«Наша двухлетняя дочь просто обожает вас и даже дома играет во врача»

На сайте kp.by мы публикуем все поздравления ко Дню медработника, которые вы прислали в редакцию. А 15 июня самые трогательные истории будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии». И каждый медработник, которого поздравят наши читатели, получит персональный подарок от «Комсомолки» и партнера нашей акции - сети «Зеленая аптека» - на адрес медицинского учреждения, где он работает.

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От всей души поздравляю всех врачей, а в особенности - Голуб Яну Анатольевну, своего любимого врача-гинеколога из клиники женского здоровья Evaclinic в Минске.

Врач - это призвание. И как же радостно, когда человек приходит в эту профессию осознанно и находится на своем месте. Вдвойне радостно стать пациентом такого врача. Хочется, чтобы таких компетентных, внимательных, тактичных и неравнодушных врачей, как Яна Анатольевна, было как можно больше!

Желаю ей благодарных пациенток, терпения, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Большое спасибо за ваш труд, Яна Анатольевна!

С уважением, Виктория Статкевич.

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Поздравляем нашу дорогую мамочку Пальчинскую Аллу Тадеушевну, врача-стоматолога зав. стоматологическим отделением УЗ «Клецкая ЦРБ» с Днем медицинского работника!

С Днем медика для мамы поздравленья

Мы зачитать в стихах сейчас хотим!

Желаем маме счастья и везенья,

Пусть будет труд твой навсегда любим!

Пусть чествуют тебя всегда стихами,

Цветы пусть дарит каждый пациент!

Пусть хвалят тебя нежными словами,

Пускай не будет горести и бед!

И пусть ты будешь медиком отменным,

Пусть сможешь всех на свете излечить!

Пусть будут только в радость перемены!

Тебе желаем мы счастливой быть!

С любовью от сына Владимира и его семьи и дочери Карины с семьей.

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Поздравляем с профессиональным праздником врача-педиатра Могилевской поликлиники №10 Формаго Валентину Витальевну!

Крепкого здоровья вам и вашим родным, радостных событий в жизни! Пусть каждый день будет наполнен только положительными эмоциями!

Спасибо за ваш профессионализм, за чуткость и душевность, внимательность к своим маленьким пациентам. Желаем, чтобы ваш профессионализм и искренняя готовность помочь возвращались сотнями благодарных улыбок.

Семья Талатай.

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Поздравляем главную медсестру УЗ «4-я городская поликлиника г. Минска» Гришечко Светлану Ивановну с Днем медика! Ваша профессия спасает людям жизнь, поэтому желаем, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, дружеским коллективом. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам вдвойне. Пусть цели будут реализованы, в душе будет гармония и радость! Спасибо вам за внимательность к пациентам, трепетность и, конечно же, за терпение!

Чекуров Иван Петрович.

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В Гомельской городской клинической больнице №3 работает удивительная женщина, чуткая, внимательная и при этом Профессионал в своей сфере - заведующая отделением патологии беременности Кравцова Наталья Валерьевна, врач акушер-гинеколог высшей категории. Я благодарна судьбе, что волею случая, в критический период своей выстраданной, долгожданной беременности, я попала именно в Ваши заботливые врачебные руки! Спасибо медицинским сестричкам, санитарочкам и всему персоналу за вкусные обеды, за круглосуточное наблюдение, за терпение и доброту! Ваше лечение и забота помогли выносить малыша до жизнеспособного срока. Благодаря вам сегодня мы по-настоящему счастливы! Вся наша семья поздравляет Вас, Наталья Валерьевна, и весь коллектив отделения патологии беременности с Днем медицинского работника! Пусть болезни обходят стороной вас и ваших близких! Пусть поводов для радости будет как много больше! Желаем вам всем достижения максимально желаемого успеха в профессиональной деятельности, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма!

Надежда Колос.

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Поздравляю заместителя главного врача по медицинской части УЗ «4-я городская поликлиника г. Минска» Абдольванд Елену Юрьевну с профессиональным праздником. Ваша профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаю вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма. Спасибо вам за оказанную помощь, за компетентность и внимательное отношение.

Чекуров Иван Петрович

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Мир меняется со скоростью звука, к счастью некоторые люди остаются неизменными в своей доброте, преданности к работе, порядочности. Речь идет о враче с большой буквы - Журович Марии Ивановне, заведующей 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской больницы г. Минска.

