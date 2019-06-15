Книжный фестиваль в Мирском замке: Елизарьев рассказал о подарках Плисецкой, а Мисевич признался, что на концертах «Песняроў» срывали двери с петель

Книжный фестиваль проводится на Гродненщине уже третий раз, но впервые он гостит в знаковом Мирском замке и для издательства и книготорговцев со всей республики.

Министр информации Александр Карлюкевич (справа), журналист Николай Ефимович и музыкант Влад Мисевич на стенде "Комсомольской правды".Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Это была инициатива гродненского филиала «Белсоюзпечати», облисполкома и Кореличского райисполкома в придверии ІІ Европейских игр, - сказал «Комсомолке» министр информации Александр Карлюкевич. – Получилось связать туристический потенциал с книгой. Радует, что тут есть издания, которые рассказывают о страновом бренде «Песняры», о белорусско-российской истории. А параллельно с презентациями во дворе замка в одном из его залов шел круглый стол по исторической литературе, который модерировал парламентарий, член-корреспондент Национальной академии наук Игорь Марзалюк.

На стенде "Комсомолки" представили лучшие книжные коллекции.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Рассказал Карлюкевич, что приобрел несколько книг в личную библиотеку. Это несколько изданий по истории и краеведению, мемуары участника золотого состава «Песняров» Владислава Мисевича, фолиант Николая Ефимовича о балерине Майе Плисецкой, выросший из его журналистской работы в «Комсомольской правде».

В Мирском замке в горячую субботу 15 июня было много не только книгоиздателей, но и туристов.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В празднике поучаствовала и команда белорусской «Комсомолки» со своими лучшими книжными коллекциями, а также фолиантами с неизвестными документами о Сталине и ВЧК. Вниманием пользовалась и биография Аллы Пугачевой. А одним из центральных событий «Кніжных сустрэч у Мірскім замку» как раз и стала презентация и автограф-сессия книги Николая Ефимовича «Майя Плисецкая. Рыжий лебедь».

Валентин Елизарьев и Николай Ефимович вспоминали встречи с Майей Плисецкой.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Антураж Мирского замка придает книжному фестивалю особую душевность, - сразу замечает Николай Ефимович. – И я рад здесь поделиться тем счастьем, которое выпало мне в моей журналистской судьбе – 25 лет общаться и даже, если можно так сказать, дружить с Майей Плисецкой. Только ради таких встреч можно было работать в профессии. Все мои материалы о Майе Михайловне, которые выходили в «Комсомолке», есть под этой обложкой, не считая написанных специально для нее текстов.

Валентин Елизарьев приехал на книжный фестиваль в Мир с... фестиваля Большого театра в Несвижском замке.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В Беларусь привезли последние экземпляры книги – их собирали в представительствах «Комсомолки» по всей России, чтобы наши поклонники таланта балерины могли не просто услышать о книге, но и приобрести ее.

Валентин Елизарьев и Николай Ефимович на стенде "Комсомолки".Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Белорусские страницы биографии Плисецкой на сцене фестиваля раскрыл худрук Большого театра Беларуси, народный артист СССР и нашей страны Валентин Елизарьев. Он вспомнил, как в свое время ему, молодому балетмейстеру, 26-летнему выпускнику Ленинградской консерватории, доверились балерина и ее супруг Родион Щедрин. Так родилась их первая совместная постановка. С тех пор, добавил Николай Ефимович, Елизарьев был едва ли не единственным балетмейстером, кому Плисецкая не диктовала свои условия, а с кем работала в творческом тандеме.

Белорусские издательства представили свои лучшие книги.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Дальше их отношения переросли в прочную творческую дружбу и теплое личное общение. Например, когда у Елизарьева с супругой появилась на свет дочка, Майя Михайловна буквально засыпала малышку игрушками прямиком из Японии, где она гастролировала.

К стендам подходили и специально приехавшие книголюбы и туристы.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

На празднике представили еще несколько книг о звездах. Прозвучала история легендарных «Песняров» - 1-го сентября исполнится полвека, как был основан мулявинский ансамбль. Видением событий поделился в своих мемуарах «Песняры». Я роман с продолженьем пишу...» заслуженный артист Беларуси, один из основателей ансамбля Владислав Мисевич. Он вспомнил, например, о том, как на первых концертах ВИА поклонники высаживали дубовые двери и чем обернулось внимание к коллективу со стороны КГБ. На сцене в стенах замка о коллективе рассказал также и один из авторов идеи книги, коллега Мисевича по ансамблю «Белорусские Песняры» Александр Катиков.

Артисты "Белорусских песняров" Владислав Мисевич (слева) и Александр Катиков рассказали об истории ансамбля "Песняры", которому в 2019-м исполняется 50 лет.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Владислав Мисевич подписывает книгу поклоннику "Песняров",Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Презентовали на «Кніжных сустрэчах Мірскім замку» и издание о знаменитом уроженце Беларуси - польской рок-звезде Чеславе Немене. На сцену фестиваля поднялась гостья из Украины Ирина Даневская - ее роман «Багуслаў Радзівіл. Нямецкі прынц» переведен на белорусский.А а скоро появится и перевод второй книги о выходце из магнатской фамилии. Ирина призналась «Комсомолке», что рада побывать в замке, связанном с Радзивиллами.

Одним из мероприятий фестиваля стала автограф-сессия украинской писательницы Ирины Даневской на стенде издательства "Янушкевіч".Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А о том, как перевоплощаются в киногероев персонажи серии исторических романов о Пранцише Вырвиче, рассказала писательница Людмила Рублевская. Как раз теперь «Беларусьфильм» экранизирует одну из книг белоруски.