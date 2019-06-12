2019-06-12T18:23:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Да кто так музыку компонует, кто ваш музред?!»

Радио «Легенды FM» ищет музыкальных «»народных экспертов
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Диджейский пульт зовет и манит!Диджейский пульт зовет и манит!
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Диджейский пульт зовет и манит - кто из нас не мечтал однажды сесть на место музыкального редактора одной из радиостанций и включить «Идеальный плейлист»! Радио «Легенды FM» предоставит вам возможность стать экспертом и высказаться: какая музыка вам нравится и должна звучать в эфире радиостанций. А за озвученное мнение еще и вознаградит.

С 1 июня радио «Легенды FM» запускает серию фокус-групповых дискуссий со слушателями белорусских радиостанций.

Что надо будет делать на исследовании?

Участники фокус-группы на 2 часа станут официальными экспертами и «голосом народа»: будут слушать музыку, говорить о ней, обозначать свою точку зрения, что должно или не должно звучать в эфире.

Фирменная продукция и сувениры от «Легенды FM», вкусный кофе и экскурсия по радиостанции станут приятными бонусами за участие.

Для участия в фокус-групповой дискуссии отправьте заявку одним из способов:

Вариант 1: напишите sms или вайбер-сообщение в формате: «Хочу участвовать в фокус-группе. Игорь, 39 лет» на один из номеров +375 (29) 324-98-59; +375 (29) 771-91-35.

Вариант 2: напишите нам на электронную почту d.savoteev@legendy.by письмо с темой «Хочу участвовать в фокус-группе». В письме укажите ваше имя, возраст и контактный номер телефона.

ВАЖНО!

Фокус-группы проводятся в вечернее время в будние дни.

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