2019-06-12T19:39:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Лунинце клубнику выбрасывают из-за того, что некому сдать

12 июня интернет шокировала фотография: большая куча выброшенной клубники. И это при том, что в городах на неё огромный спрос.
Алексей ЧУБАТ
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Каждый год во время празднования Дня России белорусские сдатчики не могут сбыть ягоды в стране-соседке. Фото: media-polesye.by.Каждый год во время празднования Дня России белорусские сдатчики не могут сбыть ягоды в стране-соседке. Фото: media-polesye.by.
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Фотоснимок был сделан возле рынка агрогородка Дворец – клубничной столицы Беларуси. «Комсомолка» обратилась за комментарием к председателю Дворецкого сельского совета Александру Видинкевичу:

– Падение спроса на клубнику происходит ежегодно 11 и 12 июня, и связано с празднованием Дня России в Российской Федерации. Обычно в эти дни закупщики нашей восточной соседки не работают, поэтому белорусским частникам нет смысла везти ягоды в Россию, – отметил Александр Иванович. А отсутствие спроса и вызывает резкое падение закупочной цены, которая в эти дни снизилась до 35 копеек за килограмм.

Местные жители и фермерские хозяйства ежегодно наращивают объемы клубники на продажу. Как отметил председатель Лунинецкого райпотребсоюза Максим Сумар, в 2018 году район вырастил порядка 4 тыс. тонн клубники. Основной объем сладкой ягоды закупают частники, они же везут ягоды на перепродажу в крупные города, в том числе и в Россию.

Райпо, – отмечает Максим Андреевич, – ориентировано на закупку промышленной клубники у местных жителей. После мы поставляем ее на винодельческие и консервные заводы. На данный момент Лунинецкий райпотребсоюз заключил договора на поставку 220 тонн ягод (почти в 20 раз меньше того, что выращивается – Прим. редакции). Но организация отвечает за поставки клубники только по Беларуси, международной торговлей местное райпо не занимается.

По мнению председателя, пик продаж этих дней связан со смещением периода сезонности. Если в прошлом году основной сбор пришелся на конец мая, то в 2019 году – на 10 - 11 июня. Причем к выращиванию и продаже клубники подключилась и Минская область – ягод на рынке стало еще больше!

Максим Андреевич – местный житель, как он сам говорит: «родился в клубничной зоне». По его наблюдению, местные жители, которые занимаются ягодами, отдают их реализацию на откуп перекупщикам. Но, как видим, этот способ не отличается надежностью. Кстати, учитывая температурные рекорды июня, сезон клубники в этом году закончится раньше. Но неделя наслаждения у нас еще есть.

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