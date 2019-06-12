Жильцы дома, где горел балкон: "Люди выбрасывают из окон не только окурки, но и мусор!"

ЧП произошло в минувший понедельник утром в Минске. В десятиэтажном доме по улице Кальварийская, 4, где раньше находился магазин «Радиотехника», загорелся балкон квартиры на 7-м этаже. К приезду спасателей он был охвачен пламенем, языки которого были видны с улицы - впечатляющие кадры с пожаром разошлись по соцсетям. Также огонь проник и в кухню. Квартира оказалась закопченной. Всего на месте работало девять единиц техники МЧС, из них две автолестницы. К счастью, никто не пострадал. Как сообщает МЧС, предполагаемая причина пожара - брошенный окурок.

…В среду днем запах гари еще чувствовался на лестничной площадке на 7-м этаже. Хозяйку пострадавшей квартиры мы застали дома. Женщина расстроена, сейчас занимается ремонтом. Ей помогают соседка, сын, невестка.

Жильцы дома не знают, кто мог бросить тот злосчастный окурок. Фото: МЧС

- Как думаете: кто бросил окурок?

- Ну откуда же я знаю, - говорит хозяйка. - Меня тогда не было дома. Я в шоке - не могу даже прийти в себя после этого. Балкон у меня застекленный, был открытым… Я даже не знаю, что в такой ситуации мне делать.

Жильцы квартиры на восьмом этаже тоже не знают, кто мог бросить тот злосчастный окурок.

- У меня муж курит на балконе, но окурки не бросает за окно. И в тот день он был на работе. А мы были дома. Запаха не чувствовали. Выйдя на улицу, я увидела дым. Вернулась за дочкой и собакой, - говорит женщина. - Мы окна на балконе не закрываем, но теперь, наверное, надо будет… Самый лучший вариант - страховать квартиру.

Елена живет на 6-м этаже. О случившемся она узнала от сына, который в тот день был дома. Он и вызывал спасателей.

- Он рассказал, что почувствовал запах паленого. Вышел на балкон, а там дым. Вызвал спасателей, побежал наверх к соседке. Вернулся в квартиру, а на том балконе зарево - огонь! Когда он позвонил мне, у меня был шок! - говорит Елена. - У соседки сверху спросила, какая помощь нужна. Но она сказала, что пришло много родственников, знакомых, которые помогают. Спросила про причину пожара. Ей сказали, что из-за окурка. Соседка сказала: всегда закрывали, а тут из-за жары чуть-чуть оставили (открытым окно. - Ред.). Сын рассказывал, что эвакуировали весь подъезд.

По словам Елены, некоторым ее соседям лень даже вынести мусор - его они выбрасывают через окно. Мусоропровод в доме заварен.

- Иной раз утром идешь на работу, находишь маленькие пакетики, которые лежат разорванные. Там огрызки, баночки йогурта... На крышу магазина много выбрасывается. Был случай, когда кто-то выкинул бутылку, которая попала женщине в голову.

КСТАТИ

- Установить, кто бросил окурок, сложно. Он может улететь в любом направлении - с нижнего этажа или из соседнего подъезда. Ветром его понесет - и он залетит на верхний этаж, - говорит представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. - Выяснить, кто является человеком, выбросившим окурок, могут помочь соседи. При опросе они могут рассказать, кто курит в доме.