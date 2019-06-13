2019-06-13T17:32:13+03:00
Спорт
КП Беларусь

Криушенко покинул пост тренера сборной Беларуси: «Претензии при желании всегда можно найти»

При нем команда удачно сыграла в Лиге наций, но результаты в отборе к Евро-2020 не впечатляют
Владимир КРИУЛИН
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Игорь Криушенко оставил свой пост по ходу отборочного турнира к Евро-2020.Игорь Криушенко оставил свой пост по ходу отборочного турнира к Евро-2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Во вторник после поражения от Северной Ирландии (0:1) Игорь Криушенко говорил, что не планирует уходить в отставку. Но все повернулось иначе, в четверг тренер и АБФФ расторгли контракт по обоюдному согласию.

- Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире ЕВРО-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию, - сказал Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя АБФФ.

Через сайт АБФФ Игорь Криушенко высказал типичные слова благодарности команде и болельщикам.

- Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждёт светлое будущее

Тренер ответил на наш звонок. Судя по голосу, он бодр, хотя чувствовались нотки разочарования.

- Жаль, что вы уходите, все-таки не завершили свой проект. - Мне тоже жаль, но другим нет. Все так сложилось. Что теперь сделать?

- Вам намекнули, что надо уйти?

- Посидели, поговорили с руководством и приняли совместное решение, что так для всех будет лучше. Вот и все.

- При вас сборная заслужила право сыграть в плей-офф Лиги наций, где будет возможность выйти на чемпионат Европы. Было бы корректно, чтобы вы руководили сборной в этих матчах.

- Не все так считают. Что тут сделать?

- Какие претензии вам высказали?

- Претензии при желании всегда можно найти. Тем более проиграли две домашние игры.

- Что бы порекомендовали вашему сменщику? Знаете, кто им станет?

- Не знаю, кто им станет. Я пожелал сборной удачи, надеюсь, что задачу команда выполнит и выйдет на чемпионат Европы. Буду следить и болеть за ребят.

- Какие ваши планы?

- Пока надо перевести дух. А дальше будет видно.

При Криушенко были противоречие результаты. Он возглавил сборную Беларуси в марте 2017 года, придя на смену Александру Хацкевичу. Под его руководством команда провела 25 матчей: 8 побед, 4 ничьи, 13 поражений. Сборная смогла выйти в плей-офф Лиги наций, где ни разу не пропустила за шесть матчей. Но отборочный цикл к чемпионату Европы 2020 года начала с четырех поражений подряд: дважды уступили Северной Ирландии, по разу Голландии и Германии.

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