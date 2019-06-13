В деревне все знали, что Черникевичи прячут партизанскую семью, но немцам их никто не выдал

Моя бабушка, Зинаида Леонидовна Койко, бережно хранит старые семейные фотографии, письма, наградные документы на имя моего прадедушки Леонида Семеновича Корнелюка и часто рассказывает мне, что в годы Великой Отечественной войны на долю моей семьи выпали тяжкие испытания. Наша история тесно переплетена с историей родной Беларуси. Мой прадедушка награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Таких высоких наград он удостоен за то, что был начальником разведки партизанского отряда им. Ворошилова бригады им. Сталина, который действовал в домачевских и малоритских лесах.

До войны мой прадедушка работал участковым милиционером в Домачевском отделении милиции. Моя прабабушка Любовь Николаевна вела домашнее хозяйство. Их дочери Нине было всего пять лет. В семье вот-вот должен был родиться еще один малыш. Жили очень дружно и счастливо.

Ранним утром 22 июня проснулись от грохота канонады, земля содрогалась от взрывов. Началась война. Шел тяжелый бой на границе. К вечеру прадедушка добрался до места сражения и увидел страшную картину: вдоль границы, у колючей проволоки, лежали тела погибших в неравном бою пограничников, которые сражались до последнего вздоха. А зеленая трава была полита их кровью. В этот день стала вдовой его молоденькая племянница Ольга Михайловна. Она всего лишь две недели тому назад стала женой Саши Павлюка, политрука заставы, который в этот страшный день тяжело умирал от полученного ранения.

Прадедушка понял, что теперь он должен защищать свою семью, свою родную деревню, свою большую Родину. Он подобрал на поле боя оружие, патроны и спрятал все в лесу. К нему присоединились друзья детства, которые тоже хотели защищать свою землю от фашистов. Этот небольшой партизанский отряд возглавил прадедушка. Вскоре к ним присоединилась еще одна группа партизан, а затем и бежавшие из лагеря для военнопленных солдаты Красной армии. Теперь это был большой партизанский отряд, в котором прадедушка стал начальником разведки и с тех пор участвовал во всех боевых операций, проводимых их отрядом. Леонид Семенович принимал участие в разгроме немецких гарнизонов в д. Отоки, Новосады, Гвозница, Домачево, в операции по уничтожению высших чинов Брестского гебитсткомиссариата. Фашисты знали об этом смелом и решительном человеке и хотели его убить, обещали большие деньги тому, кто выдаст его или его семью.

Моя прабабушка Любовь Николаевна с пятилетней дочкой и крохотным сынишкой прятались в лесу, но приближалась зима, и надо было спасать детей от неминуемой гибели. Прабабушка в холод и непролазную грязь отправилась пешком с детьми на Пружанщину, где жила ее родная тетя. Этот путь она запомнила навсегда: почти 100 километров они, усталые, голодные, тайными путями добирались до деревни Глебанцы. У ее тети Софьи Черникевич с мужем Степаном было четверо детей, и они хорошо понимали, что их ждет, если они укроют семью, но племянницу с детьми приютили, обогрели, делились всем, чем могли. В деревне все знали, что Черникевичи прячут партизанскую семью, но никто их немцам не выдал. Вот такие у меня родственники, вот такие были рядом с ними смелые и порядочные люди. Я понимаю, что такой героический народ победить нельзя.

А прадедушка Леонид Семенович продолжал воевать против фашистов. Разведчики отряда под его руководством в июле 1944 года добыли ценные сведения о количестве войск противника, их вооружении на левом берегу Западного Буга от Бреста до Владавы. Эти сведения были переданы в Москву. В марте 1944 года из Главного штаба Польского партизанского движения отбыл представитель с особо важными документами. Разведчики под руководством прадедушки встретили представителя Варшавы Мозеса Фламенбаума, помогли ему переправиться через Буг и доставили в штаб отряда, где был подробно разработан маршрут движения до линии фронта. А дальше прадедушка и Мозес Фламенбаум прошли сотни километров по лесам и болотам, перебрались через линию фронта и доставили необходимые документы в Москву. За эту операцию Леонид Семенович Корнелюк был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Моя прапрабабушка Зинаида Прокофьевна, мать прадедушки Леонида Прокофьевича, во всем помогала сыну: сообщала ценные сведения, пекла хлеб, вязала теплую одежду для партизан, за что была схвачена фашистами и зверски замучена. Связной партизанского отряда была сестра Леонида Семеновича Евдокия Семеновна Грищенко, она была расстреляна фашистами в Бресте. За Родину отдал жизнь и родной дядя моего прадедушки Филипп Федорович Корнелюк, он был в 1943 году расстрелян за связь с партизанами.

Вот такой вклад в великую Победу внесла наша семья. После войны мой прадедушка Леонид Семенович продолжал трудиться на благо народа, восстанавливал разрушенное войной хозяйство, работал председателем колхоза имени Ленина. Моя бабушка Зинаида Леонидовна родилась 15 октября 1945 года. Послевоенное детство было очень нелегким. Люди делились друг с другом всем, чем могли, много работали, чтобы поднять из руин родную землю. Радовались победе, которая досталась такой дорогой ценой, и оплакивали тех, кто погиб за свою страну, за свой народ.

Я горжусь своими родными, которые в годы войны героически сражались за наше счастье.

Койко Юлия Евгеньевна, а/г Чернавчицы, Брестский р-н.

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