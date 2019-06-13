В Беларуси начали производить «настоящие разлагающиеся пакеты». Они из кукурузы

В последнее время многие неравнодушные к теме экологии белорусы буквально восстали против пластиковых пакетов из супермаркетов. Кого-то раздражает, что служба доставки упаковывает каждый лимон в отдельный пакетик, кому-то в супермаркете запретили взвесить связку бананов без тары… Люди постят в соцсетях запутавшегося в целлофане детеныша дельфина и приводят цифры: в мировой океан каждый год попадает 9 млн тонн пластика.

А тут как раз новость из Логойска: одна из компаний, производящих пластиковые пакеты, наладила там выпуск нового вида продукции - полностью разлагаемых пакетов. Производитель заявляет, что, в отличие от всех других пакетов, производимых в Беларуси, эти - полностью экологичные. Попав на полигон бытовых отходов или в компостную яму на огороде, через год они полностью разложатся на воду, углекислый газ и биомассу.

Белорусы буквально восстали против пластиковых пакетов из супермаркетов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» узнала подробности и задала наивные вопросы руководству завода и экологам.

Из чего точно сделаны кукурузные пакеты и как их производят?

Сырье для экологичных пакетов - специальные гранулы, состоящие из крахмала, который выделяют из листьев кукурузы.

Для экологичных пакетов используют специальные гранулы, состоящие из крахмалаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В прошлом году мы пытались наладить такое производство собственными силами, но не получилось, - рассказал «Комсомолке» директор группы компаний Kinglet Максим Мелешко. - Мы нашли партнеров в Италии, которые помогли наладить оборудование. Часть его пришлось модернизировать, какие-то агрегаты докупить, но в целом модернизация оказалась несложной. Кукурузные гранулы тоже закупаем в Италии - наши производители пока не научились выпускать такое сырье.

Кукурузные гранулы закупают в Италии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Производство выглядит так: гранулы нагревают и высыпают в специальные станки, где большие барабаны выкатывают из них пленку. В следующем цеху на нее наносят логотипы заказчика (например, торговой сети), затем пленку разрезают и вырезают лишнее - на выходе получаются пакеты-майки. Их упаковывают и отправляют на склад готовой продукции.

Большие барабаны выкатывают из гранул пленкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь наносят логотипы заказчика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выглядят кукурузные пакеты точно так же, как и обычные пластиковые. Отличается только запах: кукурузный пакет пахнет - нет, не кукурузой - то ли жженой карамелью, то ли попкорном, то ли кофе.

- По свойствам и крепости кукурузные пакеты ничем не отличаются от других, - объясняет главный технолог группы компаний Kinglet Валентин Комель. - По стандарту они вылеживают давление 30 МПа.

Пленку разрезают и вырезают лишнее - на выходе получаются пакеты-майки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь упаковывают пакеты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После упаковки отправляют на склад готовой продукции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы убедились в этом лично - рвутся кукурузные пакеты не лучше обычных.

Пакеты с надписями «биоразлагаемый» в супермаркетах - не такие?

Некоторые белорусские торговые сети и раньше заявляли о переход на биоразлагаемые пакеты. Но есть один момент: сегодня нет четкого определения термина «биоразлагаемый», когда он применяется к товару в целом - есть стандарты тестирования только для отдельных компонентов.

По свойствам и крепости кукурузные пакеты ничем не отличаются от других.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На самом деле все, что было - так называемые оксоразлагаемые пакеты, - объясняет технолог. - Они сделаны из обычного полиэтилена, но с добавлением оксодобавок, которые ускоряют распад пластика на мелкие кусочки. А эти кусочки годами остаются в почве, вымываются в водоемы, попадают вместе с пищей в рыбу.

А они действительно разлагаются полностью?

Кукурузные пакеты соответствуют характеристикам биоразлагаемости по европейскому стандарту EN13432. Это значит, не меньше 90% материала распадается на воду, углекислый газ и биомассу. Срок разложения - от полугода до года. Но это при условии их правильной утилизации, когда пакеты помещают в специальные компостные ямы.

Кукурузные пакеты соответствуют характеристикам биоразлагаемости по европейскому стандарту EN13432.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если пакет попадает, скажем, на обычный полигон бытовых отходов, процесс разложения будет происходить дольше, - говорит технолог.

Как мне отличить биоразлагаемый пакет от оксоразлагаемого?

В белорусском законодательстве не предусмотрено никаких обязательных маркировок. По европейским нормам пакеты, прошедшие тесты EN13432, маркируются специальным зеленым значком с надписью OK compost. Это значит, что они полностью пригодны для разложения в компосте. Такой маркировкой пользуется и производитель из Логойска.

Через год они полностью разложатся на воду, углекислый газ и биомассу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не проще ли отказаться от пакетов и ходить в магазин с матерчатой сумкой?

Экологи считают: чтобы кукурузные пакеты полностью разложились, на свалках нужны условия для промышленного компостирования, которых у нас нет. А пока их нет - и производство таких пакетов не имеет смысла. А идеальное решение сберечь этологию только одно - ходить в магазин с многоразовой тряпичной сумкой.

На предприятии согласны: пакеты - это не стопроцентная панацея, но первые шаги надо делать уже сегодня:

- Конечно, нужен комплексный подход. Идеального золотого решения пока нет. Мы предлагаем лишь одно из таких решений, - говорит Максим Мелешко. - Одновременно мы ведем переговоры с оператором вторичной переработки мусора, которому, кстати, мы платим огромные экологические налоги. Когда-нибудь такие спецполигоны должны появиться и у нас. Плюс мы ожидаем какого-то движения в законодательной сфере - как это уже делают в Грузии, на Украине, Казахстане, где со временем пластик хотят полностью запретить.

Белорусский производитель ведет переговоры о поставках кукурузных пакетов в Молдову, Литву и Россию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Где будут продавать кукурузные пакеты, и сколько они будут стоить?

Пока производитель договорился с двумя торговыми сетями - Green и «Корона»:

- В эти выходные, 15 - 16 июня, пакеты уже будут в минских супермаркетах этих сетей, на следующей недели новинка появится и в регионах, - рассказал Максим Мелешко. - Розничная цена зависит от ритейлера. Мы предполагаем, что если обычный пакет-майка сейчас стоит 20 копеек, кукурузный пакет может стоить 30 - 40 копеек.

В этом месяце белорусский производитель хочет произвести 250 тысяч кукурузных пакетов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом месяце белорусский производитель хочет произвести 250 тысяч кукурузных пакетов. Если дело пойдет и общество примет новинку - объемы будут наращивать.

- В месяц мы готовы выпускать 250 миллионов пакетов - этого хватит для всей страны, - говорит технолог. Кстати, на такое количество понадобится примерно 400 тонн кукурузного крахмала.

На 250 миллионов пакетов понадобится примерно 400 тонн кукурузного крахмала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одновременно белорусский производитель ведет переговоры о поставках кукурузных пакетов в Молдову, Литву и Россию.