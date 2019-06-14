2019-06-15T12:10:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Ремонт в минской трешке: магнитные обои в детской и «нарядный» туалет

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]
Эвика ОТТО
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Сергей, Лера и их дети Лиза и Арсений живут в трешке в центре Минска.Сергей, Лера и их дети Лиза и Арсений живут в трешке в центре Минска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня «Комсомолка» в гостях у экономиста Сергея, его супруги Леры и их детей Лизы и Арсения. Дружная семья живет в трехкомнатной квартире площадью 79 квадратных метров в центре Минска на улице Пулихова. В квартире, которая супругам досталась от родителей, решили сохранить нетронутым напольное покрытие - паркетную доску, а также межкомнатные двери.

Дизайном супруги занимались самостоятельно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дизайном супруги занимались самостоятельно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодаря высоким потолкам квартира кажется просторной Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодаря высоким потолкам квартира кажется просторнойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Минимализм и нескучные решения

- Дизайном занимались самостоятельно, но к некоторым подсказкам знакомого специалиста все-таки прислушивались. Перед собой ставили несколько задач: придерживаться минимализма, находить нескучные решения в интерьере, а также чтобы было максимально светло в комнатах, - рассказывает Сергей.

Особое внимание уделили светильникам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Особое внимание уделили светильникам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первое, что бросается в глаза - высокие потолки, примерно 2,75 метра. Благодаря этому квартира кажется просторной. Любопытно, что в прихожей установлены два шкафа, но заметить их непросто. Почему? Дизайнер предложила сделать фасады шкафов в тон обоев.

Супруги находили нескучные решения в интерьере, а также чтобы было максимально светло в комнатах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Супруги находили нескучные решения в интерьере, а также чтобы было максимально светло в комнатах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бархатные обои и дизайнерские светильники

В гостиной акцент сделан на синем диване и обоях такого же цвета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В гостиной акцент сделан на синем диване и обоях такого же цвета.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В гостиной яркие акценты держатся на бархатных обоях глубокого синего цвета и ярко-синем диване. Диван, кстати, занимает большую часть стены 20-метрового зала!

- На нем очень удобно играть с друзьями в Play Station или смотреть футбол большой компанией, - улыбается хозяин.

Дружная семья живет в трехкомнатной квартире площадью 79 квадратных метров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дружная семья живет в трехкомнатной квартире площадью 79 квадратных метров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мебель во всей квартире супруги делали под заказ.

- Это очень удобно, когда одна компания конструирует мебель и ее же производит. Нам не пришлось бегать по магазинам в поиске идеальных решений. Особое внимание уделили светильникам. Нам не хотелось стандартных решений, поэтому решили заказать дизайнерские светильники. Они хоть и стоят немало, но глаз радуют, - рассказывает Сергей.

Яркие акценты держатся на бархатных обоях глубокого синего цвета Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яркие акценты держатся на бархатных обоях глубокого синего цветаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Принципиальным моментом был для хозяев и двухкамерный холодильник. Выбирали самый маленький, но все равно пришлось снимать дверцы, чтобы занести технику в кухню.

Из-за двухкамерного широкого холодильника немного неудобно заходить на кухню, зато хватило места для обеденной зоны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из-за двухкамерного широкого холодильника немного неудобно заходить на кухню, зато хватило места для обеденной зоны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Летом всегда замораживаем ягоды на зиму для детей, поэтому рассматривали только такой вариант. Немного неудобно заходить в кухню, но мы пожертвовали этим неудобством ради того, чтобы выделить обеденную зону, - рассказывает Лера.

Мебель во всей квартире супруги делали под заказ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мебель во всей квартире супруги делали под заказ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В спальне - только кровать

Родители позаботились о том, чтобы в детской комнате дети могли официально рисовать на обоях, а точнее, на магнитных полотнах с изображением кролика и льва. А вот спальня супругов выглядит очень лаконично: в центре комнаты стоит только двуспальная кровать - настоящий минимализм!

На магнитных полотнах с изображением кролика и льва в детской можно рисовать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На магнитных полотнах с изображением кролика и льва в детской можно рисовать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подход к ремонту в ванной комнате и туалете у супругов тоже был нестандартным. Если обычно ванную расширяют, то Сергей и Лера, наоборот, ее сузили. Но за счет этого расширили туалет, а там установили стиральную машину. Необычная в санузлах и плитка - глянцевая с перламутром, с вкраплениями металлических планок.

Туалет расширили, чтобы поставить стиральную машину. И сделали полки для цветов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Туалет расширили, чтобы поставить стиральную машину. И сделали полки для цветов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В туалете мы сделали еще четыре ниши для вазонов с цветами. Конечно, они искусственные, но смотрится нарядно, - улыбаются супруги.

Необычная в санузлах и плитка - глянцевая с перламутром Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Необычная в санузлах и плитка - глянцевая с перламутромФото: Святослав ЗОРКИЙ

Домашний питомец удовлетворен ремонтом! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Домашний питомец удовлетворен ремонтом!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Мебель (кухня, шкафы в прихожей, детской, гостиная) - $8000

Каменная столешница - $1500

Холодильник - $850

Дизайнерские светильники - $2250

Обеденный стол - $200

Бархатные обои в гостиной - $140

Диван - $1120

Шторы, тюль, карнизы - $1460

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