Жители Лунинца о выброшенной клубнике: «Как мы ее довезем?!»

12 июня мы писали, что в агрогородке Дворец – клубничной столице Беларуси – ягоды выбрасывают в кусты из-за того, что их некому сдать. Местные жители поделились с нами подробностями.

Каждый год в Лунинецком районе выращивают все больше клубники. Но количество покупателей, которые берут ягоды оптом, остается все тем же. Почему же люди сами не везут свой товар в другие города? Во-первых, в период сбора клубника требует постоянного присутствия на грядках. И если тратить день на то, чтобы продавать ее в другом городе, потеряешь часть урожая.

Во-вторых, половина продавцов на рынке – люди пожилого возраста. Им сложно заниматься еще и продажей. Некоторые на велосипедах из окольных деревень еле добираются до Дворца. Вторая половина торговцев имеет постоянное место работы, и в лучшем случае может стать на рынке рядом с домом. Поэтому местные жители, которые занимаются ягодами, и рассчитывают в основном на перекупщиков. Такой способ продать ягоды не отличается надежностью, но другого пока нет.

Однако даже в таких условиях жители района не отказываются от ягодного бизнеса. Для некоторых жителей выращивание и продажа клубники – важнейная статья семейного бюджета. Ведь с сезон семья из 4-х человек может заработать до 4 тыс. рублей – по тысяче на человека! Для ряда семей – это полноценный источник дохода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лунинце клубнику выбрасывают из-за того, что некому сдать

12 июня интернет шокировала фотография: большая куча выброшенной клубники. И это при том, что в городах на неё огромный спрос. (читать далее)