В 2009 году, когда была эпидемия гриппа, мне удалось выкарабкаться только благодаря Марии Ивановне. Низкий вам поклон за все!

У Марии Ивановны талант быть Врачом и Человеком. Наша дорогая целительница и знаток медицины, смелая и отважная, достойна большого уважения!

От вашей улыбки у пациентов понижается температура и повышается настроение. Пусть у вас самой будет крепкое здоровье, а в вашем отделении будет меньше больных, побольше добра и прекрасных моментов в ваш светлый дом. Всего только лучшего я желаю вам и близким людям.

Волович Светлана.

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Поздравляю Орочко Раису Владимировну, заведующую Слонимским роддомом, с Днем медицинского работника! Желаю счастья, здоровья. Спасибо вам за теплоту и отзывчивость, за то, что вы дарите надежду и помогаете появляться на свет новой жизни!

Катя Камякевич.

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Поздравляю с профессиональным праздником Биркоса Вячеслава Александровича, врача акушера-гинеколога высшей категории, заведующего гинекологическим отделением Гродненской клинической больницы скорой помощи. Прекрасного Человека и Доктора! Нет таких слов, чтобы высказать ему благодарность за его труд! Здоровья вам, счастья, успехов и признания их в вашем благородном деле, самый лучший женский доктор Республики Беларусь!

Марук Ирина Альбертовна, г. Лида.

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Поздравляю заведующего районным урологическим центром УЗ «4-я городская поликлиника г. Минска» Ивинского Константина Эдуардовича с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны! Спасибо вам за оказанную мне вовремя помощь, за проявление чуткости и внимательности, ну и, конечно же, за терпение. На сегодняшний день мне намного лучше благодаря вашей заботе!

Чекуров Иван Петрович.

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Поздравляем с Днем медицинского работника фельдшера скорой помощи Щучинской ЦРБ Шатько Сергея Олеговича! Желаем всегда быть на волне оптимизма, постоянно стремиться к воплощению своих идей и планов, быть в отличном настроении, получать добрую благодарность за нелегкий труд и чувствовать себя счастливым человеком.

С уважением, ваши благодарные пациенты.

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Мне доводилось встречаться со многими докторами различных направлений медицины, но лишь к единицам из них я обращаюсь с чувством абсолютного спокойствия и уверенности в том, что свою работу они сделают на отлично. Гаранович Светлана Валентиновна, врач-стоматолог высшей категории медицинского центра «ЛОДЭ» - именно такой врач. Это максимально ответственный специалист, художник, способный творить чудеса стоматологической эстетики, предельно внимательный к мелочам, мастер высокого класса. Именно благодаря ей я обладаю лучезарной улыбкой и поддерживаю ее на протяжении более 20 лет.

Светлана Валентиновна, дай вам Бог крепкого здоровья, профессионального совершенствования и много лет работы на стоматологическом поприще!

Ольга Петровна Соболь.

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Поздравляю с Днем медицинского работника врача женской консультации N3 г. Витебска Карпейчик Раису Леонидовну и акушерку Иванову Аллу. Эти прекрасные женщины очень профессиональны, отзывчивы и внимательны. В 2017 году я была беременна, состояла на учете у Раисы Леонидовны, и все мои посещения медкабинета были спокойными и позитивными, что крайне важно для беременной.

Спасибо огромное!

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От всей души хочу поздравить Киселеву Наталью Александровну, врача - гинеколога РНПЦ «Мать и дитя». Познакомились мы с ней в 2004 году. В тот год я потеряла ребеночка. Но три года Наталья Александровна боролось вместе со мной, и в 2007 году свершилось чудо, я опять забеременела. Все 9 месяцев были очень тяжелые, рано пришлось лечь на сохранение и всю беременность провести в стационаре. Наталья Александровна была рядом и днем и ночью, терпела все мои истерики, слезы. В октябре у меня появилась маленькая доченька. Теперь эта большая и красивая спортсменка. Я очень благодарна Наталье Александровне. Мне повезло, что она появилась в моей жизни, и только благодаря ей у нас есть ребенок.

Муравьева Екатерина.

