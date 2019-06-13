В Беларуси + 30. Семь советов, как пережить жару

В Беларуси жара! Уже несколько дней держится температура выше +30, кое-где воздух раскалился до +34. Белорусы традиционно поделились на два лагеря - одни жаре радуются, другие жалуются. Но здесь действительно не до шуток! В такую погоду даже здоровый человек может схлопотать тепловой или солнечный удар. Чтобы этого не случилось и чтобы горячая погода переносилась легче, «Комсомолка» собрала несколько рекомендаций.

Жара тяжело переносится из-за повышенной влажности. Тогда становится душно. Поэтому иногда кажется, что мы живем не в Беларуси, а в тропиках: только вышел из душа, а уже липкий - то ли еще не высох, то ли опять вспотел. В таких условиях нужно обеспечить циркуляцию воздуха - спасает сквозняк, вентилятор, кондиционер.

1. Одевайтесь правильно! В свободную одежду из натуральных светлых тканей. И носите головной убор.

2. Не выходите на улицу в самое пекло, а если уж такая необходимость возникла, то передвигайтесь по тени и короткими перебежками. Отдыхайте под деревьями, заходите остудиться в магазины с кондиционерами.

3. В жару нам нужно много жидкости. Можно пить минералку, чтобы восстановить водно-солевой баланс в организме - много соли вымывается с потом. Подойдут травяные чаи, ягодные морсы, обычная вода с лимоном и мятой. Жители жарких южных стран рекомендуют пить не холодные напитки, а теплые. Организму нужно нагреть воду со льдом до температуры тела, и на это нужна энергия - в итоге становится еще жарче.

Питаться лучше легкой едой - никакого алкоголя, жареной пищи и кофе. Отличный вариант - холодные супы, салаты и фрукты.

4. Спасают от жары умывания и обтирания прохладной водой. Если есть возможность, примите душ, если нет - смочите руки до предплечий, шею, грудь.

5. Дома можно набрать полную ванну холодной воды и оставить дверь открытой. Еще один способ - занавесить окна мокрыми простынями и устроить сквозняк.

6. Если чувствуете, что можете сомлеть от духоты, сверните в тень, выйдите на воздух или даже не стесняйтесь прилечь на газоне. С собой можно носить салфетки с нашатырем - достаточно чуть помахать ими у лица, чтобы прийти в чувство.

Тепловой удар можно получить, если долго находиться в изнуряющей жаре - например, в транспорте. В группе риска - дети, пожилые и беременные женщины. Основные симптомы - высокая температура, учащенное сердцебиение, пульсирующая головная боль, жажда и отсутствие пота.

Солнечный удар может случиться от длительного пребывания под солнцем. Он сопровождается головной болью, слабостью и тошнотой или рвотой.

7. Людям, у которых есть проблемы с сердцем, лучше брать с собой лекарства - хотя бы нитроглицерин. Обезвоживание приводит к сгущению крови, что может спровоцировать развитие тромбов. В этой ситуации понадобятся препараты для разжижения крови.

Первая помощь в таких случаях - перевести человека в тень, приложить холодную ткань ко лбу, расстегнуть стягивающую тело одежду, дать попить, можно облить водой (не ледяной!). Если человеку явно очень плохо, нужно немедленно вызвать скорую помощь.