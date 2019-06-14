2019-06-14T15:20:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Подробности похищения 7-летней Лизы: «Женщина везла ее в Россию на попутках!»

В отношении жительницы Жлобина возбуждено уголовное дело
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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48-летняя женщина увела Лизу с детской площадки в неизвестном направлении48-летняя женщина увела Лизу с детской площадки в неизвестном направленииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- За Лизой в Россию выехала ее бабушка с милиционерами на машине, - сказал вчера по телефону «Комсомолке» дядя девочки Кирилл. - Родители Лизы лишены родительских прав. Лизу воспитываем мы - бабушка, дед и я.

Семилетняя Лиза из Жлобина пропала без вести вечером 12 июня. Девочку искали всю ночь волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» и добровольцы. Сообщалось, ребенка могли увести…

И на следующий день появилась радостная новость - девочка найдена! Но что удивительно, не в Беларуси, а в России. Еще 13 июня Лиза находилась в отделе полиции города Старица, что в Тверской области. По информации УВД Гомельского облисполкома, девочку передадут ее законному представителю для возращения домой.

Выяснилось, что семилетнюю девочку в неизвестном направлении увела с детской площадки 48-летняя жительница Жлобина. Ее задержали в Тверской области. Решается вопрос об ее экстрадиции. Как сообщает Следственный комитет, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.1 ч. 2 ст.182 УК (Похищение заведомо несовершеннолетнего).

Фото: gomel.mvd.gov.by

Фото: gomel.mvd.gov.by

Соседи девочки в шоке от произошедшего. По их словам, женщина, которая увезла ребенка в Россию, знакомая семьи Лизы. Вела себя женщина странно.

- Месяц назад она бегала за Лизой во дворе. Я думал, что, может, это работник соцслужбы. Потом Лизу забрали домой. Так она около дома еще час стояла, кому-то названивала, - говорит пенсионер, который живет в этом доме. - А вечером 12 июня ее дед и дядя бегали по микрорайону - искали ее. Милиция соседей опрашивала. Но видеокамеры показали Лизу с той женщиной. Говорят, что они добирались до Москвы на попутках - ехали с дальнобойщиками. А оттуда в Тверскую область - там их и задержали. Сейчас в нашем дворе за каждым дитенком взрослый закреплен. Раньше дети одни бесились, а сейчас не столько детей на детской площадке, сколько взрослых сидит на скамейках.

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