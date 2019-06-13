«Будем разбираться с ценами на импортные лекарства, которые у нас дороже, чем у соседей». Новый глава Минздрава встретился с журналистами через два дня после назначения

11 июня министром здравоохранения стал онколог Владимир Караник. Владимир Степанович с 2011 года был главврачом Минского городского онкодиспансера, а до этого заведовал отделением в РНПЦ онкологии в Боровлянах. Через пару дней после назначения новый министр встретился с журналистами.

- Какие будут ваши первые распоряжения в новой должности? - поинтересовались журналисты.

- Что значит «какие будут»? У меня уже все-таки второй рабочий день, не считая представления во вторник! - улыбнулся Владимир Степанович. - Если к четвергу мы еще только будем думать, какие давать распоряжения, предсказания, что я буду работать в этой должности долго, точно не оправдаются.

Глава Минздрава рассказал о…

…ПЕРВЫХ ЧАСАХ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ

- Буквально сразу после представления (11 июня. - Ред.) на совещании с заместителем были определены основные направления, которые сейчас подвергаются анализу и ревизии. Во-первых, это лекарственное обеспечение. На сегодня мы не только анализируем имеющиеся или потенциальные проблемы, но и прогнозируем, регистрация на какие препараты, возможно, закончится в 2020 - 2021 годах, и с которыми, возможно, будут проблемы.

Проводится анализ эффективности использования дорогостоящего оборудования - КТ и МРТ. Минздрав собирает информацию о средней длительности простоя, стоимости ремонта, запчастей. Будем сравнивать эту ситуацию с сопредельными странами, чтобы понимать иметь ли серьезный повод для разговора с производителями, для того, чтобы постгарантийное обслуживание оборудования проводилось по-другому.

Планируется пилотный проект в Минске по повышению пропускной способности компьютерных томографов. Если он окажется успешным, это будет распространено на всю страну. Мы считаем, что без серьезных финансовых вложений мы в состоянии увеличить пропускную способность имеющихся аппаратов в полтора-два раза. Если это получится, то существенно снимет нагрузку на социальную сферу.

…ДОРОГИХ ИМПОРТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ

- Не будем скрывать, население поднимает вопрос, почему некоторые импортные лекарства оказываются дороже (у нас. - Ред.), чем у наших соседей. Это пока в планах, но мы будем плотно работать с представителями IT-сферы над разработкой веб-платформы в режиме онлайн, где каждый сможет разместить информацию о том, что где-то за границей он купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас. Мы проанализируем все обращения, в каких случаях цены будут приведены в соответствие, либо четкое обоснование, почему это происходит, и что мы планируем делать дальше. Если у нас нет никаких возможностей снизить цены для нашей страны в связи с позицией производителя, тогда это будет задание для нашей фармпромышленности - осваивать свое производство, чтобы обеспечить доступные лекарственные средства.

…ЗВОНКАХ НА МОБИЛЬНЫЙ

- На предыдущей должности (главврача. - Ред.) ко мне можно было попасть и в приемные, и в неприемные часы, а номер моего мобильного телефона знали абсолютно все сотрудники, чтобы в случае чего могли связаться со мной. Не обещаю, что вся страна будет знать мой номер, но, думаю, есть потребность в создании механизмов прямой связи, чтобы люди могли донести свою боль в тяжелых ситуациях руководству Минздрава. Мы будем это обсуждать и работать над более высокой открытостью, чтобы реализовать полное право граждан на получение оперативной и достоверной информации.

…КОРРУПЦИИ И ЗАКУПКАХ

- Будет подвергнута ревизии работа организаций, которые занимаются закупками. Это и «Медтехника», и «Белфармация». Будут регламентированы четкие сроки и процедуры закупок, чтобы убрать возможность влияния отдельных работников на принятие решений либо на скорость прохождения документов. Ведь основная борьба с коррупцией - это выработка четких правил, когда фактически от конкретного исполнителя, если все сделано по правилам, не зависит принятие решений. В этом плане любое отклонение будет вызывать вопросы, пристальное внимание. Желающих отклоняться от правил по необъективным причинам не останется.

На этом мы будем концентрироваться. Менять механизмы закупок, совершенствовать их для того, чтобы они были открыты для общества, понятны для всех участников рынка и доступны контролю на всех этапах организации закупок.