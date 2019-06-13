В Минске за убийство судят студента Академии авиации: «Ударил ножом в живот»

В ноябре прошлого года у проходной Белорусской государственной академии авиации произошла драка: студент второго курса Рагимов Рустам Ахмед оглы, который приехал в Беларусь из Азербайджана, ударил ножом 21-летнего Алексея Кривошея. По словам родственников, конфликт произошел из-за девушки: студентки той же академии Валерия рассказала Алексею, своему молодому человеку, что ее бывший парень Рустам ей угрожает.

Конфликт длился не больше 30 секунд. После потасовки иностранные студенты, которые пришли на встречу вместе с Рустамом, оставили парня лежать на земле и разбежались. На помощь Алексею пришли его друзья, которые по просьбе парня во время потасовки стояли поодаль. Алексея увезли в реанимацию, где он скончался, а Рустам из университета отправился за решетку. В действиях его товарищей состава преступления не нашли. В суде дело начали рассматривать 13 июня.

Рядом с клеткой, где в белой рубашке сидит 18-летний Рустам, - его адвокат и переводчик. По словам Рустама, русским языком он владеет на среднем уровне. Родственников парня в зале нет.

В обвинении сказано, что в момент драки Рустам был пьян. Он ударил Алексея не меньше 10 раз руками и ногами в голову, тело и конечности и один раз - ножом в живот. Молодой человек умер от колото-резаной раны.

Свою вину Рустам не признает.

Родственники считают, что на стороне Рустама в драке участвовали еще несколько человек и хотят, чтобы их тоже привлекли к ответственности.Фото: Алеся ДОБЫШ

«В больнице сказали, что наш сын уже умер»

На первых скамейках - мама, отчим и бабушка убитого парня. Отчим Алексея, Леонид Николаевич Жолнерович, вспоминает, как узнал о том, что случилось:

- Позвонил сосед после 18 часов - рассказал, что Леша в реанимации. Мы сразу поехали в 10-ю городскую больницу. Там сказали, что наш сын уже умер. Нам никто ничего не говорил о том, как это было, с кем была драка - мы знали только то, что его убили.

Леонид говорит, что знал Алексея с рождения, был его крестным отцом.

- Он вообще парень-золото, очень хороший. Работал вместе со мной в «Мингазе».

О личной жизни Алексея мужчина знал немного: жена рассказала ему, что у Леши есть девушка, но кто она и как выглядит, Леонид не узнал - впервые девушку увидел только на похоронах.

Мама убитого парня, Наталья Васильевна Жолнерович, рассказывает о своей семье:

- Мы жили вчетвером: Леша, муж и наш младший сын. С Леонидом мы начали жить с 2003 года. У Леши с Леонидом были очень хорошие отношения, он его всегда называл папой, они всегда решали проблемы какие-то вместе. Леша всегда мне звонил, в соцсетях с ним переписывались. Он у меня всегда разрешения просил, слушал, если я говорила, что он долго гуляет и пора домой.

На выходных накануне трагедии Алексей был один на даче. С мамой они общались по телефону. 11 ноября он прислал Наталье фотографию, на которой женщина заметила на лице сына синяк - парень объяснил, что заступился за кого-то.

12 ноября молодой человек собирался встретиться со своей девушкой Валерией, а потом с другом. Об этом он рассказал маме в 4 - 5 часов вечера. А еще через час Наталье сообщили тревожную новость:

- «Тетя Наташа, Лешу побили, он в реанимации», - это мне его друг рассказал. В больнице нам сказали, что Лешу спасти не удалось. У меня началась истерика, - замолкает Наталья, вытирает слезы.

Свою вину Рустам не признает.Фото: Алеся ДОБЫШ

Женщина говорит, что свои проблемы Алексей старался решать сам, родителей в это не втягивал.

- Он всегда был примерным мальчиком - никаких замечаний ни в школе, ни в колледже к нему никогда не было. Даже в военкомате у него спрашивали - откуда такой чистенький взялся, мол, никаких залетов.