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Поздравляем с профессиональным праздником врача-терапевта Гродненской центральной поликлиники Галушкину Аллу Платоновну. В очень трудный для нашей семьи период (болезнь и уход матери) она отнеслась к нам с отзывчивостью и пониманием. Даже когда стало понятно, что исход предопределен, трудно было проходить все инстанции - комиссии, хосписы... А она всегда находила время поддержать, заглянуть к маме лишний раз. Не описать словами нашу благодарность ей. Желаем ей здоровья и терпения в ее нелегкой работе.

Семья Головковых.

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Поздравляю с Днем медицинского работника заведующего Копысской участковой больницы Оршанского р-на Витебской области Кокостикова Владимира Федоровича. Наш доктор - врач от Бога. Профессию свою получил по призванию. Он любит своих пациентов и лечит по принципу «не навреди!». Дождь, слякоть, непогода, а он со своей медицинской сумочкой всегда придет на вызов к больному. Пусть Бог даст вам долгую счастливую жизнь.

Ларченко Галина Владимировна.

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Игорь Евгеньевич Валовень! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы у вас всегда было куда расти и развиваться. Чтобы собственное здоровье было отличным, работа приносила удовольствие, а личная жизнь - радость и душевный покой. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете ее (так было и с нашей семьей)! Вы знаете о нас порой больше, чем мы сами про себя. Вам приходится быть еще и психологом, иногда просто «вправляя нам мозги». Пусть неоценимый, благородный труд будет щедро вознагражден, а пациенты послушно исполняют ваши предписания. Спасибо за помощь, знания, веру, надежду, терпение, спасение жизней, сохранение здоровья!

Семья Ман.

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Поздравляем с днем медработника Анищик Янину Евгеньевну, педиатра 7-й детской поликлиники г. Минска, работающую на одном месте более 30 лет. Вырастили с ней старшего сына (26 лет), растим 14-летнего. За эти годы она стала нам близким человеком. Искренняя, интеллигентная, всегда в хорошем расположении духа, грамотная врач.

С пожеланиями крепкого здоровья ей и её родным, семья Шестак.

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От всей души поздравляем с профессиональным праздником Заполянского Андрея Валентиновича, заведующего отделом детской хирургии РНПЦ детской хирургии. Вы самый талантливый хирург и очень хороший человек! Спасибо за нашего Артемку! Желаем вам всего самого наилучшего, профессиональных побед!

Кононенко Евгения Валентиновна.

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Поздравляю врача неонатолога Березовской ЦРБ Оскирко Лидию Ивановну. Благодаря ее профессионализму больше тридцати лет назад я осталась жива, а теперь уже со своими детьми мы обращаемся к ней за помощью. Она наш семейный ангел-хранитель. Это человек с огромным сердцем и Профессионал с большой буквы, достойный безграничного уважения и бескрайней благодарности! Желаю крепкого здоровья ей и ее маленьким пациентам, долголетия, добра. Пусть ваши силы восполняются всеобщей благодарностью и любовью людей, для которых вы стараетесь!

Кириенко Дарья Викторовна.

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С днем медицинского работника поздравляю свою сестру, доброго, отзывчивого и чуткого к чужой беде человека - Анастасию Александровну Синькевич. В профессии она недавно. Всего два года назад окончила Оршанский медицинский колледж. Сейчас трудится медицинской сестрой в амбулатории д. Комсеничи Круглянского района Могилевской области. Обязанностей и забот у медицинского работника на селе хватает, но она успешно с ними справляется: заведует лабораторией, ведет патронаж детей до года. В профессиональный праздник хотелось бы пожелать ей успехов в этом нелегком труде и побольше благодарных пациентов!

Нюта Синькевич.

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Поздравляем нашего дорогого участкового педиатра детской поликлиники №8 г. Минска - Чайковскую Елену Владимировну. Добродушная, отзывчивая, приветливая, никогда ничего не навяжет, все объяснит и успокоит. И наша двухлетняя дочь ее просто обожает, всегда ей рада и даже дома играет во врача. Спасибо вам и всего вам самого доброго! Побольше бы таких профессионалов в сфере медицины!

Семья Максимович.

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В Речицкой центральной районной больнице уже много лет работает детский доктор Солодкин Сергей Сергеевич. Человек, для которого не существует четкое рабочее время суток, который откликается в любое время на любую просьбу о помощи и консультации. Однажды мы попали в сложную ситуацию - после перелета в Италию наш ребенок заболел, симптомы были для нас непонятны, болезнь прогрессировала. Итальянский доктор не смог поставить диагноз и назначить адекватное лечение. Мы слегка запаниковали. Срочно позвонили Сергею Сергеевичу. По симптоматике он определил заболевание, посоветовал лечение. К моменту возвращения домой мы уже могли контролировать состояние ребенка, купировать приступы кашля.

