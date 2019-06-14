Выходные в Минске 15 и 16 июня: польский день, музыка у пионов, электричество из овощей

- Традиции, в том числе и гастрономические, легенды, игры, культура страны-соседки Польши - все это 15 июня в Верхнем городке на фесте «День Польши в Минске». Праздник продлится с 13.00 до 23.00. Возле Ратуши развернется музыкальная площадка, где выступят популярная в Польше группа GOLDEN LIFE, которая играла на одной сцене с Джо Кокером и группой Rammstein, а также симфонический оркестр Capella Academia, артисты Камерного хора и Большого театра Беларуси. В их исполнении прозвучит музыка Станислава Монюшко. Прозвучит и музыка талантливого рок-музыканта Чеслава Немена. А в 16.30 во дворике Археологического музея (ул. Кирилла и Мефодия, 8) готовится и творческая встреча с писателем Янушем Вишневским, автором бестселлера «Одиночество в сети». В Верхнем городе будет много выставок, небольших театральных постановок, презентаций Польского института в Минске, детских площадок с разными активностями. Бесплатно!

- Большой праздник «Папин день - каждый день» состоится 16 июня с 12.00 до 16.00 в парке им. Горького. Здесь будет интересно не только папам, но и мамам и детям, бабушкам и дедушкам. А большой спортивный праздник ищите 15 июня с 12.00 до 15.00 в парке им. Челюскинцев. Сюда зовут тех. кто любит теннис, фитнес, армреслинг, дартс, волейбол.

- Ежегодный православный фестиваль христианских культур «Траецкi фэст 2019» - 16 июня с 13.00 у храма святителя Николая Японского по ул. Лидской, 3 в Каменной Горке. В программе - батлеечный спектакль, театр теней, мастер-класс по японской и русской каллиграфии, выставка-продажа работ и мастер-класс по ткачеству гобеленов и белорусских народных поясов, экскурсия по экотропе, мастер-класс по народным танцам и другие активности для детей и взрослых. Планируется и концерт, где выступит народный артист Беларуси Виктор Манаев, музыкант Олег Хоменко и группа «Палац». Конечно, бесплатно.

- Музыкальный дом «Классика» в преддверии Европейских игр открывает проект MuzzicLETO в Ботаническом саду. 14 июня с 19.30 до 21.00 пройдет под знаком фламенко. Готовятся к выступлению два ярких и харизматичных белорусских гитариста Ярослав Макарич и Михаил Филипеня. В программе также шоу-программа и мастер-класс от школы танцев фламенко «Магия танца». 15 июня с 14.00 до 21.00 - программа DRUM&JAZZ, в котором примут участие участники школы этнических барабанов TekaDUM. С 15.00 - экскурсии по посадкам пионов. С 19.30 - хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга в исполнении Маргариты Левчук и Александра Боброва под аккомпанемент Джаз-Дикси-Бэнда Виталия Ямутеева. Хедлайнер интерактивного танцпола на траве - школа свинговых танцев «Качели». Билеты: 5 - 10 руб.

- Праздник сыра и хлеба состоится 15 июня c 11.00 до 15.00 во внутреннем дворике Дворца искусства (ул. Козлова, 3). Сообщество фермеров и гастроэнтузиастов «Ўсё Сваё» пригласили десять сыроваров со всей страны - от небольших семейных сыров до крупных ремесленных сыроварен и хлебопеков.

- 15 июня с 14.00 в Культ.Центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) общественное объединение «Экодом» устраивает «День ветра и солнца». В программе - презентации и дискуссии бизнеса и активистов по использованию возобновляемой энергетики, природный базарчик с обменом растениями, зеленые мастер-классы с изготовлением ветряков и электричеством из овощей, концерт группы Vibe Club. Вход свободный.

- На «Славянском базаре в Витебске» 14 июля в режиме нон-стоп целый день будут выступать участники хореографического фестиваля Dream Dance Fest. Подготовка к нему уже началась. 15 июня в 10.00 в Красном дворике (ул. Революционная, 7) состоится танцевальная тренировка, в которой примет участие призер Олимпийских игр, известная гимнастка Любовь Черкашина и участница телепроектов «Танцы» на ТНТ Юлия Сувалова. Присоединяйтесь, ведь бесплатно.

- Известная француженка, фотограф Франсуаза Югье представила в Минске свою ретроспективную выставку «Великолепные». До 30 июня уникальные фотографии, снятые за кулисами модных показов, можно бесплатно посмотреть в выставочном пространстве «Falcon Club Бутик Кино».

- Экспериментальные белорусские ленты можно будет все лето бесплатно смотреть во внутреннем дворике пространства ОК16 (ул. Октябрьская, 16). Проект Open Air cinema прошлым летом можно было видеть во дворике Национального исторического музея. Полной программы пока нет, но показы будут проходить дважды в месяц по выходным в 21.00. Первый – 16 июня.