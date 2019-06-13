Глава МЧС: «Инциденты, которые происходят на АЭС, минимальны»

- Сейчас все обсуждают громкий американский сериал «Чернобыль». Может быть, вы тоже смотрели? - спросили журналисты у главы МЧС Владимира Ващенко.

- Начало смотрел. Когда я полностью посмотрю, я потом поделюсь впечатлениями, - сказал министр.

- В интернете идет серьезная дискуссия: а что было бы, если бы, не дай Бог, сейчас случилась катастрофа. Сказали бы нам об этом власти? Насколько нам гарантировано право узнавать о таких катастрофах?

- Вопрос действительно серьезный. Я вам скажу, что мы сегодня работаем в совершенно открытом режиме. Не должно быть вакуума. Пусть даже непростая ситуация, но вы представьте себе - не допустить журналистов к кому-то происшествию? Значит, чем люди будут пользоваться? Слухами, склоками, домыслами. И потом органам власти уже надо не докладывать ситуацию, а оправдываться... Сегодня все делается, чтобы наша строящаяся станция (АЭС. - Ред.) была самой безопасной.

- Ситуации, которые были на строительстве нашей АЭС в Островце, когда с корпусом реактора что-то случилось. Сколько скрывали, не давали информации. И все сразу думают: будет что-то более серьезное? Повторится та самая ситуация секретности?

- Во-первых, вы не совсем объективно даете оценку. Никто не умалчивал и не затаивал. Дело в том, что с учетом позиции Литвы, есть отдельные сторонники или противники не строительства станции, а просто противники власти. И они любую ситуацию рассматривают в том ракурсе, чтобы было выгодно им и невыгодно стране. Поэтому инциденты, которые происходят на станции, настолько минимальны... На любом строительстве - не только у нас - мы видим, даже в высокоразвитых странах происходят серьезнейшие обрушения и на действующих предприятиях, и на новостройках. Но с учетом повышенного внимания и возможности где-то поспекулировать, вот и дается оценка... По реактору это чисто строительная оплошность тех строителей, которые там работали.