В преддверии профессионального праздника хочется пожелать нашему доктору спокойных трудовых будней, радостных улыбчивых пациентов, достойной оплаты нелегкого труда.

Весь коллектив детской поликлиники во главе со Светланой Александровной Майсеенко и коллектив педиатрического отделения ЦРБ под руководством Игнатович Ирины Евгеньевны поздравляем с профессиональным праздником! Желаем здоровья, морального и материального удовлетворения от ежедневного нелегкого труда. Спасибо вам, ДЕТСКИЕ ДОКТОРА!

Семья Святцевых.

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Поздравляю с Днем медицинского работника врача Шикавко Александра Сергеевича, а также всех сотрудников приемного отделения травматологии 6-й городской клинической больницы г. Минска. Поздравляю с профессиональным праздником тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения страданий. Желаю вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и счастья в ваших семьях. Пусть благодарные люди на долгие годы запомнят ваш добросовестный труд, ответственность и заботу.

Оксана Владимировна

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От всей души хочу поздравить с профессиональным праздником врача акушера-гинеколога 16-й поликлиники г. Минска Елесину Нину Александровну. Вы очень душевный, понимающий профессионал своего дела! Огромное вам спасибо за ваш труд! Желаю здоровья, счастья в личной жизни и дальнейших профессиональных успехов!

Климченя Ольга.

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Пациенты 1-го отделения онкохирургии под управлением Гладышева Александра Олеговича Минского онкодиспансера - в основном женщины, жизнь которых поделилась на «до» и «после». В тревогах и волнении попадают они в больницу. Но с первой минуты, переступив порог отделения, ты чувствуешь, что оказался в семье, где каждый друг за друга, и это чувство вселяет покой и уверенность. Санитарочка Катя, готовая бежать на помощь, медсестра Людмила в перевязочной - высший пилотаж! Врачи - боги! Каждый неравнодушен, открыт для больных, любит людей и свою работу. Все продумано до мелочей: уютные палаты, светлая столовая с домашней обстановкой, а в коридоре диванчики, чтобы женщины могли поделиться, выговориться. Дорогие мои работники 1-го отделения! Поздравляю вас всех! Вы делаете нас здоровыми, а мы вспоминаем вас с теплом и благодарностью!

Марина.

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Уважаемые медики, профессионалы своего дела, с Днем медицинского работника вас!

Желаю в вашем непростом труде достичь высот профессионализма и признания.

Наш семейный любимый врач - педиатр 10-й городской детской клинической поликлиники г. Минска Татьяна Игоревна Бондаренко (Матулис). Ее хотим поздравить особенно!

Желаю, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, дружеским коллективом. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам вдвойне.

Желаю вам самим здоровья, спокойствия в душе и грамотных пациентов.

Марина Чеча.

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В тот зимний вечер я стояла почти рядом с двухлетней дочерью, когда она потянулась за стаканчиком, в котором был кипяток для смеси. Кипяток попал на руку и грудь… В ожоговом отделении Витебской областной клинической больницы нас спасал замечательный человек - врач-комбустиолог Павленко Александр Валентинович. Каждый день, заходя в палату, он очень серьезно спрашивал у дочки, как у нее дела. Она улыбалась и говорила: «Халасо». Почти месяц мы лежали в больнице, до сих пор на контроле и ходим на консультацию. Наша семья поздравляет Александра Валентиновича с его профессиональным праздником. Желаем творческих и профессиональных открытий, успехов в жизни и работе, простой человеческой радости, приятных мгновений и самое главное - чтобы ваше отделение чаще пустовало! Спасибо вам за вашу работу!

Самусевич Инна Анатольевна.

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Поздравляю с Днем медика и хочу сказать огромное спасибо на всю страну заведующему травматологическим отделением Барановичской городской больницы Сергею Иосифовичу Ковшу за его высокий профессионализм, прекрасные человеческие качества, доброту, сердечность, внимательность, колоссальную ответственность за свое дело. На протяжении многих лет доктор Ковш и его коллектив проводят операции по тотальному эндопротезированию тазобедренных суставов пациентов всего Барановичского региона. В этом году, за день до своего дня рождения, благодаря потрясающей интуиции и ответственности доктора Ковша, данную операцию успешно перенесла и я. День рождения в этом году стал самым запоминающимся в моей жизни!

