Две трети белорусов по-прежнему считают, что деньги надо хранить в валюте

Такие опросы главный банк страны проводит раз в квартал и сравнивает результат с предыдущим. Судя по майским цифрам, ощущение инфляции у белорусов немного снизилось. Если в феврале опрошенные оценили инфляцию за последний год в 12,5%, то в мае - в 12,2% (фактическое значение оказалось в два раза меньше - 6,2%). Тех, кто считает, что цены выросли очень сильно, стало меньше (49,4% в феврале против 47,4% в мае), а тех, кто считает, что цены выросли незначительно - наоборот, больше (9,7% против 11,1%). Инфляцию в предстоящие 12 месяцев опрошенные предварительно оценили в 11,5%.

Если говорить о сбережениях, то большинство по-прежнему отдает предпочтение наличке (подробнее см. инфографику). Тем не менее по сравнению с февралем количество тех, кто выбирает депозиты, немного выросло, а тех, кто выбирает хранить наличные под подушкой, - сократилось. В целом примерно треть опрошенных (35,6%) считают, что сейчас хорошее время для сбережений. А вот хранить деньги белорусы по-прежнему предпочитают в валюте. В ее пользу высказалось 64,4%. Но по сравнению с маем эта цифра немного уменьшилась, тогда за хранение в долларах-евро проголосовало 68%.

При этом за последние три месяца почти у половины опрошенных не было никаких крупных покупок. Но 14,4% тратили деньги на лечение, 11,5% - на покупку гаджетов (телефонов, планшетов и так далее), а 11,1% - на бытовую технику.

На что белорусы тратили деньги в последние три месяцаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