитанции отправить в редакцию по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, с пометкой «Реальные деньги», до 9 июля 2019 г.

Ответим на ваши вопросы:

Телефон: 8 (017) 284-68-58

Viber: 8 (029) 6-400-155

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Кстати, количество купонов, присланных от одного читателя, не ограничено. Так что подписывайтесь на любимую газету, заполняйте купоны и пусть вам сопутствует удача! А мы обещаем: постараемся оставаться для вас хорошим собеседником, рассказывая то, что вам действительно интересно!

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Срок начала рекламной игры: 04.06.2019 г.

Срок окончания рекламной игры: 31.07.2019 г.

Правила проведения рекламной игры опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белорусии» от 30.05.2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3556, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 23.05.2019 г. ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Индекс 220034 г. Минск, ул. Платонова, 1 Б, к. 401 (4-й этаж). УНП 100742707.