У Дяди Вани родилась дочь Мия под песню Леди Гаги

Мы позвонили Дяде Ване (его настоящее имя Иван Вабищевич), и он нам рассказала, что девочка родилась весом 3340 г и ростом 52 см.

- Рожала Наташа в 6-й больнице Минска, я присутствовал при родах, перерезал пуповину.

Фото: личный архив.

- Не страшно было? Мужья нередко грохаются в обморок.

- Не, нормально. Я естествоиспытатель. Может, от меня даже польза была, я ставил музыку. Было несколько треков - но лучше всего оказалась в тему песня «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера. Это мы уже потом осознали, что она ведь из фильма «Звезда родилась». Символично!

Мия появилась на свет под песню из фильма "Звезда родилась". Фото: личный архив

- Почему выбрали имя Мия?

- Как-то так сложилось, оно созвучно именам Мария, Саломея. Но среди племянниц уже есть Мария. А у нас старшая дочка Мирослава. Мира и Мия - тоже созвучно.

Фото: личный архив.

- Наташа довольно откровенно рассказывала на своей страничке о своей беременности.

- Я спокойно к этому отношусь, тем более что все получилось быстро и легко. Наташины рекомендации могут быть кому-то полезны. Сама она ходила на курсы, читала, много смотрела видео в интернете. За 8 лет с первых родов полезной информации стало гораздо больше.

У Ивана это уже вторая дочка. Фото: личный архив

Выписываться молодая мама и дочка планируют в среду.