С Днем медицинского работника, уважаемый Сергей Иосифович! Будьте здоровы и счастливы, наш любимый доктор Ковш!

С уважением, Анна Буйко, г. Барановичи.

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Есть в городе Минске замечательный доктор и Человек с большой буквы, профессионал своего дела - Былинский Геннадий Ильич. Онкомаммолог онкохирургического отделения №1 Минского городского клинического онкологического диспансера. Он спас большое количество женщин, столкнувшихся с диагнозом «онкология», и продолжает делать это каждый день. Желаю ему крепкого здоровья, современных технологий и достижений, облегчающих такой сложный труд доктора в борьбе за жизнь пациента. Счастья, радости и долгожительствующих пациентов вам, Доктор.

С уважением и благодарностью, Ольга Л.

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От всей души поздравляем любимого медработника Макрицкую Татьяну Владимировну, очень чуткого, внимательного и отзывчивого человека! Работает она в Военном госпитале в Минске старшей медсестрой. Желаем ей крепкого здоровья, успехов на выбранном пути.

С благодарностью, Башура Михаил, Наталия и Екатерина.

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Выражаю слова благодарности и признательности хирургу 22-й районной поликлиники г. Минска Павлову Андрею Юрьевичу и поздравляю с профессиональным праздником. В этой профессии он продолжает семейную династию в третьем поколении. Врач, которого отличает высокий профессионализм, внимательность, тактичность. Хочу пожелать терпения и здоровья, ведь, принимая на себя каждый день проблемы и страдания людей, нужно уметь вселить в них надежду и веру в положительный результат.

Когарева Илона Владимировна.

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Поздравляю с профессиональным праздником и выражаю благодарность врачу-гинекологу поликлиники в Марьиной Горке Собко Наталье Анатольевне. С ее легкой руки и благодаря четким указаниям у меня получилось выносить и родить прекрасного малыша. Наталья Анатольевна - профессионал с большой буквы, чуткий, добрый, внимательный, отзывчивый. Всегда грамотно проконсультирует и зарядит своим позитивом! Здоровья вам и терпения в вашем нелегком труде!

С уважением, Екатерина Миклуш.

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Поздравляю с Днем медика удивительного человека и замечательного доктора-офтальмолога поликлиники №3 ЦРБ г. Молодечно - Борунову Наталью Семеновну! Спасибо вам за наши глазки, Наталья Семеновна, за вашу улыбку и готовность всегда помочь!

Давидович Елена.

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С наступающим профессиональным праздником поздравляю всех медиков! Особую благодарность хочу выразить гинекологу 3-го роддома г. Минска Шереметьевой Ларине Зиновьевне за помощь в рождении моей дочери. Все произошло экстренно, но благополучно. И уже в новом учебном году дочурка идет в первый класс. Спасибо всем врачам, к которым наша семья обращается за помощью! Мы доверяем вам самое ценное - наше здоровье! Берегите и свое здоровье!

Елена Ржеутская.

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5 июля 2016 года в отделение анестезиологии и реанимации Гомельской областной детской клинической больницы экстренно поступил наш новорожденный сын в критическом для жизни состоянии. Благодаря высокому профессионализму дежурных врачей, малыш сегодня абсолютно здоров! Страх, стресс, неизвестность приводят часто к тому, что мы погружаемся в себя, порой не сказав нужных слов признательности самым важным людям, которые приняли на себя ответственность за здоровье наших близких.

Уважаемые, дорогие врачи, медицинские сестрички реанимации! Примите наш низкий поклон и сердечные поздравления с профессиональным праздником! Если есть Бог во Вселенной, то на Земле его заместители - это вы! Спасибо всем вам за внимательное отношение, за применение новейших в медицине способов восстановления ребенка, за терпение, за искреннее желание помочь, за то, что сохраняете атмосферу веры в людей и в Чудо. Имена Алексея Александровича и Сергея Петровича (врачей, которые приняли грамотные стартовые решения по диагностике и лечению сына) всегда будут звучать в нашей семье с восторгом и благодарностью! Мы желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия в жизни и долгих лет успешной профессиональной деятельности. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам неиссякаемыми добром и благодарностью!

Колос Надежда Андреевна.