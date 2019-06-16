"Свекровь названивает нам каждый день. Как это прекратить?"

Мой муж - единственный ребенок в семье. Точнее, у его матери: отец ушел от них, когда сын пошел в школу. Сейчас у свекра другая жена и дети. И мне кажется, я догадываюсь, что именно стало причиной развода.

Свекрови до всего есть дело. Вплоть до того, что мы купили в магазине. Скорее всего, ей просто скучно и наша семья для нее своего рода телевизор. Но меня это неимоверно раздражает! Когда мы с будущим мужем познакомились, его мать сразу восприняла наши отношения в штыки. Ну да ладно, сейчас не об этом.

Сразу после свадьбы мы жили вместе со свекровью в ее квартире. Она четко знала, во сколько муж приезжает домой, а если он задерживался хотя бы на 5 минут, то начинала накручивать себя. Варианта обычно было два: попал в аварию или в лапы хулиганов. Сначала я объясняла, что ее сыну 28 лет. Он может задержаться на работе, встрять в пробку, да хоть знакомого встретить, наконец! А потом… сама стала волноваться и названивать ему! Видимо, это заразно.

Наверное, потому что мой муж - единственный ребенок, его мать всегда была склонна к гиперопеке и пыталась склонить к ней меня: “А ты не спрашивай, будет ли Лешка есть. Ты возьми и принеси тарелку!” или “Зачем ты отпускаешь его с друзьями вечером? Муж должен быть дома, с семьей!”

Сейчас мы уже давно живем отдельно, но привычка свекрови совать нос в наши дела осталась. Только теперь она терроризирует нас по телефону:

- Почему вы трубку ЦЕЛЫЙ ЧАС не поднимаете? Я ведь переживаю!

- В кино ходили? А почему не предупредили?

- А зачем вам ребенка в отпуск брать? Оставьте его лучше мне, ЦЕЛЕЕ БУДЕТ!

- Сколько вы оставили в кафе? Ого! Деньги некуда девать?

- Во сколько завтра будете вставать? А вернетесь когда?

- А что у вас там завтра за корпоратив на работе? Когда дома будешь?

- Огурцы солишь? А как готовишь? А, Лешка такие есть не станет, он же только по моему рецепту любит.

Список зубодробительных вопросов можно продолжать до бесконечности. Муж относится к допросу снисходительно: “Маме просто скучно”. Считает, что ей проще ответить, чем объяснить, почему нам это не нравится. Сам беседует коротко, а через некоторое время кладет трубку со словами: “Я занят”. Я же послушно отвечаю на вопросы и безропотно слушаю неинтересные для меня новости. Видимо, поэтому свекровь старается достучаться до меня. О том, чтобы прожить без ее вмешательства хоть день, не может быть и речи: она явно думает, что я целый день сижу около телефона и жду ее звонка.

Как объяснить взрослой женщине, что у нас своя семья и мы не обязаны отчитываться о каждом чихе? Как быть услышанными ею и не испортить отношения?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Женщине необходимо научиться определять свои чувства и выражать их»

- Невестка выражает согласие, льстит, извиняется, - за этим стоит угодничество, слабость, поддельность, - комментирует врач-психотерапевт высшей категории, кандидат наук Валерий Гринь. - За попытками уклониться, убежать от проблемы, промолчать кроется равнодушие к своим потребностям и страх отвержения. Взаимоотношения со свекровью можно расценить и как контролирующее поведение. Причем оно взаимно у участников непростых отношений. У свекрови наряду с безысходностью появляется ложное чувство управляемости и предсказуемости ситуации. Отказ от этого контроля приведет к проявлению заботы о себе. Первый шаг в этом направлении - осознание истоков контролирующего поведения: может быть, ее семья ценила слабость, послушание, безынициативность, отбирала право на риск, шла на нарушение прав ребенка быть самим собой. Чувство бессилия привело к необходимости контролировать других и самим подчиняться контролю: нас контролировали - и мы контролируем!

Управляя и манипулятивно получая то, что нам нужно, мы лишаем другого человека выбора. Мы ставим его в зависимое положение, а сами находимся в иллюзии временного выигрыша. Нужно работать над укреплением веры в собственные силы и доверять тем, кого любим.

Если мы почувствуем себя сильными, то отпадет потребность контролировать других. Для этого нужно сфокусироваться на собственном поведении, на своих целях и выборе с оценкой собственных чувств. Появится приятное ощущение, что жить стало легче, свободнее.

Очевидны у женщины и проблемы с границами - они смешаны, аморфны, размыты до полного исчезновения индивидуальности. Нормальные границы полупроницаемы: мы делимся с другими своим внутренним миром, и другие делятся им с нами. И мы чувствуем себя комфортно. Поэтому участники конфликта обвиняют других за свои мысли, чувства и действия, либо обвиняют за них себя. Это происходит именно из-за нарушения внутренних границ и мешает здоровому отстранению от свекрови-агрессора.

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