Наталья знала, что сын встречается с девушкой, которую зовут Валерия. Отношения длились около месяца.

- Я Леше предлагала привести ее домой, познакомить, но он ответил, что всему свое время. Сын довольно часто оставался у Валерии на ночь - раза четыре я точно знала, что он ночует у Валерии.

По описанию Натальи, Алексей был крепким парнем - почти 1,8 м ростом, весил 100 кг.

- Если бы они бились один на один, Леша бы ему отпор дал, - смотрит на обвиняемого женщина. - Но я его в драках не замечала. Думаю, что в армии обучали, какие-то навыки самообороны у него были.

Родственники считают, что на стороне Рустама в драке участвовали еще несколько человек, и хотят, чтобы их тоже привлекли к ответственности.

«Леша ехал поговорить, а не биться»

Лариса Францевна Кривошей, бабушка Алексея, в суде выступает очень эмоционально. С внуком у нее были очень хорошие отношения.

- Мой внук был хорошим парнем, его можно характеризовать только с положительной стороны – ему рекомендовали служить в МЧС и в МВД. Мы с ним общались в последний раз 9 ноября – я купила холодильник и попросила Лешу его установить. Мы договорились встретиться в понедельник. В тот день я почему-то смотрела его фотографии – уже потом поняла, что смотрела снимки именно тогда, когда его убивали.

О смерти внука Лариса Францевна узнала от невестки.

- Я спрашивала врача – ну неужели нельзя было Лешу спасти? Мне ответили, что его не спасли бы, даже если бы стояла группа реаниматологов. Но был шанс спасти, если бы в больницу его привезли на 10-15 минут раньше.

От милиционеров, которые тоже приехали в больницу, Лариса Францевна узнала, что человека, который нанес ножевое ранение, задержали.

- Они почитали переписку Леши с Рагимовым и выяснили, что убийство было совершено умышленно. А потом еще добавили, что задержали всех, кто там был.

После смерти Леши женщина разговаривала с Лерой. Девушка рассказала, что с Рагимовым она встречалась около месяца и прекратила общение, когда поняла, что «у Рагимова началась ломка». Потом девушка начала общаться с Алексеем- Рагимому это не понравилось.

- Лера рассказывала, что у себя на родине Рагимов употреблял какие-то наркотические вещества. Сколько у нас ребят встречается и расходится с девушками, и никто никого не режет, - возмущается женщина, глядя на обвиняемого. Он сидит молча, опустив глаза в пол.

- Леша не ехал к нему биться, он ехал поговорить. У Леры больное сердце, он ехал защитить ее. Вот такая получилась защита - закончилась Лешиной смертью. Я спрашивала у Леры – не боялась ли она, что ее ждет такая же участь, как нашего Лешу? Передаю ее ответ слово в слово: «боялась, что меня найдут утром зарезанной под кустом». Леша переписывался с Рагимовым, тот угрожал внуку, но Леша это серьезно не воспринимал.

- Как вы считаете, сколько человек принимало участие в драке? – уточнила гособвинитель.

- Не менее пяти, - уверенно отвечает Лариса Францевна.- Это видно на видеокамерах. Леша хотел жить, но ему не дали. Убивали, как шакалы.

После похорон Алексея на его страничку в соцсети стали сыпаться оскорбления и нецензурные комментарии.

- Мы хоронили Лешу, мама никакая была, не знали, что с ней делать, а на Лешину страничку писали оскорбления, угрозы. Мы заявили в милицию, нас успокаивали – все материалы у них, всех виновников найдут. До сегодняшнего дня ищут!

Женщина заявила иск на 100 тысяч рублей.

- Я осталась одна и мне никто не заменит Лешу. У меня большая потеря. Я предъявляю большой иск за то, что моего внука больше нет.

В суде объявлен перерыв до 14 июня.