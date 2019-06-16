Министр здравоохранения: «Нельзя на лекарство брать цену с потолка!»

Президент дал новому министру здравоохранения поручение «привести всех в чувство». Что для этого собирается делать Владимир Караник, вступивший в должность на прошлой неделе? Самые насущные проблемы обозначены: эффективность использования дорогого оборудования и его закупки, цены на импортные лекарства, доверие к отечественным препаратам, очереди к специалистам. О многих он говорил на пресс-конференции спустя день после вступления в должность. А в интервью на телеканале «Беларусь 1» Караник добавил еще несколько пунктов, отметив, что раскачиваться не собирается.

Медоборудование: почем ремонт и запчасти?

- Сейчас будет проводиться анализ: сколько простаивало оборудование, сколько на его ремонт и обслуживание было потрачено денег, насколько адекватные были цены на запчасти и сервис, - рассказал Владимир Караник. - Потому что понятно, что многие производители заинтересованы только продать оборудование, а как оно будет работать, их волнует меньше. У нас же на сегодняшний момент основная задача - чтобы оно работало.

Министр намерен проанализировать и проблемы с закупкой медтехники: «Должна быть четкая дорожная карта, четкие критерии выбора победителя, когда от человека ничего не зависит. И если есть сомнения в ценообразовании, то надо привлекать специалистов, чтобы они это анализировали еще на точке входа».

Лекарства: обосновать цену на импорт, добавить свое

Владимир Караник уже говорил о том, что есть планы создать онлайн-сервис, где люди могли бы сообщать, по каким ценам покупают импортные лекарства, чтобы на основе этой информации запросить у поставщиков препаратов на белорусский рынок все документы, обосновывающие цену. «Потому что ну нельзя на такие жизненно важные позиции, как лекарство, брать цену с потолка!» - подчеркивает министр.

- Можно, конечно, эту тему замалчивать, но есть определенный процент недоверия к некоторой продукции отечественной фармацевтической отрасли, - признал министр. - Поэтому здесь, я думаю, мы более активно будем участвовать в пострегистрационном контроле качества, именно в оценке безопасности, и публиковать эти данные в открытом доступе.

Импортозамещение, по словам Владимира Караника, тоже остается одним из приоритетных вопросов в обеспечении белорусов лекарствами. Есть задача проанализировать, какие препараты наиболее востребованы сегодня, и какие понадобятся в ближайшие годы, «чтобы к этому времени успеть развернуть производство и насытить рынок необходимыми лекарствами».

Очереди к врачам: консультировать в приемных покоях

- Сейчас обсуждается вопрос, каким образом все-таки выстроить логистику движения пациентов. Для тех, кто с хронической патологией, кто постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, возможно, создать специальное структурное подразделение, где врачи будут знать своих пациентов и их потребности. И максимально освободить врачей-терапевтов участковых, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами, - рассказал о возможных преобразованиях Владимир Караник. - По консультативной помощи. Это тоже притча во языцех, что невозможно попасть на консультацию к лор-врачу, к неврологу. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы во многом приемные покои многопрофильных больниц оказывали консультативную помощь. Потому что там есть грамотные специалисты, у них за спиной мощь многопрофильной клиники. Они могут оказать консультацию более высокого уровня и опять же помочь первичному звену.