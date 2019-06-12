В Бресте ждут: запустят или закроют аккумуляторный завод

- Есть надежда! Нас наконец-то услышали! - с такими возгласами вышла из здания Брестского облисполкома инициативная группа противников аккумуляторного завода.

В Бресте теперь горячо. Не только из-за жарких +34 и ударной подготовки к празднованию 1000-летия города в сентябре. Обстановка накалилась вокруг завода по производству свинцово-аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр», который готовится к запуску под Брестом.

Борьбу против него ведут почти полтора года. Все это время не прекращались требования повторных общественных обсуждений проекта, сбор подписей против завода, переписка со всевозможными инстанциями, протесты на площади, встречи в большом зале с чиновниками, специалистами из Минприроды, санстанции и других ведомств. Активисты собрали кипу документов о брестском заводе и аналогичных производствах в мире. Записали песню «Жить» про то, что они не хотят травиться свинцом, выпустили футболки и воздушные шарики с протестной символикой, создали сайт и группы в соцсетях. Их постоянно задерживают и штрафуют за несанкционированные собрания на площади, а в отношении одного из протестующих возбудили уголовное дело за хранение боеприпасов - и этот факт активисты трактуют как запугивание.

Протесты на площади собирают от 100 до 300 и более человек. Задержания и штрафы активистов не останавливают. Фото: virtualbrest.by

- Мы будем выходить на площадь, пока завод не закроют, - стоят они на своем.

Представители власти и руководство завода до сих пор убеждали горожан и жителей пригорода в том, что завод будет безопасен, а выбросы свинца - незначительными. Инициативная группа с этим категорически не соглашалась, подбрасывая в огонь все новые аргументы и выражая свой культурный, но настойчивый протест. Завод тем временем построили. В него завезли дорогое оборудование, наняли сотрудников. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы.

«ЕСЛИ ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ БУДУТ»

В воскресенье, 9 июня, протест неожиданно обрел второе дыхание - около 300 человек, собравшихся на площади, пригласили на встречу с мэром города Александром Рогачуком.

- Оснований для пуска завода нет на данный момент, - заявил Александр Рогачук.

И подтвердил, что докладная записка областного природоохранного комитета в облисполком, которая попала в интернет - не липовая. В ней говорится о превышении «установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» во время пусконаладки.

Встреча с председателем облисполкома продолжалась почти три часа. Активисты добивались ее полтора года.Фото: Оксана БРОВАЧ

А в среду 12 июня инициативная группа противников завода попала на личный прием к губернатору Анатолию Лису. Он на брифинге в марте говорил, что если обнаружатся нарушения экологического законодательства, завод работать не будет.

- На мой взгляд, лед тронулся. Было озвучено: если данные факты подтвердятся, у них будут все основания как минимум приостановить действие завода либо его вообще закрыть, - делится впечатлениями один из лидеров протестной группы Александр Кабанов.

Внести ясность руководство области намерено в ближайшее время.

- Председатель облисполкома Анатолий Лис сказал, что не будет так, что мы будем еще месяц травиться, пока они будут разбираться. Он нас заверил, что до воскресенья 16 июня или в течение следующей недели проверят все факты, которые мы предоставили, и примут управленческое решение. Конечно, он сказал, что не может просто так по своей прихоти закрыть завод, но если законные основания будут… - рассказывает Роман Кисляк, правозащитник, который оказывает юридическую помощь активистам.

Правозащитник Роман Кисляк остался удовлетворен встречей с руководителем облисполкома. Аргументы противников завода услышали, информацию о нарушениях обещали проверить.Фото: Оксана БРОВАЧ

«В РАЙОНЕ 3 КГ СВИНЦА»

Пока вопрос остается открытым, возле аккумуляторного завода в свободной экономической зоне за чертой Бреста дежурит «свінцовая варта».

- Завод без присмотра ни на пять минут не остается, даже ночью. Мы смотрим, что тут происходит, как завозят свинец или вывозят что-то, идет ли дым из трубы, как фуры куда-то пытаются уехать - все это надо фиксировать, - говорит дежурный доброволец.

Директор завода готов ответить на вопросы о производстве и системе очистки на заводе, но переубеждать принципиальных противников не видит смысла.Фото: Оксана БРОВАЧ

Директор завода «АйПауэр» Сергей Мельникович только разводит руками - мол, уже привык к тому, что он всегда на виду, а у забора всегда кто-то есть. Некоторых активистов он готов даже провести на завод и показать оборудование и систему очистки. Но только некоторых - не тех, кого делегируют сами протестующие.

