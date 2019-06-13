Все продукты в столовой спортсменов проверит антидопинговая лаборатория

На улицах Минска все заметнее и заметнее молодые люди в спортивной экипировке и с большими бейджами на груди. В основном это волонтеры - основной обслуживающий персонал игр. Еще несколько дней и столица начнет принимать спортивные делегации. Церемония открытия, напомним, состоится 21 июня.

Сборная должна завоевать больше 43 медалей

Вячеслав Дурнов, шеф-миссии, первый заместитель министра спорта и туризма, сообщил, что подготовка идет по плану: на объектах наводят лоск, спортсмены тренируются, а город готовится к приему гостей.

Наша спортивная делегация будет одной из самых многочисленных. 385 человек. Точно больше людей будет у россиян - агентство ТАСС сообщило, что соседи привезут 549 человек.

- В состав нашей делегации входит 221 спортсмен, представляющий 15 видов спорта, - сказал Вячеслав Дурнов. - Плюс 149 тренеров, 8 человек - административная группа, 7 человек - медицинская.

Геннадий Загородный, директор РНПЦ спортивной медицины уточнил, что в медицинской семерке пять медработников и два психолога. Но вообще медиков больше. Мы ведь выступаем у себя дома.

- Будем работать в тесном сотрудничестве с врачами и массажистами сборных - их около 25 человек. Кроме того, для оказания медпомощи на спортивных объектах привлечена практическая вся спортивная медицина - это более 150 человек. Лучшие сотрудники приглашены из регионов, - сказал Загородный.

Спортивное руководство говорит, что спортсмены будут выступать на максимуме возможностей.

- Задача была озвучена главой государства: завоевать медалей не меньше, чем в Баку. Задача серьезная, но вполне выполнимая, - уверен шеф миссии. - У нас на I Европейских играх было 43 медали (10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых). В итоге - 7-е место в неофициальном командном зачете. Сейчас мы рассчитываем больше даже на качество медалей. Анализ результатов выступлений за 2017 - 2018 годы показал, что у нас стабильный потенциал. В 10 видах спорта - железный, да и в остальных пяти стремление у атлетов огромное будет.

Всего же будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта и 23 дисциплинах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К открытию игр все спортсмены пройдут допинг-контроль

Всего же будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта и 23 дисциплинах. Важно не только выиграть, но и сделать это по правилам. Речь о борьбе с допингом.

Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства (НАДА), сообщил, что почти все наши атлеты прошли допинг-тесты.

- Остались единицы, которых мы протестируем в ближайшие дни. Гарантирую, что к открытию игр абсолютно все спортсмены пройдут допинг-контроль, - сказал директор НАДА.

Но одно дело - быть уверенным, что ты чист, и совсем другое - не подставиться.

- Все продукты питания, которые попадут на стол спортсменам, будут обеспечены антидопинговым контролем, - успокоил атлетов Денис Мужжухин. - Все мы понимаем, что в мясе и других продуктах могут использоваться запрещенные вещества. Много случаев в мировой практике, когда после употребления продуктов к спортсменам предъявляли претензии антидопинговые службы. На наших играх это исключено. Все партии продуктов будут проверены.

Для спортсменов подготовили холодильники

НОК уже представил форму: спортивную и парадную. Спортивная пошита в Пинске и включает 18 наименований - от шлепок до кепки. Преобладающие цвета - белый и синий.

В коллекции «Прастора» дизайнеры сделали стилизацию традиционных орнаментов и символов Беларуси. Один из них - цветок папоротника.

НОК уже представил форму: спортивную и парадную.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Наши атлеты получат форму и уже 18 июня начнут заселяться в Студенческую деревню на юго-западе столицы. На время она станет спортивной, там будут жить все делегации.

По условиям оргкомитета проживание должно быть на уровне не ниже 3-звездочного отеля. Так что в общежитиях все вычистили, вымыли, отремонтировали, завезли новые кровати… В общем, жаловаться не должны.

Проживание - максимум два человека в комнате. Это квартирные блоки, где есть ванна, туалет и кухня с холодильником. Предоставляется блок для медиков и штаба делегаций.

Преобладающие цвета на форме - белый и синий.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Спортсмены будут заезжать поэтапно, ближе к своим выступлениям.

- Наша делегация будет жить по адресу Чюрлениса, 1, - сказал представитель НОК Дмитрий Довгаленок. - Это абсолютно новое общежитие, которое было сдано пару месяцев назад. Дом из 26 этажей. Наша делегация займет с 5-го по 26-й этаж, это один из четырех векторов.

Кто проезжал мимо, мог увидеть, что этот дом забрендирован - издалека можно заметить надпись Belarus.

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