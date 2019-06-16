2019-06-16T22:03:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы отправили команду из психоневрологического интерната на международный турнир по мини-футболу

Уже 13-й год проводятся состязания в рамках Международной футбольной лиги инвалидов Seni Cup. В финальных соревнованиях в польском городе Торунь среди команд полутора десятка стран участвуют и белорусы [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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На полях турнира кипят нешуточные спортивные страсти – участники ценят как сами состязания, так и возможность попасть на финал международных состязаний в Польшу.На полях турнира кипят нешуточные спортивные страсти – участники ценят как сами состязания, так и возможность попасть на финал международных состязаний в Польшу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Организатором такого благотворительного движения стала компания TZMO SA со своим брендом Seni. Отборочный турнир по мини-футболу, где определяется представитель от нашей страны, недавно прошел в реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда».

В лиге Seni Cup играют люди с психоневрологическими заболеваниями - воспитанники домов-интернатов. Такой уровень социальной ответственности выбран не случайно. Именно взрослых людей с проблемами психоневрологического развития общество сторонится, а помогают им совсем немногие. При этом спорт - прекрасная терапия, воспитательный фактор, способ вырваться из повседневной рутины и средство интеграции, ведь на футбольном поле все равны.

Международный турнир по мини-футболу Seni Cup стал точкой приложения усилий многих партнеров, которые помогают сделать большой праздник с весомыми подарками для людей с психоневрологическими заболеваниями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Международный турнир по мини-футболу Seni Cup стал точкой приложения усилий многих партнеров, которые помогают сделать большой праздник с весомыми подарками для людей с психоневрологическими заболеваниями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неудивительно, что Seni Cup нашел поддержку не только в Польше, но и более чем в 12 странах мира. TZMO SA, по сути, стала первой международной компанией, которая обратила внимание на проблему в глобальном контексте. Свидетельством тому - квалификационные турниры, один из которых и приняла Беларусь.

У пациентов психоневорологических домов-интернатов не так уж много возможностей увидеть что-то необычное в окружающем мире - выехать куда-то довольно сложно, да и к ним нечасто приезжают гости. Но Seni Cup стал традицией, которая ломает стереотипы.

- Каждый год мы встречаем участников и рады видеть уже знакомые лица. Это значит, что их здоровье в норме и в этот год у ребят все складывается хорошо. Всех организаторов и постоянных волонтеров участники знают по именам. Мы стали их друзьями и проводим состязания для них, стараемся чем-то удивить и сделать что-то новое, - говорит глава представительства TZMO SA в Беларуси Ян Лемеш. - На Seni Cup нет случайных людей! Это мы можем сказать и о ребятах, и о сотрудниках интернатов, и о наших партнерах и спонсорах. Каждый участник события искренне рад любым успехам спортсменов и готов помочь в любой ситуации.

Итог праздника не только победы, но и те искренние эмоции, которыми делялтся воспитанники интернатов и их сотрудники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итог праздника не только победы, но и те искренние эмоции, которыми делялтся воспитанники интернатов и их сотрудники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команды на турнире смешанные - в них играют и мужчины, и женщины. И спортивные баталии на нем действительно жаркие. Ведь возможность поездки на польский чемпионат для команды-победителя - по-настоящему большое событие. Это и увлекательное путешествие, и включение во все, что происходит вокруг спортивных баталий, и сам турнир.

- Ребята знают, за что сражаются на футбольном поле, - говорит глава представительства TZMO в Беларуси Ян Лемеш. - Для них очень важно попасть на новую ступеньку, достигнуть большего - а такая мотивация заложена в целях Seni Cup. Но и два дня на белорусском чемпионате - настоящее окно в мир, событие, наполненное радостью.

Тем более благодаря партнерству с Белорусской федерацией футбола чемпионат Seni Cup может похвастаться профессиональным судейством. А в список наград судьи добавляют профессиональные отметки лучшим нападающим, вратарям, бомбардирам. Также турнир поддерживают футбольные клубы «БАТЭ» и «Динамо-Брест». А Василий Хомутовский, за какой бы клуб ни выступал, всегда находит время и возможность поддержать ребят.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но впечатлениями Seni Cup не заканчивается. Победителю достается главный приз - поездка на финал Seni Cup в Польше. В этом году такую честь заслужил Психоневрологический дом-интернат №1 г. Минска. Остальные команды - партнеры проекта буквально засыпают полезными подарками - и лично для каждого спортсмена, и для интерната, который представляет команда.

- Seni Cup не был бы таким ярким, если бы не поддержка наших постоянных партнеров и спонсоров - говорит глава представительства TZMO в Беларуси Ян Лемеш.

Один из ключевых партнеров турнира по мини-футболу Seni Cup - это Министерство труда и социальной защиты. Замминистра Александр Румак уже не первый год участвует в открытии события. Безусловно, Минтруда и соцзащиты оказывает поддержку в организации и осуществляет огромную работу по ежегодному выбору интернатов-участников.

Конечно, ничего не состоялось бы без партнеров - компании «Интерфармакс», представляющей крупнейшую в Беларуси сеть фирменных аптек «Планета Здоровья», интернет-магазина kakvapteke.by, компании «Магнум Маркет Плюс» и компании «Шате-М плюс».

Постоянный партнер турнира Seni Cup «Планеты здоровья» подготовил отличные подарки для лучший спортсменов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Постоянный партнер турнира Seni Cup «Планеты здоровья» подготовил отличные подарки для лучший спортсменов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ежегодно мы привлекаем партнеров, чтобы сделать эти два дня наиболее яркими для участников, но есть бессменные компании, которые не приходится просить - отмечает Ян Лемеш. - Для нас честь работать с такими организациями!

Уже более 10 лет эти компании предоставляют ценные призы для участников. Но не менее важно то, что еще от них приходят волонтеры - руки и ноги события.

Несомненно, участие Беларуси в благородной международной традиции продлится и в 2020-м.

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