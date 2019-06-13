2019-06-13T15:07:52+03:00
Досуг
КП Беларусь

Семен Слепаков едет в Минск с большим концертом

Любимые песни, смешные диалоги, истории и шутки – и все это с невозмутимым лицом
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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ФОТО: организаторыФОТО: организаторы
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Тот, чьи шуточные и сатирические песни под гитару расходятся на цитаты. Тот, чей счетчик просмотров на YouTube-канале уже перевалил за сотню миллионов. Все это про Семена Слепакова – продюсера, сценариста, актера, автора и исполнителя собственных песен, который приезжает в Минск с большим концертом!

Слепаков порассуждает о насущных вопросах, женщинах, пятнице и соседях. И как всегда, подает в яблочко! Ну а всеми любимые песни, юмористические монологи, искрометные шутки и забавные истории сделают этот вечер по-настоящему запоминающимся!

Семен Слепаков - капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», продюсер и главный автор шоу «Наша Russia». Сценарист и резидент «Комеди Клаб», продюсер фильмов «Домашний арест», «Наша Russia. Яйца судьбы», сериалов «Универ», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Сашатаня», скетчкома “ХБ“ и других популярных проектов, включая спецпроекты на Первом канале.

Афиша предоставлена организаторами

Афиша предоставлена организаторами

КОГДА: 10 октября, 19:00

ГДЕ: КЗ МИНСК (ул. Октябрьская, 5)

ЦЕНА ВОПРОСА: 45.00 - 150.00 руб.

ИНФОЛИНИЯ: +375 29 520 00 00

Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by и www.kvitki.by

Вход на мероприятие: 18+

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