«Все бросились в клубнику – у нас переизбыток на рынке»

- Я мать-одиночка! От армянина родила, он меня бросил! А вы приезжаете и по 50 копеек мне тут предлагаете. Я хочу по полтора рубля! – кричит и ругается с закупщиками ягод женщина, которая привезла на клубничный рынок во Дворце несколько кило собственноручно выращенной клубники.

Это было в день, когда цена на ягоду упала до 30 - 50 копеек. Те, кто горбатились над грядками в надежде за 2-3 недели подзаработать, столкнулись с разочарованием. Даже выбрасывали клубнику под ноги - мол, пусть гниет, чем за такую смешную цену отдавать. Закупщики только разводили руками.

Люди, которые вырастили ягоды, надеются сдать их подороже, но рынок диктует свои условия.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Конфликты на рынке возникают сейчас каждый день. Цены сильно упали, потому что клубники много, и люди этим недовольны, - говорит Игорь Прокопович, директор клубничного рынка в агрогородке Дворец Лунинецкого района.

На примере Дворца можно изучать рыночную экономику. Все по учебнику: если сегодня продавец согласен отдать товар за 1 рубль, а покупатель готов за столько купить – значит, клубника на рынке будет стоить 1 рубль. И это не значит, что такая цена будет завтра.

В субботу 16 июня цена на клубнику на рынке во Дворце начиналась от 80 копеек. Мелочевку брали по 40 копеек.Фото: Оксана БРОВАЧ

Утром в субботу 15 июня клубнику закупщики принимали по цене от 80 копеек до 1 руб. 30 копеек. Цена - на глаз. Понравилась клубника, крупная, красивая – берут подороже, не понравилась – дешевле.

- Сколько? – спрашивает женщина с двумя ведрами клубники у загорелых мужчин, которые грузят ягоды в микроавтобус.

- 80.

- Бандиты, - зло буркнув, разворачивает велосипед женщина.

Полешуки не стесняются торговаться с закупщиками.Фото: Оксана БРОВАЧ

Клубника на рынок все прибывает и прибывает. Бывали времена, когда закупщики высматривали, кого бы перехватить с хорошей ягодой, а теперь не напрягаются: сдатчики сами чуть не умоляют забрать у них клубнику.

- Надо идти вон к тому, он почти загрузился, еще 2 ящика осталось – это как раз наша клубника. Может, и цену хорошую даст, чтоб быстрее уехать, - пожилой мужчина обсуждает с женой стратегию.

- Возьмите по полтора рубля!

- Ну куда! Цена падает. Рубль – рубль двадцать.

- Рубль тридцать!

- Ну не.

- Она же идеальная!

- Ладно, давайте по рубль тридцать. Только никому не говорите!

Клубничный сезон, по прогнозам из Дворца, продержится еще неделю-полторы.

- Если запасаться ягодой для заморозки, варенья, то сейчас. Потом ее будет меньше, а значит, она будет дороже, - выдает аналитику пенсионерка.

«У НАС КЛУБНИЧНАЯ ДИЕТА»

Молодой фермер Алексей Туркевич избрал другую тактику. Парень живет в Минске, сам родом из Лиды. Одно время он продавал клубнику, а два года назад решил выращивать – и везти на экспорт в Россию в обход клубничного рынка. Купил на Лунинетчине хутор с гектаром земли, саженцы, застелил землю спанбондом, установил капельный полив, взял рефрижератор, чтобы возить ягоды в Москву, подрядил отца и жену в помощники…

Алексей Туркевич кормит полесской клубникой Москву.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Достойно заработать пока не удается. В этом году цены низкие, поэтому перекупать клубнику, наверное, выгоднее, чем выращивать. Год на год не приходится! Но я не жалею. Хотя, глядя на этот год, уже начинаю сомневаться. Цены нет. Вложений больше, чем заработка. Ее полоть, досматривать надо, саженцы дорогие, удобрения, плюс люди работают. Но в этом году у меня самый большой урожай. В прошлом было около 6 тонн, в этом – 15 тонн, - рассказывает 31-летний Алексей.

Фермер заметил, что цена на клубнику упала не только в Беларуси, но и в России. У нас на клубнику переключились многие из тех, кто раньше выращивал малину. В соседней стране кроме нашей клубники есть еще краснодарская – и она, говорят, вкуснее и слаще. Наша конкурирует с ней только потому, что дешевле.

- Все бросились в клубнику – у нас переизбыток на рынке. В Москве фермерскую ягоду мы продаем по цене в районе 3 белорусских рублей. У меня есть человек, который берет ее себе в киоски. Обычная, не фермерская, стоит еще дешевле, - говорит Алексей.

Спанбонд и капельный полив облегчают выращивание ягод.Фото: Оксана БРОВАЧ

Продавать ягоды у нас молодой предприниматель не видит смысла. Разве что в начале сезона, когда на Полесье клубника уже созрела, а в других регионах ее еще нет, но уже ждут. Или если выращивать поздние сорта. Но с ними может случиться та же история: чем больше таких ягод появится, тем дешевле они будут.

В клубничный сезон фермер спит по 5 часов в сутки. Вечером вернулся из рейса, а спозаранку уже грузит машину свежей клубникой. И снова в дорогу.

- Я отпуск взяла, на выборке ягод помогаю. Такой вот отпуск на грядках, не на югах, - смеется Александра, 23-летняя супруга фермера. – Но здесь загоришь не хуже! Я не живу в сказке, понимаю, что нужно работать.

Супруга фермера Александра проводит отпуск на клубничных грядках.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Поесть хоть успеваете?

- У нас клубничная диета, - улыбается девушка.

Клубнику начинают собирать уже в 4 утра.Фото: Оксана БРОВАЧ

Сбор ягод на поле начинается с 4 утра. Здесь работают 20-30 человек.

- У каждого есть свой огород. У моей мамы два, и один мы забросили, потому что для себя маленькой грядочки хватает, а заработать… Я пришла сюда – и заработала, сколько захотела. Собирать клубнику сейчас выгоднее, чем выращивать и сдавать, - рассуждает Наталья, которая работает у фермера.

Сборщикам клубники за час платят 3,5 рубля.Фото: Оксана БРОВАЧ

За час сборщикам ягод платят 3,5 рубля. Некоторые феремеры платят больше – 4 – 4,5 рубля.

- Много можно успеть заработать за сезон?

- На крутой телефон точно заработаешь. Легко! – отзывается на вопрос немолодой мужчина, не отрываясь от кустиков с клубникой.

Белорусская клубника красивая, чистая, но все же не такая сладкая, как краснодарская.Фото: Оксана БРОВАЧ

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