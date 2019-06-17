У Дяди Вани родилась дочь Мия под песню Леди Гаги
Мы позвонили Дяде Ване (его настоящее имя Иван Вабищевич), и он нам рассказала, что девочка родилась весом 3340 г и ростом 52 см.
- Рожала Наташа в 6-й больнице Минска, я присутствовал при родах, перерезал пуповину.
Фото: личный архив.
- Не страшно было? Мужья нередко грохаются в обморок.
- Не, нормально. Я естествоиспытатель. Может, от меня даже польза была, я ставил музыку. Было несколько треков - но лучше всего оказалась в тему песня «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера. Это мы уже потом осознали, что она ведь из фильма «Звезда родилась». Символично!
Мия появилась на свет под песню из фильма "Звезда родилась". Фото: личный архив
- Почему выбрали имя Мия?
- Как-то так сложилось, оно созвучно именам Мария, Саломея. Но среди племянниц уже есть Мария. А у нас старшая дочка Мирослава. Мира и Мия - тоже созвучно.
Фото: личный архив.
- Наташа довольно откровенно рассказывала на своей страничке о своей беременности.
- Я спокойно к этому отношусь, тем более что все получилось быстро и легко. Наташины рекомендации могут быть кому-то полезны. Сама она ходила на курсы, читала, много смотрела видео в интернете. За 8 лет с первых родов полезной информации стало гораздо больше.
У Ивана это уже вторая дочка. Фото: личный архив
Выписываться молодая мама и дочка планируют в среду.
Фото: личный архив.