Он много и очень подробно говорит об оборудовании, технологии производства, системах очистки, отвечает на наивные вопросы о том, почему возле завода пожухла трава и всячески демонстрирует открытость. Только разобраться в этом всем без специальных знаний сложно.

Дежурные около завода заметили, как оттуда будто бы вывозили готовые аккумуляторы. Конвейер уже собран, но директор уверяет, что продукция не производится.Фото: Оксана БРОВАЧ

По проекту завод может выбрасывать в окружающую среду не более 3 кг свинца в год. На заводе 38 источников выбросов. Не втискиваются в прописанные нормативы два из них, оба касаются свинца. Пока получается так, что при полной загрузке - производство 2 миллионов аккумуляторов в год - завод превышает норматив на 124 грамма в год. Менеджеры завода не видят в этом проблемы.

Свинцовые чушки, обработка которых будет давать те самые вредные выбросы.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Мы остаемся при своей точке зрения. Мы готовы подтверждать проектные решения. Не надо говорить, о том, что мы выбрасываем 300 кг или 3 тонны. Можем однозначно заявить, что на сегодня подтверждены даже с учетом того, что мы не вписываемся по двум источникам, паспортные данные. Не надо говорить, что мы загнаны в угол и нет решений. Есть стандартное решение, которое распространяется на все предприятия, и мы не уникальны в этом смысле. Если мы не подтверждаем какие-то свои проектные решения, есть процедуры внесения в проектную документацию изменений. Мы узаконим реальные выбросы, - объясняет директор «АйПауэр» Сергей Мельникович.

Фильтры и система вентиляции занимают чуть ли не половину цеха, но у противников завода есть сомнения в их эффективности.Фото: Оксана БРОВАЧ

И добавляет, что в любом случае завод будет выбрасывать «в районе 3 килограммов» свинца. Достичь этого помогут сложные и дорогие суперфильтры, которые делались на заказ. Плюс собственный лабораторный контроль. На заводе говорят, что белорусские нормативы - более строгие, чем в Европе - вообще позволили бы выбрасывать около 120 кг свинца за год. Но завод, как социально ответственное предприятие, постарался сократить выбросы всего лишь до 3 кг в год. Мол, чего бояться, гордиться нужно.

Представителю протестной инициативной группы провели персональную экскурсию по заводу. Но активист настаивает на том, чтобы на завод пустили тех, кто разбирается в нюансах.Фото: Оксана БРОВАЧ

Сейчас на заводе проводятся пусконаладочные работы. Чтобы акт приемки был подписан, завод должен подтвердить проектные показатели выбросов. Свое заключение еще не дали Республиканский центр экологических экспертиз и Брестское областное управление госстройнадзора.

Среди борцов с заводом ходит слух, что самую главную подпись не ставит какой-то принципиальный представитель Минприроды, и на него вся надежда: завод ждет, что он скажет да, а активисты - нет. Руководство завода волнения по этому поводу не демонстрирует, и уверяет, что перенос сроков сдачи объекта - обычная практика. Последняя дата - 21 июня.

Завод работает в рваном режиме пусконаладки.Фото: Оксана БРОВАЧ

«Я НЕ ПРОТИВ ЗАВОДА»

Жители близлежащих деревень почти уверены, что завод обманывает насчет объемов выбросов. Потому что, как они выяснили, в мире нет таких аккумуляторных заводов, которые давали бы меньше 100 кг свинца.

- Я вообще не понимаю, зачем нашей прекрасной стране, где единственное, что может быть эффективным и полезным - это агропромышленный комплекс, строить такие предприятия. Посмотрите вокруг! Там у нас ферма, там поля колхозные, там яблоневый сад, ягодники шикарные, здесь постоянно пшеницу садят. Там поля до самого горизонта, еще одна ферма. Тут производитель грибов и тепличный комбинат. В 6 утра я езжу на велосипеде - и кого только ни встречаю! Зяблики пролетают, зайчики через дорогу перебегают. Куда оно все денется? Поймите, я не против завода в принципе. Но почему здесь? - рассуждает Сергей, житель деревни Тельмы, что находится в 2,5 километра от завода.

Чем закончится эта эпопея, любопытно даже самим участникам противостояния.