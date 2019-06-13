Сроки снизят. Парламент проголосовал за изменения в антинаркотическую статью

13 июня депутаты проголосовали за изменения в 328-ю антинаркотическую статью во втором чтении. Напомним, внести поправки в законодательство о снижении требовали матери осужденных за наркотики, женщины даже проводили голодовку.

Перед началом заседания депутат Александр Богданович, который представлял проект закона, рассказал, что будет голосовать за изменения в Уголовный кодекс.

- Собиралось очень много рабочих групп. И это уже выверенное решение, которое со всех сторон обсуждалось, - сказал Богданович. По его словам, предлагается снизить нижние пределы наказания по частям 2, 3 328-й статьи на два года.

- Может, какой-то конкретный случай стал переломным моментом, после чего решили внести поправки? - спросили журналисты.

- Мы в общем изучили дела.

- Что вы ожидаете от этих изменений?

- Принятие решений более индивидуально по уголовным делам.

В своем вступительном слове спикер парламента Владимир Андрейченко отметил, что снижение нижних пределов наказания за незаконный оборот наркотиков не является послаблением. По его словам, это позволит судам применять наказание в виде лишения свободы «более дифференцированно с учетом личности виновного, его возраста, характера и степени общественной опасности деяния, а также всех обстоятельств его совершения».

- Напомним, что в связи с многочисленными обращениями граждан депутатами еще 5-го созыва по инициативе Постоянной комиссии по законодательству был проведен мониторинг судебной практики по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Эта работа была продолжена депутатами нашего созыва, - сказал во время своего выступления в Овальном зале депутат Александр Богданович. - Как подчеркнул во вступительном слове Владимир Павлович (Андрейченко. - Ред.), снижение нижних пределов наказания в виде лишения свободы за указанные преступления с 5 до 3 лет, с 8 до 6 лет не является послаблением для сбытчиков наркотиков. Поскольку не повлечет изменение категорий их преступлений - они остаются тяжкими и особо тяжкими. Однако оно позволит судам применять наказание в виде лишения свободы за такие преступления в более широких пределах...

Напомним, в 2018 году правительство направило в парламент законопроект, в котором была прописана корректировка статьи 328 Уголовного кодекса («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Планировалось, что нижние пределы санкции будут снижены по частям 2 и 3 статьи 328 на два года: по части 2 - с пяти лет лишения свободы до трех, по части 3 - с восьми лет лишения свободы до шести. Ранее парламент одобрил во втором чтении внесение изменений в УК Беларуси, но без смягчения наказаний по антинаркотической 328-й статье УК.

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