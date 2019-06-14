В Минск привезли статуэтку «Грэмми», наряды и любимую гитару Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус является шестикратной обладательницей премии «Грэмми». Наверняка было бы и больше, если бы не смерть певицы от алкогольной интоксикации в 27 лет (так она попала в знаменитый «Клуб 27» - музыкантов, которые погубили себя в этом возрасте). До сих пор мало кто знал, что фамильные корни ее из Минска – прапрадед Харрис Уайнхаус иммигрировал в Великобританию из нашего города в 1890 году. Именно это в основном и стало главной причиной того, что выставка все же оказалась в Минске – потомки рода Уайнхаус решили практически через 130 лет решили заглянуть в Беларусь. Это брат Эми - Алекс, а также его жена и сын Космо.

На выставку приехали брат Алекс и племянник Эми Космо. Фото: предоставлено организаторами

На открытии выставки Алекс с благодарностью рассказал, что ему показали Минск и с горечью заметил, что от того, пренего города, в котором жил его прадед не осталось практически ничего. Но ему было приятно даже просто гулять по улицам, по которым гулял Харрис Уайнхаус. Представители белорусской стороны обрадовали гостей тем, что в Историческом архиве буквально накануне нашли документы о рождении Харриса Уайнхауса.

На карте Лондона установлены фото мест, которые были дороги Эми. Фото: предоставлено организаторами

— Беларусь оказала такое огромное влияние на мир. Вы даже не представляете, какое! Голливуд — это мы. Театр, музыка, искусство — это тоже мы, - сказал Алекс и начал перечислять известные имена, которые своим происхождением связаны с Беларусью, а их действительно много.

На выставке об Эми можно увидеть коллекцию любимой одежды. Фото: предоставлено организаторами

Эта гитара не самая лучшая по звучанию, зато была самой любимой для певицы. Фото: предоставлено организаторами

Статуэтка «Грэмми» за вклад в искусство. Фото: предоставлено организаторами

Маленький племянник певицы Космо, которому во время официальной церемонии открытия было явно скучно, в это время развлекал публику тем, что изображал рок-звезду – крутился вокруг микрофонной стойки и пытался что-нибудь крикнуть в микрофон. Можно не сомневаться, что тоже станет артистом – улыбались присутствующие.

Маленький племянник певицы Космо развлекал публику. Фото: предоставлено организаторами

В экспозиции представлены любимая гитара Эми (с ней она на плакате, рекламирующем выставку), пластинки, книги, записи, статуэтка «Грэмми», а также одежда – начиная от школьной спортивной формы и заканчивая любимым концертным платьем, в котором она выступала не раз. В центре выставки старый чемодан с семейными фотографиями, которые Эми пересматривала буквально за пару дней до смерти. Особое место занимает генеалогическое древо, которое начинается с Харриса Уайнхауса и дает представление о белорусских корнях рода.

Генеалогическое древо, которое начинается с Харриса Уайнхауса и дает представление о белорусских корнях рода. Фото: предоставлено организаторами

Это миниатюрное платье она настолько любила, что выступала на сцене в нем много раз. Фото: предоставлено организаторами

Выставку показали уже в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира. Минск в этом длинном списке последний город - после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и коллекционерам. Директор Гете-Института в Минске Якоб Рачек рассказал, что узнал о путешествующей по миру выставке случайно по радио. Он связался с Еврейским музеем в Лондоне и предложил показать ее в Минске. Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб заметила, что экспозиция станет частью Большого британского фестиваля, который пройдет в Минске в период II Европейских игр.

Директор Гете-Института в Минске Якоб Рачек услышал о выставке по радио и связался с ее организаторами, чтобы привезти ее в Минск. Фото: предоставлено организаторами

Выставка пробудет в Минске до конца лета в Художественной галерее Михаила Савицкого. Фото: предоставлено организаторами

Билет на выставку стоит 10 рублей. Фото: предоставлено организаторами

БУДЬ В КУРСЕ

Выставка откроется для посетителей в субботу 15 июня и пробудет в Минске до конца лета в Художественной галерее Михаила Савицкого на пл. Свободы, 15. Билет стоит 10 рублей.