2019-06-13T13:37:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Из плена моего прадеда спасла сестра - выкупила за золото

Вся моя семья помнит и гордится подвигами нашего прадедушки, которые помогли принести мир на нашу землю!
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Мой прадедушка Вашкевич Иван Иосифович родился 5 мая 1920 года в деревне Михалковичи Логойского района. После окончания 8 классов пошел работать печатником в Логойскую типографию. В 1940 году был призван в Красную армию.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Великую Отечественную войну встретил в Киевском военном округе механиком-водителем танка (сначала Т-26, а потом Т-34). Три раза горел в машине. В сентябре 1941 года попал в плен. Из плена его выкупила за золото родная сестра и привезла в Логойск. Во время оккупации работал печатником в Логойской типографии и по заданию подпольной организации переправлял в партизанский отряд шрифты для газеты. После освобождения в июле 1944 года был мобилизован, прошел подготовку и отправлен на фронт дивизионным разведчиком. Много раз ходил за линию фронта, добывал ценные сведения, приводил пленных. За проявление мужества награжден орденом Красной Звезды (24.01.1945).

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Также мой прадедушка награжден медалью "За освобождение Варшавы", медалью "За взятие Берлина", медалью "За победу в Великой Отечественной войне над фашистской Германией". В 1975 году по случаю 30-й годовщины победы Великой Отечественной войны награжден орденом Отечественной войны II степени. После ВОВ и до пенсии работал заведующим Логойской типографии. Вся моя семья помнит и гордится подвигами нашего прадедушки, которые помогли принести мир на нашу землю!

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!

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