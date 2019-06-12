Очередное поражение футбольной сборной: позор или реальное положение дел?

Перед матчем с командой Северной Ирландии (0:1) в наших сердцах жил сдержанный оптимизм. С Германией (0:2) была максимальная самоотдача, на стандартах выудили пару моментов, сопернику не дали показать всю мощь. Но с ирландцами надо было не только отбиваться, но и играть, идти в атаку. Этого как раз не получилось - по сути, всего один голевой момент за матч! А Северная Ирландия, как и в Белфасте, вырвала победу в конце матча - и какая теперь разница, что по владению мячом и ударам показатели равные.

Полярные эмоции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По итогу в четырех матчах квалификации у нас ноль очков, один забитый мяч и девять пропущенных. Многие по этому стали тиражировать слово «позор». Действительно, это худший старт в отборе - ранее после четырех матчей квалификации у сборной было хотя бы одно очко.

Северная Ирландия как и в первом матче вырвала победу в конце игры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но позор ли это? Мы сыграли с Голландией, Германией и Северной Ирландией. Ирландцы на 33-м месте в рейтинге ФИФА (Беларусь - 81-я), играли на Евро-2016 (мы только мечтаем об этом) и дошли до 1/8 финала, в составе команды игроки из клубов Английской премьер-лиги.

На матч приехали 700 ирландцев, которые шли на матч, как на праздник. И со своей культурой боления они сами стали праздником.

Праздник на североирландской улице.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Успехи в игровых видах спорта, особенно в футболе, в большинстве случае связаны и с социо-экономическими показателями: ВВП на душу населения, рождаемость и прочее.

Почему футбольная сборная Беларуси самая возрастная в Европе?

С этим у нас пока не все хорошо. То есть проблемы сборной - в некоторой степени и отражение проблем в экономике и других сферах.

Да и в спортивном плане для наших футболистов пределом мечтаний зачастую становится возможность попасть в клуб из России или Казахстана, чтобы там подзаработать на будущее.

Александр Мартынович не доволен как обошлись с Олегом Веретило, с которым они играли еще в РУОРе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После игры Игорь Криушенко сетовал, что не хватило мастерства, чтобы победить. Его спросили: может, в таком случае, стоит забыть об амбициях попасть на чемпионат Европы?

- Я говорил в прошлый раз про поколение футболистов в Украине. У них выросло поколение футболистов. Ну, нет у нас этого, нет подпитки полноценной. А если не будет мечты - как жить без нее? Понятно, что попасть на Евро будет очень тяжело. Но это мечта для многих - для тех же футболистов. Убить мечту - и смысл жизни пропадет, - ответил тренер.

Игорь Криушенко: "онятно, что попасть на Евро будет очень тяжело. Но это мечта для многих - для тех же футболистов. Убить мечту - и смысл жизни пропадет".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он намерен работать дальше, ведь есть план Б - в марте будут матчи плей-офф Лиги наций, через которые можно попасть на Евро-2020. В плей-офф вышли при Криушенко.

- Я свою работу делаю. У меня цель - побороться за выход на чемпионат Европы. Любой тренер об этом мечтает. Что я буду заявлять [об отставке]? Мы же не играли с Сан-Марино. Мы сыграли четыре игры с очень приличными командами. Контакт с командой у меня хороший. Но оценивать не мне - руководству.

6 и 10 сентября сборной играть с Эстонией. Это будет битва за предпоследнее место.

Положение команд в группе C.

Ребята, которые болеют за сборную Беларуси несмотря ни на что.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорю Шитову после столкновения потребуется операция.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Население Северной Ирландии около 1, 8 миллиона жителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Корзун как всегда был старателен, места даже слишком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Fair Play.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Наумов играет на втором этаже.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Гутор в режиме полета.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич и Павел Нехайчик много играли вместе и понимают друг друга с полувзгляда, но в этой игре это не помогло.Фото: Святослав ЗОРКИЙ