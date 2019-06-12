Виктория Азаренко: «Лео уже успел поиграть с дочкой Серены Уильямс Олимпией»

В Минске в центре тенниса прошел мастер-класс Виктории Азаренко для юных теннисистов трех основных столичных школ. Мероприятие вместе с автограф-сессией длилось около получаса. Вика вместе со своим тренером Вимом Фиссеттом играла с детишками и давала советы. Например, как ставить ракетку, как работать ногами.

Вика Азаренко особенно обращала внимание на работу ног.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Очень жарко. Давно не была летом в Минске, такая жаркая погода стала неожиданностью. Но в любом случае приятно быть дома. Хорошо, что получилось перезарядиться, подготовиться к турнирам на траве. В меня в ближайших планах турнир на Мальорке, потом «Уимблдон». Турниры на грунте получились лучше, чем в прошлом году.

- На грунтовых турнирах, несмотря на хорошую игру, вы не проходили дальше второго раунда, вас останавливали игроки из рейтинга топ-10.

- Я бы говорила об игроках из топ-5. Но не назвала бы эти матчи неудачей или невезением. По крупицам я собираю свою игру. На начальных стадиях мне попадаются сильные соперники, для побед не хватает совсем чуть-чуть. Приобретаю для себя новый опыт, он тяжелый, но ценный, ведь победы не заставляют задуматься, что тебе надо улучшить.

Вика вела себя уверенно и хотела передать это юным теннисистам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«МОЯ ЦЕЛЬ – СНОВА СТАТЬ ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ МИРА»

- Чтобы на ранних стадиях не встречаться с сильными игроками, надо улучшиться рейтинг. И, может, для начала надо стать первой ракетной Беларуси (во всемирном рейтинге Соболенко – 10-я, Азаренко – 36-я)?

- Конечно, рейтинг влияет на посев. Но сейчас такой теннис, что первые круги порой самые сложные – появляются молодые девушки, которые не совсем стабильны, но могут показать классную игру в отдельно взятом матче. Стать первой ракетной Беларуси не моя главная цель. Если я достигну свою цель и стану первой ракетной мира, то буду первой и в Беларуси.

- У других белорусок - Арины Соболенко, Веры Лапко, Александры Саснович - сейчас спад. Как думаете, почему он наступил?

- Это спорт, во-первых. А во-вторых, люди очень быстро привыкают к хорошему. Те результаты, которые показывали девочки в прошлом году, не совсем привычны для нашего тенниса. Оттого были высокие ожидания, что так будет продолжаться. Но так не бывает. Надеюсь, девчонки сделают правильные выводы из своих поражений и станут показывать более стабильные результаты. Спад есть, просто он получается на контрасте с прошлым годом. А если сравнивать с тем, что было два, три года назад…

Вика Азаренко и ее тренер Вим Фиссетт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В следующем году будет Олимпиада в Токио. Есть вариант, что мы вас там увидим?

- В одиночке - точно. А насчет пары - пока не думала.

- В этом году вы отмечаете тридцатилетие…

- Ох, уже начинается... По мне не скажешь, что 30? Ну, хорошо.

- Подведете какие-то промежуточные итоги карьеры?

- Мне слишком рано об этом думать. У меня еще есть высокие цели, которые пока не дают возможность подводить даже промежуточные итоги карьеры. Но даже если закончу завтра, могу сказать, что карьера получилась очень успешной. Не будет сожалений. Но пока есть мотивация и цели перед собой, концентрируюсь на том, что происходит сейчас и на будущем. В жизненном плане будет сложно подводить итог, у меня сейчас интересный момент, я познаю себя: каждый день что-то новое. Точно не чувствую, что мне скоро 30 лет. Рада, что у меня есть сын, я продолжаю карьеру. Раньше не мечтала, что у меня будет семья, и я буду продолжать играть в теннис. У меня в жизни много позитива и много трудностей, с которыми справляюсь с высоко поднятой головой. Может, получится написать об этом книгу. Но пока рано.

- Вы активно ведете себя в соцсетях. Кто-то помогает их вести?

- Когда-то помогают, когда-то сама. Временами делюсь идеями с друзьями, спрашиваю что-то. Тренды соцсетей меняются, хочется оставаться в курсе всех дел. У молодежи сейчас разные соцсети. Мне тоже хочется находиться там и знать, что происходит. Такая открытая линия с болельщиками дает позитив. Хотя там для молодых людей есть и негатив. Это сильно влияет на психику. Все должно быть в меру. Однако без соцсетей спортсменам, да и в бизнесе сейчас просто никак.

Вика Азаренко и капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В мастер-классе приняли участие дети минской теннисных школ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Лео уже играл с дочкой Серены

- Вы приехали вместе с Лео, наверное, хотите показать ему родной город.

- Больше всего хочется, чтобы он побыл дома с родными. Ему очень нравится в саду поливать цветы, кормить уточек на озере, еще понравилось ловить рыбу. Рада тому, насколько он тепло относится к дому и тут чувствует себя комфортно.

- На каком языке общаетесь с ним?

- На русском.

- Сын уже в сознательном возрасте. Какие его самые яркие последние впечатления? Он был с вами на «Ролан Гаррос».

- В Париже ему понравился садик, где было много игрушек. Приводила его туда, а он говорил: мама иди играть, а у меня тут своя работа. А больше всего ему нравятся круассаны. Еще хлеб. Он непривередливый. Ему главное, чтобы с ним проводили время, играли, уделяли много внимания.

- После родов Серена Уильямс писала, что ее Олимпия мечтает познакомиться с вашим сыном Лео. Уже подружились? И проявляет ли Лео интерес теннису?

- Да, Лео вчера был со мной на тренировке. Он любит бросать мне мячики, у него хорошая координация. Спорт ему очень интересен. Он даже начал играть в бейсбол, становился на коньки. В спорте у него будет возможность попробовать все. А что касается Олимпии, то они уже пару раз играли… Но нам все-таки не так легко состыковать свои графики. А уж расписание детей - еще сложнее. Вообще, очень приятно видеть, что много теннисисток приезжают на турниры с семьями.

Кто-то из детей волновался, но для всех было большим событием сыграть с Викой Азаренко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вика Азаренко сказала, что заприметила несколько талантов, которые при должной работе смогут выйти на профессиональный уровень.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вим Фиссетт помогал Вике.Фото: Святослав ЗОРКИЙ