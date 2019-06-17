«Только упади эпично!»: в Лиде подростки разыграли убийство перед милицией

"Жертва" парня с ножом - 18-летний блогер. Фото: скриншот видео из аккаунта в Инстаграме madinsaneblogers

Владиславу Ивутю из Лиды 18 лет. Парень называет себя артистом, продюсером, видеоблогером. У его видео на страничке в Инстаграме тысячи просмотров. На одном ролике он пьет вино возле отдела милиции, проверяя реакцию стражей порядка. На другом - изображает в магазине эпилептический припадок. Еще на одном видео он выливает на себя молочные напитки в магазине.

А в мае Владислав выложил в своем аккаунте довольно реалистичное видео: парень в капюшоне и с ножом бежит за молодым человеком, который падает на дорогу прямо перед милицейской машиной, подъехавшей к перекрестку. Преследователь бьет обессиленного человека ножом и убегает. Его догоняет сотрудник милиции, следом подъезжает милицейская машина. Преступника задерживают с поличным.

Преследователь бьет обессиленного человека ножом и убегает... Фото: скриншот видео из аккаунта в Инстаграме madinsaneblogersФото: другой источник.

После этого его догоняет сотрудник милиции. Фото: скриншот видео из аккаунта в Инстаграме madinsaneblogers

Как оказалось, лидские подростки решили так разыграть сотрудников департамента охраны МВД, сымитировав убийство. В роли жертвы был тот самый блогер Владислав. Роль убийцы досталась его другу - 17-летнему учащемуся колледжа Николаю*. Автор видео - 15-летний школьник Егор*.

- Все трое парней - друзья, живут в одном районе. Ребята подготовились к своему розыгрышу тщательно: «жертва» облила себя вином, ножом порезала себе майку. Перед инсценировкой преступления «жертве» дали совет: «Только упади эпично!», - рассказала «Комсомолке» участковый инспектор по делам несовершеннолетних Лидского РОВД Татьяна Якимович. - За свою выходку Владислава, ранее судимого за хищение денег с банковской карточки, привлекли к административной ответственности. Он получил штраф за заведомо ложное сообщение (в данном случае речь о том, что сотрудники милиции отреагировали на инсценировку преступления. - Ред.) и за мелкое хулиганство. Парень также получил штраф за нарушение Правил дорожного движения. Штраф за ложное сообщение и мелкое хулиганство получил и Николай. Егору вынесли предупреждение. Плюс мы ведем с Николаем и Егором профилактическую работу.

Родные парней расстроились от выходки подростков. Мать 17-летнего Николая расплакалась, когда узнала о случившемся. Школьник Егор живет с бабушкой.

«Комсомолка» спросила у Владислава, зачем он снимает провокационные ролики.

- Это не ради лайков. Мне нравится снимать видео в таком жанре, но и не только в этом, - объясняет парень. - Родные относятся к этому, я сказал бы, нейтрально.

- Хочешь стать известным блогером?

- Конечно, можно сказать, это и есть моя сейчас главная цель в жизни.

- Не думал снимать видео, не нарушая закон?

- Думал. И в скором времени у меня будет достаточно таких видео, где нарушать закон я не буду. Да и в принципе я считаю, что его особо не нарушал.

По словам молодого человека, он учился в ПТУ, но недавно его отчислили. Штрафы он уже оплатил - 7 базовых величин (171 рубль 50 копеек. - Ред.). Как говорит Владислав, его друг тоже был оштрафован на такую сумму.

*Имена изменены.