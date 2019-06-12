«Да когда ты уже помрешь наконец!» Соседка-алкоголичка отравляет жизнь всему подъезду

- Есть у меня соседка. Интеллигентная тихая пенсионерка 74 лет. Мы с ней не то чтобы дружим, но по-соседски общаемся. Да и стены в нашем доме такие, что о жизни друг друга почти все знаем.

Как у образованной женщины, божьего одуванчика, могла вырасти такая скандалистка-дочка - за гранью моего понимания. Нина Павловна рассказывала, что ее семья раньше жила в достатке, муж работал «вахтой» на Севере. Детей долго не могли завести, а в 33 года женщина родила Катеньку. Покупали ей дорогую одежду, игрушки, возили на Черное море. Школу Катя окончила неплохо, но учиться дальше не пошла. Решила годик «поискать себя». Но, как это обычно бывает, связалась с плохой компанией, и с тех пор мир в семье пошел наперекосяк.

Муж Нины Павловны умер, когда Катенька пятый год «искала себя». Она и раньше покрикивала на мать, но после смерти отца вовсе перестала стесняться в выражениях. Стала пить, часто не приходила домой ночевать. А когда наконец заявлялась, могла прихватить из квартиры что-нибудь ценное: мамино обручальное кольцо, кухонный комбайн… Катенька обвиняла несчастную пенсионерку во всех смертных грехах. Открытым текстом желала поскорее отправиться на тот свет и освободить квартиру. Часто скандалы продолжались глубоко за полночь.

Я как-то спросила у Нины Павловны, почему она не разменяет квартиру и не купит дочке какое-нибудь жилье подальше от себя. Оказывается, она боится, что дочь без нее не протянет: устроит в квартире пожар или притон, погибнет…

Вызывать милицию соседка не хочет. Говорит, «какая бы она ни была, но она моя дочь». Не впустить пьяную кровиночку в квартиру тоже не может: в случае чего не простит себе. Так и живем: Катенька изводит мать, а заодно и всех соседей на площадке. И мы терпим, потому что Нину Павловну жаль всем. Слушаем вопли, переживаем за соседку. Иногда приходим на помощь, когда совсем уж доченька разойдется… С ужасом думаем о том, что будет, когда Нины Павловны не станет.

Может, пора перестать опекать тех, кто не любит и не ценит? Отпустить взрослых детей. Дать волю инстинкту самосохранения и начать жить для себя. У нас так мало времени! Не позволяйте никому губить вашу старость. И тем более - детям.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Любовь матери в этой ситуации - яд»

- Нина Павловна, как и многие родители зависимых детей, находится в ловушке, - комментирует психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Ей кажется, что чем больше она заботится о дочери, тем сильнее она защищает ее от полной деградации. Однако все наоборот. Чем больше дочь деградирует, тем сильнее Нина Павловна поддерживает ее разрушение. Ее дочь больна. Больных нужно лечить. Нужны методы, способы, средства выздоровления. А Нина Павловна только поддерживает ее употребление. Есть специальный термин - "жесткая любовь родителей алкоголика /наркомана". Не жестокая, а именно жесткая - с ясными правилами, четкими границами, договоренностями, санкциями за их невыполнение.

Дочь Нины Павловны погибает, и когда матери не станет, она очень быстро упадет на самое дно. Но донести это до пожилой матери очень сложно. Представьте: любовь матери в этой ситуации - яд. Поддерживая употребление дочери, Нина Павловна ее просто губит. Поэтому нужно попробовать вести себя как разумный человек, который говорит с несмышленым ребенком. Если возможно - отправить дочь на принудительное лечение. Также эффективно обращение в бесплатные программы анонимных созависимых, где можно получить информацию о том, как правильно себя вести. Не лишней будет консультация юриста.

Важно помнить: ни один зависимый не выживет без поддержки родственников. И поэтому нужно задать себе вопрос: что именно я поддерживаю? Жизнь или смерть моего близкого человека? Жестоко, но честно. И если вы готовы действовать - начинайте, хотя это непросто. Но это - единственный способ помочь тому, кто болеет тяжелыми формами химической зависимости.

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