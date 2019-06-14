2019-06-14T15:29:45+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске ограничили купание для детей на Комсомольском озере, Дроздах и Кринице

А еще в четырех местах в Беларуси вовсе запретили купаться
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В пляжный сезон многих волнует вопрос качества воды в водоемах.В пляжный сезон многих волнует вопрос качества воды в водоемах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Каждую неделю специалисты санитарно-эпидемиологических служб проверяют зоны отдыха, делают замеры воды. А как только что-то выявляется, сразу докладывают собственникам и местным властям. Те в свою очередь вводят запрет или ограничение на купания.

Последние проверки оказались не оптимистичными. Так, на 14 июня в Беларуси ограничили купания на 23 зонах отдыха, а в 4 вовсе запретили купаться. Полный список можно почитать здесь.

Специалисты вынесли предложения ограничить купание детей в 14 зонах отдыха. К примеру, в Минске это коснулось некоторых пляжей водохранилищ «Заславское», «Криница», «Дрозды» и «Комсомольское озеро». И взрослым и детям ограничили купание в 9 зонах, например, на городском пляже в Калинковичах, на озере «Юбилейное» в Гродно, пляже на реке Днепр в Могилеве и др.

А вот запрещено купаться на пляже на левобережье реки Припять в Мозыре, в пруду по проспекту Независимости в Слоним, а также на озере «Материнское» и в водоеме агрогородка «Дукора», Пуховичском районе.

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