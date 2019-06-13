Игорю Крутому – 65. Юбилейный вечер артиста пройдет в Минске

В 2019 году талантливый музыкант, композитор, продюсер и наставник Игорь Крутой отмечает свое 65-летие. Это событие артист отпразднует юбилейным концертом в Минск-Арене. Вместе с маэстро на сцене выступят его именитые гости: популярные артисты и Президентский оркестр Республики Беларусь под руководством главного дирижера - заслуженного артиста Беларуси Виктора Бабарикина.

Музыкальные композиции Игоря Крутого звучат во всевозможных обработках, а его воспитанники покоряют новые вершины. Зрители России, Европы, Америки, Израиля и Беларуси с нетерпением ждут выступления артиста. Но творческий вечер – это больше, чем просто концерт. Первая встреча состоялась в 1994 году, и с тех пор стала доброй традицией: для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу друзей, коллег, зрителей. Чтобы его композиции радовали и вдохновляли.

Программа «В жизни раз бывает 65» состоит из мелодий, которые знакомы всем зрителям. Кроме Игоря Крутого на сцену поднимутся Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев и Дима Билан.

Кстати, творческий вечер артиста – не единственное выступление Игоря Крутого в этом году. «Арт Сити 5», входящая в группу компаний Игоря Крутого, выступит подрядчиком по организации торжественной церемонии открытия II Европейских игр. Сам маэстро тоже примет участие в церемонии. Он лично будет аккомпанировать на рояле звезде оперной сцены Анне Нетребко. Шоу пройдет 21 июня в Минске.

Афиша предоставлена организаторами

КОГДА: 22 ноября

ГДЕ: Минск-Арена (пр-т Победителей, 11)

ЦЕНА ВОПРОСА: от 60 до 300 рублей

ИНФОЛИНИЯ: (017) 2299141. Касса: (017) 2299039

Билеты в кассах Дворца Республики, на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by