2019-06-13T14:52:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Некоторым абонентам, у которых были списаны большие суммы за мобильный интернет, не придется их платить

В компании разбираются с внушительными счетами и винят операционную систему Google Android 5.1 на смартфонах определенных производителей
Ольга ШИЛАК
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Абонентам Velcom | A1, у которых были списаны большие суммы за мобильный интернет, не придется их платитьАбонентам Velcom | A1, у которых были списаны большие суммы за мобильный интернет, не придется их платить
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«Комсомолка» писала о том, что с баланса телефонов белорусов стали списываться внушительные суммы за интернет-трафик. Связано это было с обновлениями операционной системы на смартфонах некоторых производителей. Суммы, котоыре требовалось заплатить пользователям, доходили до 3000 рублей! Причем с проблемой столкнулись абоненты и МТС, и velcom | A1.

13 июня в компании velcom | A1 пояснили, как будут решаться вопрос. Как только прошла волна возмущений от абонентов, там обратились к компаниям-производителям за разъяснениями.

-Velcom | A1 с пониманием относится к ситуации, с которой столкнулись некоторые абоненты компании в связи с изменением системного программного обеспечения смартфонов на операционной системе Google Android 5.1 определенных производителей. Был резкий рост исходящего трафика со стороны операционной системы Android, и, как следствие, начисления за использование трафика, сверх включенного в тарифный план, - сообщают в пресс-службе компании. - Заботясь о своих клиентах, а также в виду отсутствия влияния на ситуацию пользователей устройств, velcom | A1 пришел к соглашению с компаниями-производителями о компенсации потерпевшим абонентам средств на весь трафик, затраченный на изменения системного программного обеспечения.

В компании объяснили, что начисления были верными, но абоненты не виноваты, что были такие большие объемы трафика. Поэтому они договорились с компаниями-производителями о компенсации денег. Абонентам, столкнувшимся с такой проблемой, начисления пересчитают и скорректируют.

Уже в конце июня ситуации с большими счетами обещают исправить.

- Корректировки будут произведены по итогам текущего месяца, а их размер будет зависеть от характера потребленного трафика, - объяснили в компании velcom | A1. - При этом абонентам с отрицательным счетом на балансе оказание услуг связи до момента проведения корректировок блокироваться не будет.

От компании МТС развернутых объяснений по этому поводу пока не было, но мы следим за ситуацией.

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