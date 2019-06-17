«92% тех, ищет убежища в Беларуси, - украинцы»

Иностранцев, которые просят помощи в Беларуси, с каждым годом становится больше. В 2018 году за защитой и получением статуса беженца обратились 895 мигрантов - это на 150 человек больше, чем в 2017 году, рассказал представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

В этом году с такими ходатайствами обратился 331 иностранец. Подавляющее большинство (92%) - украинцы. Остальные - граждане Сирии, России, Афганистана, Палестины, Армении, Йемена.

По словам Алексея Бегуна, начальника департамента по гражданству и миграции МВД, далеко не все иностранцы начинают новую жизнь в Минске.

- В Минске остаются в первую очередь граждане Афганистана, которые приезжают к представителям своей диаспоры, плотно осевшей на территории города. Но в основном реализуется принцип регионального переселения. Центры временного размещения беженцев есть в Витебске, Бресте, Гомеле. В Минске такого центра нет, поэтому людей, у которых нет возможности самостоятельно поселиться где-то, как правило, направляют в эти региональные центры. Как правило, получив статус беженца, они остаются в этом регионе и ищут там работу.

Например, украинцы в Беларуси работают в разных сферах: в сельском хозяйстве, в промышленности, трудоустраиваются в поликлиниках, учителями и преподавателями в школах и вузах. Представители Йемена в основном работают у нас врачами - чаще всего медицинское образование они получали здесь же, в Беларуси. Мигранты из Афганистана часто работают предпринимателями на рынках, создают предприятия по экспорту и импорту товаров.

Около 90% тех, кто обращается за получением статуса беженца, в результате получает его. Отказывают, как правило, тем иностранцам, которые подают явно необоснованное ходатайство - когда оснований для предоставления статуса беженца и дополнительной защиты на территории Беларуси нет.

- Другие основания для отказа - если иностранец прибыл в Беларусь из третьей безопасной страны, если до прибытия совершил тяжкое или особо тяжкое преступление или если его действия противоречат принципам и целям ООН, - продолжает Алексей Бегун. - Очень часто нелегальные мигранты, которых задерживают при попытке выезда в ЕС, подают это ходатайство, чтобы избежать быстрой депортации - в таких случаях его не удовлетворяют.

Для помощи иностранцам, которые пострадали от сексуального и гендерного насилия, в Гродно недавно открыли кризисную комнату. Обратиться туда могут и белорусы.